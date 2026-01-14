English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பொங்கலுக்கு பிறகு.. லட்சுமி நாராயண யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு பணமழை - பொன், பொருள் சேரும்

Lakshmi Narayan yog 2026: ஜோதிடத்தின்படி,  46 மாதங்களுக்கு பிறகு லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. பொங்கலுக்கு பிறகு உருவாகும் இந்த யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு பணவரவு காணப்போகிறார்கள்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 14, 2026, 09:31 AM IST
  • லட்சுமி நாராயண யோகம்
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Lakshmi Narayan yog 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 17ஆம் தேதி புதன் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். ஏற்கனவே, மகர ராசியில் சுக்கிரன் இருக்கிறார். 

லட்சுமி நாராயண யோகம்

எனவே, ஜனவரி 17ஆம் தேதி புதன் மகர ராசிக்குள் நுழையும்போதும், லட்சுமி நாராயண யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த யோகம் 46 மாதங்களுக்கு பிறகு உருவாகிறது. லட்சுமி நாராயண யோகம் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. புதன் மற்றும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சக்திவாய்ந்த ராஜயோகம் உருவாகும். இந்த சுப யோகத்தால், 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை அதிகரிக்கும். 

குறிப்பாக, நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவார்கள். சுக்கிரனின் ஆசியுடன் திருமண வாழ்க்கையில்  மாற்றம் ஏற்படும். எனவே, ஜனவரி 17ஆம் தேதி லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

ரிஷபம்

லட்சுமி நாராயண ராஜயோகத்தால்  ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நேரமாக இருக்கிறது.  இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்கிள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழில் போட்டிகள் குறையும். புதிய வருமானத்தை உருவாக்கும் வாய்ப்புள்ளது. 

தொழிலை விரிவுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.  புதிய தொழில் செய்ய விரும்பும் நபர்களுக்கு சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நகை, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. பொங்கலுக்கு பிறகு மகிழ்ச்சியான செய்தியை கேட்பீர்கள். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். தீர்ப்பும் உங்களுக்கு ஏற்றவாறு வரும். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும். புதனும் சுக்கிரனும் இந்த ராசியிலிருந்து நான்காவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார்கள். இந்த நேரத்தில், நீங்கள்  குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில், புதிய வீடு அல்லது மனை வாங்க வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நனவாகலாம்.  தொலைதூர பயணங்களை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இது உங்களுக்கு பல நன்மைகளை அளிக்கும். 

தொழிலதிபர்கள் சிறந்த பலன்களை பெறுவார்கள். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் துணையுடன் இருந்து வந்த, கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். படிப்பு அல்லது வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும்.  உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி செல்வம் நிலைத்து நிற்கும்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்கள் லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் சிறந்த பலன்களை பெறுவார்கள். குறிப்பாக, பணியிடத்தில் உக்ஙளுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவிர்கள்.  வேலையில்லாதவர்கள் தங்கள் வேலையைப் பற்றிய நல்ல செய்திகளைக் கேட்பார்கள். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உங்கள் சம்பளமும் அதிகரிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. சுக்கிரன், சூரியன், புதனின் ஆசியால் உங்கள் விருப்பங்கள் அனைத்து நிறைவேறும். மூதாதையர் சொத்துகளால் பயனடைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. பொங்கலுக்கு பிறகு, நகை வாங்குவீர்கள். மேலும், குடும்பத்தினருடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: மார்கழி 30 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

