/லட்சுமி நாராயண யோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்ர யோகம்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்

Lakshmi Narayan Yog On May: லட்சுமி நாராயண யோகம் மே 29ஆம் தேதி உருவாகிறது. புதன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும்போது, லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Lakshmi Narayan Yog On May: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது மங்களகரமான ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. ராஜயோகங்கள் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், மே மாதம் இறுதியில் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது.
மே 29ஆம் தேதி புதன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதன் மிதுன ராசியில் ஜூன் 8ஆம் தேதி வரை இருப்பார். இந்த நேரத்தில் மிதுன ராசியில் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. லட்சுமி நாராயண யோகம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், மகிழ்ச்சியை குறிக்கிறது. லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|ராசி
|மிதுனம்
|கிரகம்
|புதன் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி தேதி
|மே 29
|யோகம்
|லட்சுமி நாரயண யோகம்
|மிதுனம்
|லட்சுமி அருள் முழுவதுமாக கிடைக்கும்
|சிம்மம்
|செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
|கன்னி
|புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு
|துலாம்
|சுப காரியங்கள் நடக்கும்
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கம். லட்சுமியின் அருளால் உங்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வியாபாரத்தில் பெரும் லாபத்தை பெறுவீர்கள். தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். பழைய கடன்கள் அடையும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுககு மிகவும் நன்மையை உண்டாக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படலாம். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் பெரும் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். புதிய வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். மேலும், பல வழிகளில் இருந்து வருமானத்தை பெறுவீர்கள்.
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் அதிகமான லாபத்தை பார்ப்பார்கள். அதிக பணம் சம்பாதிக்கும் வழிகள் பிறக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். வேலையில் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வருமானம் பெருக அதிக வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்கும் கனவு நனவாகலாம். அரசு வேலையில் இருப்பவர்கள் பணியிட மாறுதலுக்கு வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தொழிலில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். தொழிலதிபர்கள் லாபகரமான ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வீர்கள். புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளன. பழைய கடன்கள் அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சொந்த வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்க இருக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். சொந்த வீடு வாங்கும் கனவு நனவாகும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். உடல் நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பெற்றோரிடம் இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் தீரும். மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.
