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லட்சுமி நாராயண யோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, சொத்து குவியும்

Lakshmi Narayana Yog June 22: ஜூன் 22ஆம் தேதி லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:49 PM IST
லட்சுமி நாராயண யோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, சொத்து குவியும்
Image Credit: Lakshmi Narayan Yog

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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