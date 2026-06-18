/லட்சுமி நாராயண யோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, சொத்து குவியும்

Lakshmi Narayana Yog: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசி, நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகின்றன. இந்த நேரத்தில் ராஜயோகங்களும் உருவாகிறது. அந்த வகையில், ஜூன் 22ஆம் தேதி லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது.
புதன் தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். புதன் பகவான் ஜூன் 22ஆம் தேதி கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார். கடக ராசியில் ஏற்கனவே சுக்கிரன் இருக்கிறார். சுக்கிரன் புதன் கிரகங்கள் இணைகின்றன. சுக்கிரன் புதன் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம் அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
ரிஷப ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்சனைகள் தீரும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான ஆதரவு இருக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு இருக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இதன் விளைவாக எதிர்பாராத லழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். மேலும், பழைய கடன்கள் அடையும்.
மிதுன ராசியின் 2வது வீட்டில் புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக சிக்கியிருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். லட்சுமியின் அருளால் சொத்து, வீடு, நகை வாங்கும் யோகம் உள்ளது. மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
கன்னி ராசியின் 11வது வீட்டில் புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் முழு ஆதரவை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை முடிப்பீர்கள். தொழிலதிபர்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நினைத்த காரியங்கள் வெற்றியில் முடியும். மேலும், உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள்.
விருச்சிக ராசியின் 9வது வீட்டில் புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் விருச்கிக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். புதிய தொழிலை தொடங்க தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். ஆடம்பர செலவுகள் அதிகரிக்கும். லட்சுமி தேவியின் அருளால் நிதி நிலைமை மேம்படும். பதவி உயர்வு கிடைக்கும்.