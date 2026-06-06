/லட்சுமி நாராயண யோகம்: கோடீஸ்வரராகும் 4 ராசிகள்.. தொட்டதெல்லாம் ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்

Lakshmi Narayan Yog On June: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். ராயோகங்களின் உருவாகுவது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜூன் மாதத்தில் மங்களகரமான ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. அதாவது, சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. ஜூன் 8ஆம் தேதி சுக்கிரன் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
தொடர்ந்து, ஜூன் 22ஆம் தேதி புதனும் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஏற்கனவே, குரு பகவான் கடக ராசியில் இருக்கிறார். கடக ராசியில் புதன், சுக்கிரன், குரு சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் இந்த சேர்க்கை மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, செல்வம் மற்றும் வளத்தின் சின்னமாக கருதப்படுகிறது. இந்த யோகத்தின் தாக்கம் ஜூன் மாத இறுதி வரை நீடிக்கும். லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு தொழில், வேலையில் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகங்கள்
|புதன், சுக்கிரன், குரு
|பெயர்ச்சி
|ஜூன் 8 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி, ஜூன் 22 புதன் பெயர்ச்சி
|யோகம்
|லட்சுமி நாராயண யோகம்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி, விருச்சிகம்
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். நிதி ஆதாயத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். பணியிடத்தில் போட்டி, பொறாமை குறையக் கூடும். சக ஊழியரின் ஆதரவு இருக்கும். மேலும், வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். தொழில் விரிவாக்கம் நடக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க லட்சுமி தேவியின் அருளை முழுமையாக பெறுவீர்கள். அதோடு, கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், வருமானமும் உயரக் கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். அதோடு, நினைத்த காரியங்கள் முடிப்பீர்கள். மேலும், தனிப்பட்ட பிரச்னையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும். திருமண தடைகள் நீங்கும். குழந்தை வரன் வேண்டி காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் பலன்களை பெறுவீர்கள். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்
லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். சொத்துகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உண்டாகும். அதோடு, நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. படிப்பில் மாணவர்கள் முன்னேறுவீர்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.