Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /லட்சுமி நாராயண யோகம்: கோடீஸ்வரராகும் 4 ராசிகள்.. தொட்டதெல்லாம் ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்

லட்சுமி நாராயண யோகம்: கோடீஸ்வரராகும் 4 ராசிகள்.. தொட்டதெல்லாம் ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்

Lakshmi Narayan Yog On June: ஜூன் மாதத்தில் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:03 PM IST
லட்சுமி நாராயண யோகம்: கோடீஸ்வரராகும் 4 ராசிகள்.. தொட்டதெல்லாம் ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்
Image Credit: Lakshmi Narayan Yog On June

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி
TN Government16 min ago
2
Kerala Lottery Result1 hr ago
3
Team India1 hr ago
4
Rajesh Exports1 hr ago
5
Tamil Nadu government1 hr ago