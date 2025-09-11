செப்டம்பர் 21 சூரிய கிரகணம்: எப்போது நிகழும், இந்தியாவில் தெரியுமா?

Solar Eclipse 2025: செப்டம்பர் மாதம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஒருபுறம், இந்த மாதம் மகாளய பட்சம் மற்றும் நவராத்திரி பாண்டிக்காய் வருகிறது, மறுபுறம், சந்திர கிரகணத்தைத் தவிர, சூரிய கிரகணமும் இந்த மாதத்தில் வருகிறது. சமீபத்தில், ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்தது, அது ஒரு இரத்த நிலவாக தென்பட்டது. இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் காணப்பட்டது, இதன் காரணமாக அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் ஒருவித விளைவை நிச்சயமாகக் காணலாம். அதே நேரத்தில், ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சூரிய கிரகணமும் இந்த மாத இறுதியில் நிகழ உள்ளது. ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் எந்த நாளில் நிகழப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த வருடத்தின் கடைசி சூரிய கிரகணம் எப்போது நிகழும்?
இந்த வருடத்தின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சூரிய கிரகணம் அமாவாசை நாளில், அதாவது செப்டம்பர் 21, 2025, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும். இந்த நாள் சர்வ பித்ரு அமாவாசையும் நிகழும். இத்துடன், மறுநாள் நவராத்திரி பண்டிகை தொடங்கும்.
இந்த வருடத்தின் கடைசி சூரிய கிரகணம் எந்த நேரத்தில் நிகழும்? (Surya Grahan Timing 2025)
செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி சூரிய கிரகணம் இரவு சுமார் 11 மணிக்கு தொடங்கி அதிகாலை 3:23 மணி வரை நீடிக்கும்.
இந்தியாவில் சூரிய கிரகணம் தெரியுமா?
செப்டம்பர் மாதத்தில் ஏற்படும் இரண்டாவது கிரகணம் பகுதி சூரிய கிரகணமாகும். மேலும், இது இரவில் ஏற்படுவதால், இந்தியாவில் இது தெரியாது.
சூரிய கிரகணம் எங்கு தெரியும்?
இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது, ஆனால் தெற்கு பசிபிக் பெருங்கடல், நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா, இந்தியப் பெருங்கடல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், தென் பெருங்கடல், பாலினீசியா, மெலனேசியா, நோர்போக் தீவு, தீவு, கிறைஸ்ட்சர்ச், வெலிங்டன் மற்றும் நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளில் தெரியும்.
சூரிய கிரகணத்தின் போது சூரியன் எந்த ராசியில் இருப்பார்?
சூரிய கிரகணத்தின் போது, சூரியன் கன்னி மற்றும் உத்திர நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். அத்தகைய சூழ்நிலையில், 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் அதன் தாக்கத்தைக் காணலாம்.
செப்டம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் பல ராஜயோகங்கள் உருவாக உள்ளன. இந்த வாரம் செவ்வாய் துலாம் ராசியில் நுழைகிறார். இது தவிர, திரிகிரஹி, புதாதித்ய யோகம், சமசப்தக், ஷடாஷ்டக், கஜலட்சுமி, நவபஞ்சம், மகாலட்சுமி போன்ற ராஜயோகங்கள் இந்த வாரம் உருவாகின்றன. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், சில ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் சிறப்பு பலன்களைப் பெறலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
