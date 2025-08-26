விநாயகருக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: அறிவும், ஆற்றலும் பெருகும்

Lord Ganesh Favourite Zodiac Signs : விநாயகர் ரித்தி-சித்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கான கடவுளாகக் கருதப்படுகிறார். இவர் மேஷம் மற்றும் மகரம் உள்ளிட்ட 5 ராசிக்காரர்களை மிகவும் நேசிக்கும் கடவுளாவார். இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்தியன்று, விநாயகர் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் கருணை காட்டுவார், மேலும் அவர்களின் மகிழ்ச்சி மற்றும் செல்வம் மேலும் மேலும் பெருகும். இந்த முறை விநாயகர் சதுர்த்தியன்று, சர்வார்த்த சித்தி யோகம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் உருவாகியுள்ளது. இந்த நல்ல தற்செயல் நிகழ்வில், மதியம் கணபதி ஸ்தாபனம், அடுத்த 10 நாட்களுக்கு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிறைய செல்வத்தை வழங்குவார் விநாயகர். இந்த ராசிக்காரர்களின் தொழிலில் திடீரென்று லாபம் அதிகரிக்கக்கூடும். வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே பிள்ளையாருக்கு மிகுந்த பிடித்த ராசிக்காரர்கள் எவை என்று பார்ப்போம்.
மேஷம்: உங்களுக்கு ஒருபோதும் பணப் பற்றாக்குறை ஏற்படாது
மேஷ ராசியின் அதிபதி செவ்வாய், இந்த ராசிக்காரர்கள் விநாயகப் பெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். இந்த ராசிக்காரர்களின் அனைத்து வேலைகளையும் எந்தத் தடையும் இல்லாமல் நிறைவு பெறும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது, நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாகவும் வளமாகவும் இருப்பீர்கள். விநாயகப் பெருமானின் ஆசியுடன், உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகம் முன்னேறும்.
விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று கணபதிக்கு பூரண கொழுக்கட்டை செய்து நைவேத்தியம் செய்யவும், உங்களுக்கு நிதி நன்மைகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: முன்னேற்றத்தையும், சுப பலன்களையும் தரும்
மிதுன ராசியில் புதன் ஆட்சி செய்யப்படுகிறார், இது விநாயகருக்கு மிகவும் பிடித்தமான இரண்டாவது ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. விநாயகர் உங்கள் அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுவார். உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தையும் நல்ல பலன்களையும் தருவார். விநாயகர் உங்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் நீக்கி, உங்களைப் பாதுகாப்பார். சமூகத்திலும் பணியிடத்திலும் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். வியாபாரத்திலும் நீங்கள் நிறைய வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.
கணபதிக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று அருகம்புல்லை அற்பணிக்கவும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் கோபததை கட்டுப்படுத்துவார்
விருச்சிக ராசியின் அதிபதியாக செவ்வாய், மேலும் விநாயகருக்கு மிகவும் பிடித்த மூன்றாவது ராசியாகவும் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசிக்காரர்கள் இயல்பிலேயே கொஞ்சம் கோபம் குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள், எனவே விநாயகர் இந்த குணத்தை கட்டுபடுத்துவார். பிரச்சனை காலங்களில், கடவுள் எப்போதும் பாதுகாத்து, கடக்க உதவுகிறார். விநாயகரின் அருளால்,
சதுர்த்தியன்று விநாயகருக்கு லட்டுவை நைவேத்தியம் செய்து ஏழைகளுக்கு விநியோகிக்கவும்.
மகரம்: நிதி நெருக்கடி நீங்கும்
சனி மகர ராசியின் அதிபதியாகக் கருதப்படுகிறார், மேலும்விநாயகருக்கு மிகவும் பிடித்த நான்காவது ராசியாகவும் கருதப்படுகிறது. இயற்கையிலேயே நீதிமான்களாகக் கருதப்படும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு எப்போதும் விநாயகர் அருள் உண்டு. நிதி நெருக்கடி ஏற்படாது. இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் எதை அடைய முயற்சிக்கிறார்களோ, அதை அடைய உதவுவார்.
விநாயகர் சதுர்த்தியன்று கடவுளுக்கு கோயாவால் செய்யப்பட்ட கொழுக்கட்டையை நைவேத்யமாக அர்ப்பணிக்கவும்.
கும்பம்: தொழிலிலும் நல்ல வருமானம் ஈட்டுவீர்கள்
சனி கும்ப ராசியின் அதிபதியாவார், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்களும் விநாயகருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். விநாயகப் பெருமான் மகிழ்ச்சியாகவும் வளமாகவும் தருவதுடன், நெருக்கடியிலிருந்தும் பாதுகாப்பார். விநாயகப் பெருமானின் அருளால், இந்த ராசிக்காரர்கள் மற்றவர்களின் விருப்பத்திற்குரியவர்களாக மாறுகிறார்கள். தொழிலில் பெரிய உயரங்களை அடைகிறார்கள், வியாபாரத்திலும் நல்ல வருமானம் ஈட்டுவார்கள்.
விநாயக சதுர்த்தியன்று கடலை மாவு லட்டுவை இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
