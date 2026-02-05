சுக்கிரன் - குருவால் உருவாகும் யோகம்! 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

ஜோதிடத்தின் குரு மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய இரு கிரகங்களுமே மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அது நேர்மறையான பலன்களாகவும் இருக்கும் எதிர்மறையான பலன்களாகவும் இருக்கும். இந்த சூழலில், பிப்ரவரி மாதம் பிறந்துள்ள நிலையில், இம்மாதம் பல்வேறு கிரக மாற்றங்கள் நடைபெற இருக்கின்றன.
அந்த வகையில், அசுரர்களின் குருவாக கருத்தப்படும் சுக்கிரன் பிப்ரவரி 06 அன்று கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். மறுபுறம் தேவர்களின் குருவாக கருதப்படும் குரு, ஏற்கனவே மிதுன ராசியில் உள்ளார். இந்த நிலையில், குரு மற்றும் சுக்கிரன் சேர்ந்து ஒரு அரிய யோகத்தை உருவாக்குகிறது. அதாவது நவபஞ்சம ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளன. இந்த யோகத்தின் தாக்கமானது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் இருக்கும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தற்போது அவர்கள் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
மிதுனம்
குரு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற உள்ளனர். அவர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ உள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நிதி நிலைமை அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும். அதேசமயம் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
சிம்மம்
குரு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான நன்மைகளை பெற இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இதுவரை இல்லாத தன்னம்பிக்கை வரும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். கடின உழைப்புக்கு எதிர்பார்த்த பலன் இருக்கும். இதனால் சம்பளம் உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல காலம். மேலும், உங்களின் நீண்ட நாள் ஆசை இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறும்.
துலாம்
குரு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வீடு, மனை அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. அரசு தேர்வுகளுக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத்தை விட அதிக அளவு லாபம் கிடைக்கும். பரம்பரை சொத்துக்கள் கைக்கு வந்து சேரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
