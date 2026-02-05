English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சுக்கிரன் - குருவால் உருவாகும் யோகம்! 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

சுக்கிரன் - குருவால் உருவாகும் யோகம்! 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

Guru - Sukran Serkai: குரு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் பணம் மற்றும் புகழை அதிகரிக்க இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:07 AM IST
  • குரு - சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம யோகம்
  • 3 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம்
  • யாரெல்லாம்?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 4, புதன்கிழமை - தங்கம் போல் ஏற்றத்தை சந்திக்கும் ராசிகள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 4, புதன்கிழமை - தங்கம் போல் ஏற்றத்தை சந்திக்கும் ராசிகள்
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
camera icon9
senior citizens
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
camera icon7
Saturn Transit
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
ஊதியம் அதிரடி உயர்வு! குஷியில் தூய்மை பணியாளர்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
ஊதியம் அதிரடி உயர்வு! குஷியில் தூய்மை பணியாளர்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
சுக்கிரன் - குருவால் உருவாகும் யோகம்! 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

ஜோதிடத்தின் குரு மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய இரு கிரகங்களுமே மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அது நேர்மறையான பலன்களாகவும் இருக்கும் எதிர்மறையான பலன்களாகவும் இருக்கும். இந்த சூழலில், பிப்ரவரி மாதம் பிறந்துள்ள நிலையில், இம்மாதம் பல்வேறு கிரக மாற்றங்கள் நடைபெற இருக்கின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த வகையில், அசுரர்களின் குருவாக கருத்தப்படும் சுக்கிரன் பிப்ரவரி 06 அன்று கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். மறுபுறம் தேவர்களின் குருவாக கருதப்படும் குரு, ஏற்கனவே மிதுன ராசியில் உள்ளார். இந்த நிலையில், குரு மற்றும் சுக்கிரன் சேர்ந்து ஒரு அரிய யோகத்தை உருவாக்குகிறது. அதாவது நவபஞ்சம ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளன. இந்த யோகத்தின் தாக்கமானது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் இருக்கும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தற்போது அவர்கள் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

மிதுனம் 

குரு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற உள்ளனர். அவர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ உள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நிதி நிலைமை அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும். அதேசமயம் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். 

சிம்மம் 

குரு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான நன்மைகளை பெற இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இதுவரை இல்லாத தன்னம்பிக்கை வரும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். கடின உழைப்புக்கு எதிர்பார்த்த பலன் இருக்கும். இதனால் சம்பளம் உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல காலம். மேலும், உங்களின் நீண்ட நாள் ஆசை இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறும். 

துலாம்

குரு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில்  புதிய வீடு, மனை அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. அரசு தேர்வுகளுக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத்தை விட அதிக அளவு லாபம் கிடைக்கும். பரம்பரை சொத்துக்கள் கைக்கு வந்து சேரும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம்! பணம், நகை கொட்டும்!

மேலும் படிக்க: இந்த 5 ராசிகளுக்கும் பணமழை லாப யோகம்.. செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Navapanchama RajyogGuru Sukran SerkaiRasi PalanZodiac Signs

Trending News