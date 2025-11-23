குருவின் ராசியில் சூரிய பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

சில நாட்களில் சூரியன் தனது பாதையை மாற்றப் போகிறது. தந்தைமை, ஆன்மா, ஆரோக்கியம், தலைமைத்துவம் மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் சூரியன், ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கும்போது, அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்நிலையில் டிசம்பர் 16, 2025 அன்று சூரியன் குரு ராசியில் இடம்பெயரப் போகிறது. சூரியன் அதிகாலை 4:26 மணியளவில் தனுசு ராசியில் நுழைவார். குரு தனுசு ராசியை ஆளும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் குரு ராசியில் இடம்பெயர்வது சில ராசிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்:
12 மாதங்களுக்குப் பிறகு, சூரியன் குரு ராசியில் இடம்பெயரும்; இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்.
மிதுனம்: கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் குருவின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது மிதுன ராசிக்கு மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. நீங்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு போதுமான அளவு கிடைக்கும். வெற்றியை அடைய நீங்கள் அதிக முயற்சி எடுக்க வேண்டியதில்லை. உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான சில நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் தாயாரின் ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
கன்னி: கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் குருவின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமானதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். நிதி ஆதாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் உங்கள் நண்பர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். வாழ்க்கையில் உள்ள சிரமங்களை உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவுடன் எளிதாகத் தீர்க்க முடியும். குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள்.
மீனம்: கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் குருவின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயப்பதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் அதிக நம்பிக்கையுடன் காணப்படுவீர்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு பணியையும் முழு கடின உழைப்புடன் முடிப்பீர்கள். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சிந்தனையுடன் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு பயணம் செல்லவும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாகவும் நிலையானதாகவும் இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
