கார்த்திகை பிறக்கப்போகுது.. இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி சூரியனின் ஒவ்வொரு பெயர்ச்சியும் ஒரு முக்கியமான ஜோதிட நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. மாதம் ஒரு முறை ராசியை மாற்றும் சூரியன், தற்போது விருச்சிக ராசியில் இடம் பெயர்ந்துள்ளார். இங்கு ஏற்கனவே குடியிருக்கும் செவ்வாய் மற்றும் புதன் கிரகங்களுடன் இணைந்து ‘திரிகிரஹி யோகம்’ உருவாகியுள்ளது. இதனுடன், புத ஆதித்திய யோகமும் உருவாகிவருவது ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் வலிமை வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த கிரக இயக்கம், ரிஷபம், கடகம், சிம்மம், விருச்சிகம் மற்றும் மகரம் ஆகிய ஐந்து ராசியினருக்கு சிறப்பு நற்பலன்களை வழங்கும் என்று ஜோதிடர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ரிஷபம்: தடைகளை அகற்றி தொழில் வளர்ச்சி
ரிஷப ராசியினருக்கு சூரியன் 7-வது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் நீண்டநாள் நீடித்த பிரச்சனைகள் தீரும். வேலையில் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் கனவு நனவாகும். முதலீடுகளில் பல மடங்கு வருமானம் கிடைக்கும். கூடுதலாக, பங்குச்சந்தை அல்லது லாட்டரி வாயிலாக கூடுதல் பணவரவு உண்டாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
கடகம்: தொழில் விரிவாக்கம் மற்றும் வெளிநாடு வாய்ப்புகள்
கடக ராசியினருக்கு சூரியன் 5-வது வீட்டில் பெயர் மாறுகிறார். இதனால் தொழிலில் முன்னேற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கும், வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்கும் சாதகமாகும். சகோதரர்களுடன் இணைந்து செய்கிற தொழில் சர்வதேச அளவில் விரிவடையும். பெற்றோர் ஆதரவு தொழில் வளர்ச்சியில் துணையாக இருக்கும். உடல் நலத்திலும் மேம்பாடு காணப்படும்.
சிம்மம்: நிதி வளம் மற்றும் ஆடம்பர வாழ்க்கை
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன், தங்களின் சொந்த ராசியான 4-வது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் நிதி நிலையிலும், வருமானத்திலும் வலிமை காணப்படும். குடும்பத்திற்காக ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்கும் எண்ணம் உயரும். தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய மாற்றங்கள் நிகழும், எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வருமானம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் வெளிநாடு சென்று உயர் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
விருச்சகம்: தொழிலில் உயர்வு, வாழ்வில் வளம்
சூரியன் விருச்சிக ராசியிலேயே பெயர்ச்சி ஆகுவதால், லக்ன வீட்டில் வலுவான பலன் கிடைக்கும். இதனால் தொழிலில், மணவாழ்வில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வருமானம் இரட்டிப்பு ஆகும், புதிய சொத்து மற்றும் வாகனத்தை வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. காதல் வாழ்க்கையிலும் நல்ல முடிவுகள் காணப்படும்; பெற்றோர் ஒப்புதலுடன் திருமணம் நடைபெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மகரம்: வருமானம், பதவி உயர்வு, அரசு வாய்ப்புகள்
மகர ராசியினருக்கு சூரியன் 11-வது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இது ஆதாயங்களை அதிகரிக்கும் காலமாகும். கடன்கள் தீர்ந்து பொருளாதாரம் வலுவடையும். பணி நிமித்தமாகப் பணிபுரியும் நபர்கள், பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு பெறுவார்கள். அரசியல் செல்வாக்கு கொண்ட நண்பர்களின் உதவி, பெரிய அரசு ஒப்பந்தங்களை வெல்லும் வாய்ப்பையும் திறக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நிகழ்வுகள் தொடரும்; குழந்தைகள் வழியே நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
