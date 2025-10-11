தீபாவளி ராசிபலன்: 5 ராசிகளுக்கு 6 மாதங்கள் வரை அற்புதமான ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும்

Lucky Zodiac Signs Diwali 2025: இந்து சமயத்தில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளில் மிக முக்கியமான பண்டிகையான தீபாவளி இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 20, 2025 திங்கட்கிழமையன்று வருகிறது. இந்த தீபாவளி ஜோதிட ரீதியாக மிக விசேஷமானது. ஏனெனில், தீபாவளி நேரத்திலும், அதற்கு முன்னும் பின்னும் பல முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன.
தீபாவளி கொண்டாட்டங்களின் போது நிகழும் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் தீபாவளிக்கு பிந்தைய வாழ்க்கை ஒளிமயமானதாக இருக்கும். அனைத்து வித செல்வங்களும் கொழியும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
லட்சுமி அன்னைக்கு பிடித்த ராசிகள்
ஜோதிட கணிப்புகளின்படி, துலாம் மற்றும் தனுசு உள்ளிட்ட ஐந்து ராசிகள் லட்சுமி தேவியின் பிரியமான ராசிகளாக கருதப்படுகின்றன. மேலும் இந்த தீபாவளியில், அவர்களுக்கு செழிப்புக்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்
லட்சுமி அன்னைக்கு பிரியமான இந்த ராசிக்காரர்கள் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகத்தின் அரிய உருவாக்கத்தால் பயனடைவார்கள். இந்த யோகம் அவர்களுக்கு செல்வம், புகழ், மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவரும். மேலும் அவர்களின் அதிர்ஷ்டம் அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு உச்சத்தில் இருக்கும். அந்த அதிஷ்ட ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு நிதி ரீதியாக நல்லதாக இருக்கப் போகிறது. 2025 தீபாவளி முதல் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மீது செல்வம் மற்றும் செழிப்பின் கிரகமான சுக்கிரனின் தாக்கம் இருக்கும். இந்த நேரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல நேரமாக இருக்கும். அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நிதி வெற்றியை அனுபவிப்பார்கள். நீண்டகால பிரச்சினைகளும் தீர்க்கப்படும்.
மிதுனம் (Gemini)
இந்த தீபாவளி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளையும் செழிப்பையும் தரும். அவர்களின் நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். தீபாவளியன்று தொடங்கி, மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் முன்னேற்றம், வணிக லாபம் மற்றும் அதிகரித்த செல்வத்தை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிகம் மற்றும் வர்த்தகம் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும் புதிய வணிகம் அல்லது வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். சிக்கியிருந்த பணம் திரும்பக்கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் வாழ்வில் அமைதியும் இருக்கும்.
துலாம் (Libra)
2025 தீபாவளி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த தீபாவளி, லட்சுமி தேவியின் ஆசீர்வாதத்துடன், துலாம் ராசிக்காரர்கள் சிறந்த தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். மேலும், அவர்கள் வாழ்வில் விரும்பிய வெற்றியை அடைவார்கள்.
தனுசு (Sagittarius)
தீபாவளியின் ஒளி மிகுந்த சூழலில் தனுசு ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டமும் பிரகாசிக்கும். குறிப்பாக குருவின் சஞ்சாரத்தின் செல்வாக்கால், நிதித் தடைகள் தணிந்து, புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். அவர்களின் நிதி நிலை மேம்படும். இளைஞர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை அடையலாம். மேலும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். சொத்து வாங்க அல்லது முதலீடு செய்ய இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். வீட்டில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். பழைய மோதல்கள் நீங்கி, மன அமைதி மற்றும் சிறந்த ஆரோக்கியத்திற்கு இது வழிவகுக்கும்.
கும்பம் (Aquarius)
தீபாவளியில் கும்ப ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். நீங்கள் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், இந்த நேரம் நல்லதாக அதற்கு இருக்கலாம். இந்த நேரம் அனைத்திலும் அதிக லாபம் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்தும் லாபம் கிடைக்கும். இந்த காலத்தில் நிதி ஆதாயம் அதிகரிக்கும். மேலும் நீண்டகால பிரச்சினைகள் முடிவடையும். இது கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டு பயணத்திற்கும் ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். இது உயர் கல்வி வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
