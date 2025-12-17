2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: 4 ராசிகளுக்கு தாறுமாறான பணப்புழக்கம், விஸ்வரூப வளர்ச்சி

2026 Puthandu Rasi Palan: இன்னும் சில நாட்களில் 2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் பல பெரிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளையும், நட்சத்திரங்களையும் மாற்றும். இவை தவிர கிரகங்களின் வக்ர பெயர்ச்சி, வக்ர நிவர்த்தி, உதயம், அஸ்தமனம் என பல்வேறு மாற்றங்களும் நிகழும்.
Grah Gochar: கிரக பெயர்ச்சிகள்
2026 ஆம் ஆண்டில் நடக்கவுள்ள கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் பிற மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகள் மீதும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் எந்த ராசிக்காரர் செல்வந்தர்களாக மாறுவார்கள்? யாருடைய பண வரவு அதிகமாகும்? வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு பல ராசிக்காரர்களுக்கு பணம், தொழில், வணிகம் மற்றும் முதலீடுகள் அடிப்படையில் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும்.
New Year Rasi Palan: 2026 ஆம் ஆண்டின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
ஜோதிட கணக்கீடுகளின்படி, இந்த ஆண்டு நான்கு ராசிக்காரர்கள் லட்சுமி அன்னையின் சிறப்பு ஆசிகளைப் பெறுவார்கள். சாதகமான கிரக நிலைகள் நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிக்கவும், அவர்களின் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தவும் உதவும். 2026 ஆம் ஆண்டில் அதிக அதிர்ஷ்டத்தை பெற்று மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழப்போகும் 4 ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ரிஷபம் (Taurus): வாழ்க்கையில் பெரிய முன்னேற்றம், அதிக பண வரவு
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு புத்தாண்டு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். குருவின் சாதகமான செல்வாக்கு வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வை அளித்து அதிகரித்த கௌரவத்திற்கும் வழிவகுக்கும். வணிக விரிவாக்கத்திற்கு இந்த நேரம் நன்மை பயக்கும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். நிதி நிலை வலுவடையும், மேலும் குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்பு சாத்தியமாகும்.
கன்னி (Virgo): திடீர் பண ஆதாயங்கள் மற்றும் புதிய ஒப்பந்தங்களுக்கான வாய்ப்புகள்
2026 புத்தாண்டில், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பிரகாசமான நிதி அதிர்ஷ்டம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வுகள் மற்றும் சம்பள உயர்வுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளன. வெளிநாடுகள் தொடர்பான வேலைகள் அல்லது இறக்குமதி-ஏற்றுமதிகளில் பெரிய லாபம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் அல்லது பிராஜெக்டைப் பெற்று அதை வெற்றிகரமாக முடிப்பார்கள். ரியல் எஸ்டேட் மூலம் லாபம் ஈட்டுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் உள்ளன. இந்த ஆண்டு தொழிலதிபர்களுக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கலாம்.
தனுசு (Sagittarius): பெரிய திட்டங்கள் மற்றும் முதலீடுகள் பலனளிக்கும்
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 இல் அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும். முக்கிய திட்டங்கள் உறுதி செய்யப்படும். இது முதலீட்டிற்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும். நீண்ட கால லாபம் கிடைக்கும். மூதாதையர் சொத்துக்கள் பலனளிக்கக்கூடும். நிதி நிலை முன்பை விட வலுவாக இருக்கும். இது முதலீட்டிற்கான நேரம். இப்போது செய்யப்படும் முதலீடுகளால் எதிர்காலத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
கும்பம் (Aquarius): நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும், வணிகம் வளரும்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 சாதனைகளின் ஆண்டாக இருக்கும். வணிக வளர்ச்சி அபரிமிதமாக இருக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். வணிகத்தில் எதிர்பாராத அளவு வாய்ப்புகளும் வளர்ச்சியும் காணப்படும். சேமிப்பு வேகமாக அதிகரிக்கும். புதிய வேலையைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். வேலையில் செயல்திறன் பாராட்டப்படும்.
மேலும் படிக்க | குரு ட்ரிபிள் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், ட்ரிபிள் லாபம், ட்ரிபிள் மகிழ்ச்சி
மேலும் படிக்க | ஜனவரியில் கேது பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 2026 புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அதிரடி, அதிர்ஷ்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ