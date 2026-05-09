வார ராசிபலன் (மே 11-17): இந்த வாரம் பட்டையை கிளப்பப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

Weekly Horoscope May 11 to May 17: கிரக நிலைகளின் காரணமாக, 12 ராசிகளுமே ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்படும். இருப்பினும், குறிப்பிட்ட ஐந்து ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் சிறப்பான நன்மைகளை அனுபவிக்கக்கூடும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 9, 2026, 02:38 PM IST
  • மே 11-17 வாரம் எப்படி இருக்கும்?
  • மே 11-17 வாரத்தின் ஜோதிட ரீதியான முக்கியத்துவம் என்ன?
  • வரும் வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை?

Weekly Horoscope May 11 to May 17: மே 11 முதல் 17, 2026 வரையிலான மே மாதத்தின் இரண்டாவது வாரம் பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரக்கூடும். இந்த வாரத்தில், செவ்வாய், சூரியன், புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்களின் நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இதன் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் மட்டுமின்றி, உலக அளவிலும் உணரப்படும். 

இந்த வாரத்தின் கிரக நிலைகளைப் பொறுத்தவரை, கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் கிரகம், வாரத்தின் முதல் நாளான மே 11 அன்று மேஷ ராசியில் பிரவேசித்து, சூரியனுடன் இணைந்து 'மங்கள ஆதித்ய ராஜயோகத்தை' உருவாக்குவார். செவ்வாய் கிரகம் தனது சொந்த ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பதால், அது 'ருச்சக ராஜயோகத்தையும்' உருவாக்கும். மேலும், அது புதன் கிரகத்துடனும் இணையும். இந்த மூன்று கிரகங்களின் சேர்க்கையானது 'திரிகிரக யோகத்தை' உருவாக்கும்.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, மே 15 அன்று புதன் மற்றும் சூரியன் ஆகிய இரு கிரகங்களும் ரிஷப ராசியில் பிரவேசித்து, 'புதாதித்ய ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும். மேலும் சில பாவங்களில் (வீடுகளில்) 'கேந்திர திரிகோண யோகம்' மற்றும் 'விபரீத ராஜயோகம்' ஆகியவற்றையும் உருவாக்கும். மே 14 அன்று சுக்கிரன் மிதுன ராசியில் பிரவேசித்து, அங்கு குருவுடன் இணைந்து 'கஜலட்சுமி ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும். சனி கிரகம் மீன ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும், ராகு கும்ப ராசியிலும் சஞ்சரிப்பார்கள். சந்திரன் மட்டும் இரண்டரை நாட்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும். 

வார ராசிபலன் (மே 11-17): அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

இந்த கிரக நிலைகளின் காரணமாக, 12 ராசிகளுமே ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்படும். இருப்பினும், குறிப்பிட்ட ஐந்து ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் சிறப்பான நன்மைகளை அனுபவிக்கக்கூடும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ராசிகள் பலன்
ரிஷபம் ஆன்மீகத்தின் மீது அதிக ஈடுபாடு
கடகம் அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு
சிம்மம் மங்களகரமான நேரம்
துலாம் புதிய வாய்ப்புகள் கிட்டும்
தனுசு அன்னை மகாலட்சுமியின் அருள் கிட்டும்

வார ராசிபலன் (மே 11-17): விரிவான பலன்கள்

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாக அமையவுள்ளது. இவர்களுக்குப் போதுமான ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும். நீங்கள் ஆன்மீகத்தின் மீது அதிக ஈடுபாடு கொண்டவராகத் திகழலாம். வெளிநாடுகளுக்கும் பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால், நீண்ட நாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் அனைத்தும் நிறைவுபெறும். 

மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பான முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். தொழில் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் (மனை வணிகம்) துறைகள் மூலம் நல்ல லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. தொழில் வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும். கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்டங்களை ஈடுசெய்யும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இருப்பினும், நீங்கள் மன அழுத்தத்தைச் சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே, சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.

கடகம் (Cancer)

கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலத்தின் ஆரம்ப கட்டம் மிகவும் மங்களகரமாகவும், முன்னேற்றத்திற்கு உகந்ததாகவும் அமையும். பணிபுரியும் வல்லுநர்களுக்கு, இக்காலம் அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் கொண்டு வரக்கூடும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இது வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளிலும் வெற்றி அடைய உங்களுக்கு உதவும். 

வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் என்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. குரு மற்றும் சந்திரனின் நற்பலன்கள் உங்கள் ஆற்றல் நிலைகள், உள்ளுணர்வு மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன்களை மேம்படுத்தும். மாணவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். அவர்கள் தங்கள் படிப்பில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டு விவகாரங்கள், சர்வதேசப் பயணங்கள் மற்றும் இறக்குமதி-ஏற்றுமதி வணிகங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். கடன் அல்லது நிதி சார்ந்த வரவு தொடர்பான பணிகளும் வெற்றிகரமாக நிறைவடைய வாய்ப்புள்ளது. வருமானம் அதிகரிக்கும்.

சிம்மம் (Leo)

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் மிகவும் மங்களகரமான நேரங்களையும் பொன்னான வாய்ப்புகளையும் கொண்டு வரும். சந்திரன் மற்றும் குருவின் நற்பலன்கள், உங்களின் பல முடிக்கப்படாத பணிகளை நிறைவு செய்ய உதவும். இந்த வாரம் மாணவர்களுக்கும் சாதகமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறலாம், மேலும் அவர்களின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் கவனம் செலுத்தும் திறன் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசு தொடர்பான காரியங்களிலும் வெற்றி கிடைக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பணிபுரியும் வல்லுநர்களுக்கு, இக்காலம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். புதிய வேலை கிடைப்பதற்கோ, பதவி உயர்வுக்கோ அல்லது ஊதிய உயர்வுக்கோ வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

திருமண வாழ்வில் இணக்கம் மேலும் வலுப்பெறும். அதே வேளையில், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல திருமண வரன்கள் அமையக்கூடும். குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

துலாம் (Virgo)

துலாம் ராசியினருக்கு இக்காலம் புதிய வாய்ப்புகளையும், நேர்மறையான மாற்றங்களையும் கொண்டு வரும். ஆன்மீக நிகழ்வுகள், பயணங்கள் மற்றும் குடும்பத்தில் நடைபெறும் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். புதிய உறவுகள் உருவாகலாம்; உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையைச் சார்ந்தவர்களுக்கு மதிப்பும் புகழும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். மாணவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். அவர்கள் தங்கள் படிப்பில் முழு கவனத்தைச் செலுத்துவார்கள். கல்வி அல்லது தொழில் தொடர்பான தடைகள் ஏதேனும் இருந்தால், அவை நீங்கும்.

இந்த வாரத்தில், நீங்கள் வீடு, வாகனம், நிலம், ஆபரணங்கள் அல்லது பிற மதிப்புமிக்க பொருட்களை வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்குத் தேவையான முழுமையான ஆதரவு உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து உங்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான மற்றும் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். உறவுமுறைகளைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் துணையுடன் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது மனக்கசப்புகள் நீங்கி, சுமூகமான நிலை ஏற்படும்.

தனுசு (Sagittarius)

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் மங்களகரமான ஒரு தொடக்கத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். அன்னை மகாலட்சுமியின் சிறப்பு அருளால், உங்களுக்குப் பொருளாதார ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். உங்கள் பேச்சாற்றலால் நீங்கள் பிறரை ஊக்கப்படுத்துவீர்கள். 

உங்கள் படைப்பாற்றல் பெருகும். இதன் விளைவாக, உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் ஒரு புதிய சிந்தனையை நீங்கள் புகுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகள் குறித்தோ அல்லது முக்கியமான முடிவுகள் குறித்தோ ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம். மாணவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். தொழில் மற்றும் பணி ஆகிய இரண்டிலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணி நிமித்தமாக நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ள நேரிடலாம்.

வரும் வார ராசிபலன் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):

1. மே 11-17 வாரம் எப்படி இருக்கும்?

மே மாதத்தின் முதல் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்.

2. மே 11-17 வாரத்தின் ஜோதிட ரீதியான முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்த காலத்தில் பல ராஜயோகங்கள் உருவாகின்றன.

3. வரும் வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை?

அதிர்ஷ்ட ராசிகள்: ரிஷபம், கடகம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் தனுசு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

