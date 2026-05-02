வார ராசிபலன் (மே 4-10): இந்த வாரம் ஜொலிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

Weekly Horoscope May 4 to May 10: மே மாதம் பிறந்துவிட்டது. மே மாதத்தின் முதல் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த வாரத்தில், சூரியனும் புதனும் இணைந்து புதாதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார்கள். தற்போது சூரியனும் புதனும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரித்து வருவதால், இந்த 'புதாதித்ய ராஜயோகம்' மிகுந்த வலிமையுடன் திகழும்.
இந்த ராஜயோகம் காரணமாக, ரிஷபம் மற்றும் கன்னி உள்ளிட்ட ஐந்து ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் தங்கள் தொழில் வாழ்வில் வெற்றியையும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பையும், குடும்ப வாழ்வில் இன்பத்தையும் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும், தொழில் ரீதியாகக் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியும் இவர்களுக்குக் காத்திருக்கிறது. இந்த வார அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
வார ராசிபலன் (மே 4-10): அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
ரிஷபம் (Taurus): செழிப்புக்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமானதாகவும், தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேற்றத்திற்கு உகந்ததாகவும் அமையவிருக்கிறது. இந்த வாரத்தில், அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில் வணிகக் கூட்டாண்மைகளில் செய்யப்படும் எந்தவொரு நிதி முதலீடும், சிறப்பான லாபத்தை ஈட்டித் தர வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, பொறுமையுடனும் நிதானத்துடனும் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் உங்களுக்கு ஆழ்ந்த மன அமைதியையும் மனநிறைவையும் பெற்றுத்தரும். குழந்தைகளால் நன்மை கிடைக்கும். வாரத்தின் இறுதியில், மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குத் தேடி வரும்.
கன்னி (Virgo): பிரச்சினைகளை எளிதாகத் தீர்ப்பீர்கள்
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, தற்போதைய காலகட்டம் நிதி நிலைத்தன்மையின் அடிப்படையில் மிகவும் சாதகமாக அமையவிருக்கிறது. இந்த வாரத்தில், நிதி வளர்ச்சிக்குரிய வாய்ப்புகள் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தென்படுகின்றன. வீடு மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வாரம் உங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக அமையும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். வேலை நிமித்தமாகவோ அல்லது குடும்பப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காகவோ, இந்த வாரத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்துப் பயணங்களிலும் எளிதாக வெற்றியை அடைவீர்கள். இருப்பினும், பணியிடத்தில் இந்த வாரம் நீங்கள் சில சிறிய சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். ஆயினும், உங்கள் தெளிவான பகுத்தறிவையும் விவேகத்தையும் பயன்படுத்தி அந்தப் பிரச்சினைகளை நீங்கள் எளிதாகத் தீர்த்துவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio): முதலீடுகளால் நன்மை கிடைக்கும்
விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மிகவும் இனிமையானதாகவும் லாபகரமானதாகவும் அமையவுள்ளது. இந்த வாரத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் குறிப்பிட்ட இரண்டு முதலீடுகள், உங்களுக்குப் பெரிதும் பயனுள்ளதாகவும் அதிக லாபம் ஈட்டித் தருவதாகவும் அமையக்கூடும். உடல்நலப் பிரச்சினைகளால் அவதிப்பட்டு வந்தவர்கள், தற்போது தங்கள் உடல்நிலையில் முன்னேற்றத்தைக் காணத் தொடங்குவார்கள். உங்கள் வீடு மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கமும் அன்பும் நிறைந்திருக்கும். இருப்பினும், கோடைக்கால வெப்பத்தின் காரணமாகச் சில சிறிய உடல் உபாதைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மகரம் (Capricorn): செழிப்புக்கான சாதகமான வாய்ப்புகள்
மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரத்தில் தொழில் அல்லது பணியில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து உருவாகிக்கொண்டே இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். திருமணத்திற்காக காத்துக்கொண்டிருக்கும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயம் திருமணம் ஆகும். வாழ்க்கையில் அமைதியும் மனநிறைவும் இருக்கும். இந்த வாரத்தில் உங்கள் உடல்நிலையிலும் நல்ல முன்னேற்றத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளைய வயதுடைய ஒருவர் மூலம், உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நற்செய்தி வந்து சேரக்கூடும். வாரத்தின் இறுதியில், உங்கள் தொடர் முயற்சிகளின் பலனாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்த மன அமைதி நிலவும்.
மீனம் (Pisces): உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் தொழில் துறையில் முன்னேற்றம் மற்றும் வெற்றி ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கே கொண்டு வருகிறது. இந்த வாரம் முழுவதும் உங்கள் பணியில் நீங்கள் துரிதமான வளர்ச்சியை காண்பீர்கள். உங்கள் வேலையில் நீங்கள் அடையும் வெற்றியின் காரணமாக, மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் காணப்படுவீர்கள். இருப்பினும், இந்த வாரம் உங்கள் தொழில்முறை கடமைகளுடன் சேர்த்து, கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடும் மனநிலையிலும் நீங்கள் இருப்பீர்கள். உங்கள் நண்பர்களின் சூழலில் நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். இந்த வாரம் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும் என்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
வரும் வார ராசிபலன் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. மே மாதத்தின் முதல் வாரம் எப்படி இருக்கும்?
மே மாதத்தின் முதல் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்.
2. மே 4-10 வாரத்தின் ஜோதிட ரீதியான முக்கியத்துவம் என்ன?
இந்த காலத்தில் சூரியனும் புதனும் இணைந்து புதாதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார்கள்.
3. வரும் வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை?
அதிர்ஷ்ட ராசிகள்: ரிஷபம், கன்னி, விருச்சிகம், மகரம் மற்றும் மீனம்.
