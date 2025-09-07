English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சந்திர கிரகணம்.. இந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்

கிரகணத்தின் போது (சந்திர கிரகணம் 2025) சுப காரியங்களைச் செய்ய வேண்டாம் என்று ஜோதிடம் அறிவுறுத்துகிறது. மேலும், கிரகணத்தின் போது ராகுவின் தாக்கம் அதிகரிக்கிறது. இதற்கு, எதிர்மறை சக்தி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 7, 2025, 07:33 PM IST
  • இந்த வருடத்தின் கடைசி சந்திர கிரகணம் இன்று நிகழும்.
  • கிரகணத்தின் போது ராகுவின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கிறது.
  • சிவபெருமானை வழிபடுவது நன்மை தரும்.

சந்திர கிரகணம்.. இந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்

Lunar Eclipse Full Moon 2025: இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் இன்று இரவு நிகழ உள்ளது. இந்த கிரகணம் இந்தியா உட்பட உலகின் பல நாடுகளில் காணப்படும். இதனுடன், ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணமும் மகாளய பட்சம் அன்று நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் அண்டார்டிகா, மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல், ஆஸ்திரேலியா, ஆசியா மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல், ஐரோப்பா, கிழக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலிலும் தென்படும். இந்த கிரகணமானது இந்திய நேரப்படி இரவு 9.58 மணிக்குத் தொடங்கும், கிரகணத்தின் நடுப்பகுதி இரவு 11.40 மணிக்கு இருக்கும், கிரகணம் அதிகாலை 01.26 மணிக்குப் பிறகு நிறைவுடைகிறது.

ஜோதிடத்தின் படி, கிரகணத்தின் போது, ​​இரண்டு ராசிகள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். அந்த ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது தெரிந்து கொள்வோம்-

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மீது சந்திர பகவானின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்கள் பொழிகின்றன. எளிமையான வார்த்தைகளில் கூற வேண்டும் என்றால், சந்திர பகவான் ரிஷப ராசியில் உச்சத்தில் இருக்கிறார். இதற்காக, ரிஷப ராசிக்காரர்கள் கிரகணத்தின் போது குறிப்பாக கவனமாக இருக்க வேண்டும். தற்போது, ​​ராகு கிரகம் உங்கள் நான்காவது வீட்டைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, நீங்கள் சோகமாக இருக்கலாம். முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.

இதனுடன், முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். எந்த வேலையையும் செய்வதற்கு முன், பெரியவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள். எதிர்மறையான இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்கவும். யாருடனும் வாக்குவாதம் செய்யாதீர்கள். தேவையில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாதீர்கள். கிரகணத்தின் போது சிவபெருமானின் நாமங்களை உச்சரிக்கவும். இது ராகுவின் தாக்கத்தை குறைய வைக்கும். அதனுடன் சந்திரன் மற்றும் சுக்கிரனின் ஆசிகளையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign)

தற்போது, ​​ராகு கிரகம் உங்கள் செல்வ வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது. சந்திர கிரகணத்தின் போது உணர்ச்சிகளால் மயங்கி எந்த முடிவையும் எடுக்காதீர்கள். யாரையும் நம்பி எந்த வேலையும் செய்யாதீர்கள். நவராத்திரி வரை நீங்கள் சுப காரியங்களை ஒத்திவைக்கலாம். பொய் சொல்வதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் பேச்சு கடுமையாக இருக்கலாம். இதைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். ஆன்லைன் முதலீட்டையும் தவிர்க்கவும். பணத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தாதீர்கள். மது அருந்தாதீர்கள். இதனுடன், தாமஸ விஷயங்களை உட்கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். நண்பர்களிடமிருந்து விலகி இருங்கள். பயனற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். சிவபெருமானின் நாமங்களை உச்சரிக்கவும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

