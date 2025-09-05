English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சந்திர கிரகணம் 2025.. இந்தியாவில் எப்போது எந்த இடத்தில் எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?

Chandra Grahanam 2025: 2025 ஆம் ஆண்டில் கடைசி சந்திர கிரகணம் வரும் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி நிகழும். இதன் சூதக் காலமும் இந்தியாவில் தெரியும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 5, 2025, 10:29 PM IST
  • 2025 ஆம் ஆண்டில் கடைசி சந்திர கிரகணம்
  • செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி நிகழும்.

சந்திர கிரகணம் 2025.. இந்தியாவில் எப்போது எந்த இடத்தில் எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?

Lunar Eclipse 2025 Septemberஇந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் வருகிற செப்டம்பர் 7, 2025 அன்று நிகழ உள்ளதுஇதன் கால அளவு 3 மணி நேரம் 30 நிமிடங்கள் ஆகும்இதன் சிறப்பு என்னவென்றால்இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் இருந்து முழுமையாகத் தெரியும்இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும் என்பதால்சூதக்காலம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி காலை 9:56:08 மணிக்கு தொடங்கி நள்ளிரவு 1:26:08 மணிக்கு முடிவடையும்.

சந்திர கிரகணம் ஏன் ஏற்படுகிறது?

பூமி சூரியனை சுற்றி வரும் பாதையிலும்சந்திரன் பூமியை சுற்றி வரும் பாதையிலும் சில நேரங்களில் சூரியன்பூமி மற்றும் சந்திரன் ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்அப்போதுசூரிய ஒளி பூமியில் விழுந்தாலும் சந்திரன் மீது விழாதுஇதனால் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது.

சந்திர கிரகணத்தின் போது செய்யக் கூடாதவை:

1. கிரகணத்தின் போது எதிர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும்எனவே இந்த நேரத்தில் பகவானி நினைத்து வழிபட வேண்டும்

2. கிரகணத்தின் போது பயணம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.

3. கிரகணத்தின் போதுஉணவு சமைக்கவோகாய்கறியை நறுக்குதல் மற்றும் உரித்தல் போன்ற வேலை செய்யவோஉணவு உண்ணவோ கூடாது.

4. குறிப்பாக கர்ப்பிணிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்இந்த நேரத்தில் கத்தி-கத்தரிக்கோல் அல்லது கூர்மையான பொருட்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

5. கிரகணத்தின் போது ஊசியில் நூல் கோர்ப்பதுதையல் வேலை பார்ப்பது போன்றவை கூடாது.

கிரகணத்தின் போது செய்ய வேண்டியவை:

1. உணவு மற்றும் தண்ணீரில்தர்ப்பை அல்லது துளசி இலைகளை போட வேண்டும்அதனால் கிரகணத்தின் எதிர்மறை தாக்கம் அதில் ஏற்படாமல் இருக்கும்கிரகணத்திற்குப் பிறகு அவற்றை உட்கொள்ளலாம்.

2. கிரகண காலத்தில்ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லி வழிபடுவதால்கிடைக்கும் பலன்கள் பன்மடங்காகும்.

3. கிரகணத்தின் போதுகடவுள் வழிபாட்டில் அதிகபட்ச நேரத்தை செலவிடுதால் நன்மை உண்டாகும்.

4. சந்திர கிரகணம் முடிந்தவுடன் வெள்ளைப் பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும்இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அசுப பலன்கள் குறையும்.

இந்த சந்திர கிரகணத்தின் போது கர்ப்பிணிப் பெண்கள் சிறப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

