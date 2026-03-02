நாளை மகா சந்திர கிரகணம்.. எந்த ராசியை பாதிக்கும்? யாருக்கு அதர்ஷ்டம்? ஆபத்து? முழு விவரம்!

Chandra Grahan 2026: செவ்வாய்க்கிழமை, மார்ச் 3, 2026 நாளை சந்திர கிரகணம் நிகழவிருக்கிறது. இந்த கிரகணம் பிற்பகல் 3:20 மணி முதல் மாலை 6:48 மணி வரை நிகழும். கிரகண நேரம் சுப காரியங்களுக்கு உகந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த சந்திர கிரகணத்தால் (Lunar Eclipse 2026) சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையை பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும். இந்த சந்திர கிரகணத்தால் நான்கு ராசிக்காரர்கள் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். நாளை நிகழப் போகும் இந்த சந்திர கிரகணத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அசுப பலன்களை பெறப்போகிறார்கள், இந்த ராசிக்காரர்கள் என்ன பரிகாரங்களை செய்ய வெனசும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தால் பாதிப்பு ஏற்படும்
இந்த சந்திர கிரகணம் மேஷம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கடினமாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். இந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
மேஷம் - நாளை நிகழப்போகும் சந்திர கிரகணம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வீண் சர்ச்சைகள் அல்லது வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவ தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
சிம்மம் - நாளை நிகழப்போகும் சந்திர கிரகணத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களின் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். கிரகணத்தின் போது சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் இந்த இந்த சந்திர கிரகணம் சிம்ம ராசியில் நிகழ்கிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்கள் முழு கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
கடகம் - கடக ராசிக்காரர்கள் சந்திர கிரகணத்தால் எதிர்மறை தாக்கம் அதிகமாகும். இந்த நேரத்தில் நிதி இழப்பு, மரியாதை குறைவு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்கள் சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கத்தால் இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். வாக்குவாதங்கள் மற்றும் மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். பொறுமையாக இருங்கள் மற்றும் நேர்மறையாக வழிப்படுங்கள்.
சந்திர கிரகணத்தின் போது இந்த சிறப்பு பரிக்காரங்களை மேற்கொள்ளவும்
சந்திர கிரகணத்தின் எதிர்மறை விளைவுகளைத் தவிர்க்க, மேஷம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ராசிக்காரர்கள் "ஓம் ஸ்ரீ சோம நாதீஸ்வராய நமஹா" என்ற மந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். சந்திரனுக்கு இந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பது நன்மைகளைத் தரும். இந்த மந்திரத்தை 108 முறை ஜபிக்கவும். அதேபோல் பால், அரிசி அல்லது சர்க்கரை போன்ற வெள்ளை பொருட்களை தானம் செய்யுங்கள்.
சந்திர கிரகணத்தால் பலன் பெறப்போக்கும் ராசிகள் எவை?
நாளை நிழப்போக்கும் சந்திர கிரகணத்தால் ரிஷபம், மிதுனம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் உண்டாகும். இந்த நேரத்தில் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். எங்கு முதலீடு செய்தாலும் நல்ல லாபம் கிடைக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மாறும். மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
