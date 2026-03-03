English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இன்னும் சில மணி நேரம்.. ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம்.. முழு விவரம் இதோ

Lunar Eclipse Update 2026: 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் இன்று மார்ச் 3 ஆம் தேதி நிகழப்போகிறது. இதன் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 3, 2026, 08:48 AM IST
  • சந்திர கிரகணம் - நேரம்
  • சந்திர கிரகணம் - நிகழப்போகும் இடங்கள்
  • இந்த சந்திர கிரகணம் 5.5 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும்

இன்னும் சில மணி நேரம்.. ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம்.. முழு விவரம் இதோ

 Lunar Eclipse Update 2026: இன்று மார்ச் 3, 2026 அன்று, இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் நிகழப் போகிறது. இந்த கிரகணம் இந்தியாவிலும் தெரியும். இன்று அதாவது மார்ச் 3 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம் பல மணி நேரம் நீடிக்க உள்ளது. மேலும் இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் தெரியும். இது ஒரு முழு சந்திர கிரகணம், என்பதால் இந்த கிரகணத்தை இரத்த நிலவு (Blood Moon) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

இந்த கிரகணம் பிற்பகல் 3:20 மணி முதல் மாலை 6:48 மணி வரை நிகழும். கிரகண நேரம் சுப காரியங்களுக்கு உகந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த சந்திர கிரகணத்தால் (Lunar Eclipse 2026) சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையை பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக இந்த சந்திர கிரகணம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும். 

இந்நிலையில் இன்று நிகழ விருக்கும் சந்திர கிரகணத்தால் எந்த ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும். நேரலையில் எங்கு எப்படி காண்பது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

சந்திர கிரகணம் - நேரம்

இன்று நிகழும் முழு சந்திர கிரகணம் இந்திய நேரப்படி, மாலை 4.45 மணிக்கு தொடங்குகிறது. முழு நிலவாக மாலை 5:10 க்கு காட்சி அளிக்கும். மேலும் மாலை 5:40 மணிக்கு முழு சந்திர கிரகணம் முடிவடைகிறது. சுமார் முழு நேர சூரிய கிரகணம் 58 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்க உள்ளது.

சந்திர கிரகணம் - நிகழப்போகும் இடங்கள்

இந்த சந்திர கிரகணம் வடகிழக்கு இந்தியாவான அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், மேகாலயா, கொல்கத்தா, புவனேஸ்வர், பாட்னாவில் தெரியும். அதேபோல் டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, சென்னை, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முழுமையாக பார்க்க முடியும்.

இந்த சந்திர கிரகணம் 5.5 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும்

சந்திர கிரகணத்தை நேரலையில் எப்படி பார்ப்பது?

உங்கள் தொலைபேசியில் சந்திர கிரகணத்தை நேரடியாகப் பார்க்க விரும்பினால், பல உலகளாவிய சேனல்கள் மற்றும் விண்வெளி நிறுவனங்கள் அதை நேரடியாக ஒளிபரப்பும். உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் நேரடி ஒளிபரப்பைப் பார்க்கலாம் அல்லது கீழே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் நேரடியாக நேரடி ஒளிபரப்பைப் பார்க்கலாம்.

டெல்லியில் மாலை 6:26 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை கிரகணம் தெரியும்.

பிரயாக்ராஜில் மாலை 6:08 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

வாரணாசியில் மாலை 6:04 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

கான்பூரில் மாலை 6:14 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

பாட்னா மற்றும் ராஞ்சியில் மாலை 5:55 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

கொல்கத்தாவில் மாலை 5:43 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

புவனேஸ்வரில் மாலை 5:54 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

சென்னையில் மாலை 6:21 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

ஹைதராபாத்தில் மாலை 6:26 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

பெங்களூரில் மாலை 6:32 மணி முதல் மாலை 6:46 மணி வரை.

சந்திர கிரகணம்: எந்த ராசிகளை பாதிக்கும்

இந்த சந்திர கிரகணம் மேஷம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, தனுசு ஆகிய ராசிகளை பாதிக்கும். குறிப்பாக  இந்த சந்திர கிரகணம் சிம்ம ராசியில் நிகழ்கிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்கள் முழு கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். மற்றப்படி, மேலே குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். எதிர்மறை தாக்கம் அதிகமாகும். நிதி இழப்பு, மரியாதை குறைவு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். 

சந்திர கிரகணம்: பரிகாரங்கள் என்னென்ன?

சந்திர கிரகணத்தின் எதிர்மறை விளைவுகளைத் தவிர்க்க, மேஷம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ராசிக்காரர்கள் "ஓம் ஸ்ரீ சோம நாதீஸ்வராய நமஹா" என்ற மந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். சந்திரனுக்கு இந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பது நன்மைகளைத் தரும். இந்த மந்திரத்தை 108 முறை ஜபிக்கவும். அதேபோல் பால், அரிசி அல்லது சர்க்கரை போன்ற வெள்ளை பொருட்களை தானம் செய்யுங்கள்.

சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்

சந்திர கிரகணத்தால் ரிஷபம், மிதுனம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் பெறுவார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். நல்ல பலன் கிடைக்கும். முதலீடு மூலம் இரட்டிப்பு லாபம் உண்டாகும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு  ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

