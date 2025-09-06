நாளை சந்திர கிரகணம், இந்த ராசிகள் அடுத்த 6 மாதம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்

Lunar Eclipse 2025: செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி பௌர்ணமி நாளில் சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இது கும்பம் மற்றும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நிகழும் முழுமையான சந்திர கிரகணமாகும். சந்திர கிரகணம் இரவு 09.58 மணிக்கு தொடங்கி அதிகாலை 01.26 மணிக்கு முடிவடையும். இதன் போது, சந்திர கிரகணம் இரவு 11:42 மணிக்கு உச்சத்தை அடையும். ஜோதிடத்தின் படி, முழுமையான சந்திர கிரகணத்தின் விளைவு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பும் மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகும் நீடிக்கும். அதாவது, சந்திர கிரகணத்தின் விளைவு சுமார் 6 மாதங்கள் நீடிக்கும். இந்த சந்திர கிரகணம் அனைத்து ராசிகளையும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
மேஷம்- உங்கள் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும். சச்சரவுகள் மற்றும் வழக்குகளில் இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். எதிரிகள் அமைதியடைவார்கள். கிரகணத்திற்குப் பிறகு வெள்ளை நிற பொருட்களை தானம் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் நன்மை அடைவீர்கள்.
ரிஷபம்- வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து தடைகளும் நீங்கும். வாழ்க்கையில் நன்மை பயக்கும் மாற்றங்கள் ஏற்படும். தேவையற்ற சச்சரவுகள் தீர்க்கப்படும். கிரகணத்திற்குப் பிறகு வெள்ளை இனிப்புகளை தானம் செய்பவர்கள் பெரும் நன்மைகளைப் பெறலாம்.
மிதுனம்- மிதுன ராசிக்காரர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்தில் சச்சரவுகள் மற்றும் தொழில் இழப்பு ஏற்படலாம். குழந்தைகளுக்கு பிரச்சினைகள் இருக்கலாம். பயணங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். கிரகணத்திற்குப் பிறகு பால் தானம் செய்வது நன்மை பயக்கும்.
கடகம்- இந்த சந்திர கிரகணம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் எதிர்மறையாக இருக்கும். கல்வி மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இடம் மாற்றுவதைப் பற்றி யோசிப்பீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துங்கள். கிரகணத்தின் போது சிவ மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்.
சிம்மம்- உங்கள் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம். திருமண வாழ்க்கையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போதைக்கு பெரிய முதலீடுகளிலிருந்து விலகி இருங்கள். புதிய வேலைகளைத் தொடங்க வேண்டாம். கிரகணத்திற்குப் பிறகு அரிசி தானம் செய்யுங்கள்.
கன்னி- ஆரோக்கியம் மேம்படும். சிக்கிய வேலைகள் முடிவடையும். எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். கிரகணம் முடிந்த பிறகு வெள்ளை இனிப்புகளை தானம் செய்யுங்கள்.
துலாம்- உங்கள் வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம். பொருளாதார ரீதியாக கவனமாக முடிவுகளை எடுங்கள். கிரகணத்திற்குப் பிறகு அரிசி தானம் செய்யுங்கள்.
விருச்சிகம்- குடும்பத்திலும் கண்களிலும் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணம் மற்றும் சொத்து இழப்பு ஏற்படலாம். பயணத்தின் போது மிகவும் கவனமாக இருங்கள். கிரகணத்தின் போது சிவ மந்திரத்தை ஜபம் செய்வது நன்மை பயக்கும்.
தனுசு - உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இடம் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலை செய்பவர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும். கிரகணத்திற்குப் பிறகு பால் தானம் செய்யுங்கள்.
மகரம் - உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக இழப்பு ஏற்படலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம். தொழிலில் அலட்சியம் கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தக்கூடும். கிரகணத்திற்குப் பிறகு வெள்ளை நிறப் பொருளையும் தானம் செய்யுங்கள்.
கும்பம் - இந்த சந்திர கிரகணம் உங்கள் ராசியில் நடக்கிறது. உங்கள் பெற்றோரையும் உங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கையில் எந்த விதமான ரிஸ்க்கையும் எடுக்க வேண்டாம். உறவுகள் மற்றும் காதல் விவகாரங்களில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம். கிரகணத்திற்குப் பிறகு அரிசி தானம் செய்யுங்கள்.
மீனம்- உடல்நலம் மற்றும் மன நிலையில் பிரச்சினைகள் இருக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துங்கள். இந்த நேரத்தில் விபத்துக்கள் குறித்து கவனமாக இருங்கள். கிரகணத்தின் போது சிவ மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடிகளில் புழக்கம், பணக்கார யோகம்!
மேலும் படிக்க | கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ