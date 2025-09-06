English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chandra Grahan 2025 Date: நாளை சந்திர கிரகணம், இந்தியாவில் தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ

Chandra Grahan 2025 Time in India: இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் நாளை அதாவது செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் கும்ப ராசியில் நிகழும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 6, 2025, 07:04 PM IST
  • மகாளய பட்சத்தில் தற்செயல் நிகழ்வாக நிகழ்கிறது.
  • கடைசி சந்திர கிரகணம் நாளை.
  • இந்த சந்திர கிரகணம் எங்கு தெரியும்.

Trending Photos

ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
3 ராசிகளுக்கு அற்புதமான பொற்காலம்: சனி, குரு அருளால் தலைவிதி மாறும்
camera icon10
Lord Shani
3 ராசிகளுக்கு அற்புதமான பொற்காலம்: சனி, குரு அருளால் தலைவிதி மாறும்
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை, அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon8
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை, அனைத்திலும் வெற்றி
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
camera icon10
Rohit Sharma
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
Chandra Grahan 2025 Date: நாளை சந்திர கிரகணம், இந்தியாவில் தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ

Chandra Grahan 2025: செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி, அதாவது நாளை, இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் நிகழப் போகிறது. இந்த சந்திர கிரகணம் நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் தெரியும். ஜோதிடர்களின் பார்வையில் இது முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த முறை சந்திர கிரகணத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மகாளய பட்சத்தில் தற்செயல் நிகழ்வாக நிகழ்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த முறை இது ஒரு முழு சந்திர கிரகணமாக இருக்கும், இது சனியின் ராசி கும்பத்திலும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்திலும் நிகழ உள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் குறித்து மக்கள் மனதில் பல கேள்விகள் எழுகின்றன, இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும், அதன் சூதக் காலம் எந்த நேரத்தில் தொடங்கும் என்கிற முழுமையான தகவலை இங்கே அறிந்து கொள்வோம்.

இந்தியாவில் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி இந்த நேரத்தில் சந்திர கிரகணம் நிகழும்

ஜோதிடத்தின் பார்வையில், செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி அதாவது நாளை நிகழும் சந்திர கிரகணம் மிகவும் ஆபத்தானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் போதெல்லாம், அதன் விளைவு 3 மாதங்களுக்கு முன்பும் 3 மாதங்களுக்குப் பிறகும் நாட்டிலும் உலகிலும் தெரியும். செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு சந்திர கிரகணம் இந்தியா முழுவதும் தெரியும். இருப்பினும், செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 8:59 மணி முதல் அதாவது நாளை இரவு சந்திரனில் ஒளி நிழல் விழத் தொடங்கும்.

சந்திர கிரகணம் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 9:58 மணிக்கு தொடங்கி இந்த கிரகணம் செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி அதிகாலை 1:26 மணிக்கு முடிவடையும். கிரகணத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் உச்ச நேரத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், இரவு 11:42 மணிக்கு உச்சத்தில் இருக்கும். அதாவது, இந்தியாவில் முழு கிரகண காலத்தின் மொத்த காலம் 3 மணி நேரம் 28 நிமிடங்கள் ஆகும்.

சந்திர கிரகணம் 2025 சூதக நேரம்

செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 9:58 மணிக்கு முழு சந்திர கிரகணம் நிகழவிருப்பதால், அதன் சூதக காலம் 9 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக அதாவது மதியம் 12:57 மணிக்கு தொடங்கும்.

இந்த சந்திர கிரகணம் எங்கு தெரியும்

இந்தியாவில் இந்த சந்திர கிரகணம் தெரியும். இது தவிர, ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, அமெரிக்கா, பிஜி மற்றும் அண்டார்டிகாவின் சில பகுதிகளிலும் இந்த சந்திர கிரகணம் தெரியும்.

சந்திர கிரகணத்தின் போது கிரகங்களின் நிலை எப்படி இருக்கும்?

செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம் ராகுவின் சதயம் நட்சத்திரத்தில் தொடங்கி குருவின் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் முடிவடையும். இந்த நாளில், சூரியன், சனி மற்றும் குரு போன்ற பெரிய கிரகங்களின் ஒரு பெரிய இணைப்பும் உருவாகிறது. இந்த நாளில் இரண்டு கிரகங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். சந்திர கிரகணத்தில் ராகுவும் சந்திரனும் எப்போதும் ஒன்றாக இருப்பார்கள். இந்த முறை கிரகணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், சூரியனும் நுழையும்.

சந்திர கிரகணத்தின் போது என்ன செய்ய வேண்டும்

1. சந்திர கிரகணத்தின் போது, ​​கடவுளின் மந்திரங்களை மட்டுமே ஜபிக்க வேண்டும், இது பத்து மடங்கு அதிக பலனளிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.

2. சந்திர கிரகணத்திற்குப் பிறகு, தூய நீரில் குளித்து ஏழைகளுக்கு தானம் செய்யுங்கள், கோயில்களுக்குச் சென்று தானம் செய்து தட்சிணை கொடுக்கவும்.

3. கிரகணத்தின் போது, ​​பசுக்களுக்கு புல், பறவைகளுக்கு உணவு, ஏழைகளுக்கு துணிகள் கொடுப்பது பல மடங்கு அதிக புண்ணியத்தைத் தரும்.

 

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடிகளில் புழக்கம், பணக்கார யோகம்!

மேலும் படிக்க | கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
lunar eclipseIndiaChandra Grahan 2025

Trending News