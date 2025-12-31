மகரம் : 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன் - லாட்டரி யோகம், விஸ்வரூப வெற்றிகள் வரும் ஆண்டு

Magaram Rasi Palan : மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த ஏழு முதல் ஏழரை ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த மனப்போராட்டங்கள், தடைகள் மற்றும் சோதனைகள் 2026-ல் முழுமையாக விடைபெறுகின்றன. சனி பகவான் உங்கள் ராசியை விட்டு விலகி மூன்றாம் இடமான மீன ராசிக்குச் செல்வது என்பது "வெற்றி மேல் வெற்றி" வந்து சேரும் அமைப்பைக் குறிக்கிறது. இதுவரை முடங்கிக் கிடந்த காரியங்கள் அனைத்தும் வேகம் எடுக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயரும்.
மே மாதத்திற்குப் பிறகான அதிர்ஷ்ட யோகங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டின் மே மாதத்திற்குப் பிறகு குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்திலிருந்து ஏழாம் இடமான கடக ராசிக்கு (உச்சம் பெறும் நிலை நோக்கி) நகர்வதும், சனியின் இடமாற்றமும் இணைந்து ஒரு பொற்காலத்தை உருவாக்கும். ஜோதிட ரீதியாக மூன்றாம் இடத்து சனி "சகல சௌபாக்கியங்களையும்" தருவார் என்பார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். நீண்ட காலமாகக் கனவாக இருந்த வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் கைகூடும்.
எதிர்பாராத பணவரவும் லாட்டரி யோகமும்
நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல, இந்த ஆண்டு திடீர் பணவரவுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். ஜாதகத்தில் 2, 5, 9, 11 ஆகிய இடங்கள் வலுப்பெறும் போது "அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள்" தேடி வரும். குறிப்பாக 2026-ன் இரண்டாம் பாதியில் பங்குச்சந்தை முதலீடுகள், மூதாதையர் சொத்துக்கள் அல்லது எதிர்பாராத பரிசுகள் மூலம் பெரும் தொகை கைக்கு வரலாம். லாட்டரி போன்ற அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் என்பது உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் 'தனாதிபதி' பலமாக இருக்கும் பட்சத்தில், கோட்சார ரீதியாக இந்த ஆண்டு அதற்கு மிகச் சாதகமாக உள்ளது.
தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் அதிரடி மாற்றங்கள்
கடந்த காலங்களில் வேலை இழந்தவர்கள் அல்லது தகுதிக்கேற்ற வேலை கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் இருந்து அழைப்பு வரும். சொந்தத் தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் இருப்பவர்களுக்குத் தேவையான முதலீடுகள் தானாக வந்து சேரும். உங்கள் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும் ஆண்டாக இது இருக்கும். மேலதிகாரிகள் உங்கள் ஆலோசனைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பார்கள். வருமானம் இரண்டு மடங்காக உயர வாய்ப்புள்ளது.
குடும்ப மகிழ்ச்சியும் சுப காரியங்களும்
பிரிந்திருந்த குடும்பங்கள் ஒன்று சேரும். திருமணத் தடைகள் நீங்கி மே மாதத்திற்குப் பிறகு சுப நிகழ்ச்சி நடக்கும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்குப் புத்திரப் பேறு கிடைக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். கடந்த காலங்களில் உங்களை உதாசீனப்படுத்தியவர்கள் தேடி வந்து நட்பு பாராட்டுவார்கள். பூர்வீக சொத்து வழக்குகளில் உங்களுக்குச் சாதகமான தீர்ப்பு வரும்.
ஆரோக்கியம் மற்றும் மன நிம்மதி
உடல் ரீதியாக இருந்த நாள்பட்ட வியாதிகள் குணமாகத் தொடங்கும். மனதில் இருந்த இனம் புரியாத பயம் நீங்கி, ஒரு தெளிவு பிறக்கும். உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும் காலம் இது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், 2026 மே மாதத்திற்குப் பிறகு மகர ராசிக்கு 'இருண்ட காலம் முடிந்து வசந்த காலம்' தொடங்குகிறது.
பரிகாரம்
மகர ராசியினர் 2026-ல் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைப் பெற சனிக்கிழமைகளில் மகாவிஷ்ணுவிற்குத் துளசி மாலை சாற்றி வழிபடுவதோடு ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றுவது கடந்த காலத் தடைகளை முழுமையாக நீக்கும். குருவின் அருளைப் பெற வியாழக்கிழமைகளில் தட்சிணாமூர்த்தியை வணங்கி வர, மே மாதத்திற்குப் பிறகான யோகங்கள் இரட்டிப்பாகும். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குலதெய்வக் கோயிலுக்குச் சென்று வருவது குடும்ப மேன்மையையும் சுபகாரிய வெற்றிகளையும் உறுதி செய்யும். எளிய பரிகாரமாகச் சனிக்கிழமைகளில் முதியோர்களுக்கு அன்னதானம் செய்வதும் பறவைகளுக்குத் தானியங்கள் வைப்பதும் உங்கள் கர்ம வினைகளைக் குறைத்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் திடீர் பணவரவையும் மன நிம்மதியையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்.
