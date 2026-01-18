English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகர ராசியில் ஐந்து கிரகங்களின் பிரமாண்ட சேர்க்கை.. இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

ஜோதிடத்தில், சிறப்பு கிரக இணைப்புகள் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றன, மேலும் பல கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் ஒன்றாக இணையும் போது, ​​அவற்றின் தாக்கம் ஆழமாக இருக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 18, 2026, 08:57 AM IST
  • மகர ராசியில் ஐந்து கிரகங்களின் சங்கமம்
  • பஞ்சகிரஹி யோகமும் 12 ராசிகளில் மீது அதன் தாக்கமும்
  • உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம்

ஜோதிடத்தில், கிரகங்களின் இயக்கம் அவ்வப்போது பல்வேறு அரிய தற்செயல் நிகழ்வுகளை உருவாக்கும். அவற்றின் நல்ல மற்றும் அசுப விளைவுகள் நாடு முழுவதும் மற்றும் உலகம் முழுவதும் காணப்படும், அதே போல் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தென்படும். அத்தகைய ஒரு அரிய தற்செயல் நிகழ்வு காணப்படும். ஐந்து கிரகங்கள் மகர ராசியில் ஒரே நேரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளன, இது பஞ்சகிரஹி யோகம் எனப்படும் ஒரு நல்ல மற்றும் அரிய கலவையை உருவாக்குகிறது. இந்த இணைப்பு இன்று அதாவது ஜனவரி 18 ஆம் தேதி குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்.

ஐந்து கிரகங்கள் (சூரியன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன்) மகர ராசியில் ஒன்றாக சேர்க்கை தரும். மகரம் சனியின் ராசி ஆகும். சனி செயல், ஒழுக்கம் மற்றும் பொறுப்புக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் ஒரு கிரகமாக கருதப்படுகிறது. எனவே, மகர ராசியில் இந்த ஐந்து கிரகங்களின் சேர்க்கை மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாக இருக்கும்.

மகர ராசியில் ஐந்து கிரகங்களின் சங்கமம்
ஐந்து கிரகங்கள் ஒன்று சேரும்போது பஞ்சகிரஹி யோகம் உருவாகும். முதலில், ஜனவரி 13 ஆம் தேதி சுக்கிரன் மகர ராசிக்குள் நுழைந்தார். பின்னர், ஜனவரி 14 ஆம் தேதி, சூரியனும், செவ்வாய் ஜனவரி 16 ஆம் தேதியும், ஜனவரி 17 ஆம் தேதி, அறிவு மற்றும் பேச்சு கிரகமான புதனும் மகர ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளனர். இந்த நான்கு கிரகங்களும் மகர ராசிக்குள் நுழைந்ததைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 18 ஆம் தேதி, மனதின் கிரகமும், வேகமாக நகரும் கிரகமுமான சந்திரனும் மகர ராசிக்குள் நுழைவார். இது மகர ராசியில் பஞ்சகிரஹி யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த யோகம் பல ராசிகளின் தொழில், பதவி உயர்வு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் காணப்படும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

பஞ்சகிரஹி யோகமும் 12 ராசிகளில் மீது அதன் தாக்கமும்

மேஷம்: உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வேலை மாற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

ரிஷபம்: அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்படும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும், மேலும் திட்டங்கள் வெற்றி பெறும்.

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு, மகர ராசியில் உள்ள சதுர்கிரக யோகம் திடீர் நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். உங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கும் பழக்கம் நல்ல வாய்ப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

கடகம்: கடக ராசிக்கு, வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் மற்றும் நல்ல ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. வணிகத்தில் கூட்டாண்மைகள் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசியின் நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். உங்கள் எதிரிகளை வெல்வீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்கு பஞ்சகிரஹி யோகம் சுபமாகவும் நன்மை பயக்கும் என்றும் நிரூபிக்கப்படும். உங்கள் வேலையில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள், மேலும் நல்ல வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

துலாம்: துலாம் ராசிக்கு நிறைய அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். வீடு மற்றும் வாகனத்தின் வசதியை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். வசதிகள் மற்றும் ஆடம்பரங்களில் அதிகரிப்பும் சாத்தியமாகும்.

விருச்சிகம்: பஞ்சகிரஹி யோகத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம், வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படலாம். உங்கள் நிதி முயற்சிகள் வேகமெடுக்கும். புதிய திட்டத்தைத் தொடங்குவது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். வருமானம் அதிகரிக்கும் மற்றும் வேலை இடமாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

மகரம்: மகரம் ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க நல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிதி நிலைமை வலுவடையும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களின் திட்டங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருக்கும். வெளிநாட்டிலிருந்து நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களின் அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேறும். சிக்கிய பணத்தை திரும்பப் பெறலாம். தேவையற்ற ஆபத்துகளைத் தவிர்க்கவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

