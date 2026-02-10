English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • மகா சிவராத்திரியில் 3 கிரக பெயர்ச்சிகள்! சிவனின் அருளை பெறும் 3 ராசிகள்.. பணம், வெற்றி குவியும்

மகா சிவராத்திரியில் 3 கிரக பெயர்ச்சிகள்! சிவனின் அருளை பெறும் 3 ராசிகள்.. பணம், வெற்றி குவியும்

Mahashivratri Lucky Zodiac Signs: மகா சிவராத்திரி அன்று மூன்று கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், அன்றைய நாளில் மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என ஜோதிடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 10, 2026, 04:29 PM IST
  • மகா சிவராத்திரி
  • 3 கிரக பெயர்ச்சிகள்
  • 3 ராசிகளக்கு அதிர்ஷ்டம்

மகா சிவராத்திரியில் 3 கிரக பெயர்ச்சிகள்! சிவனின் அருளை பெறும் 3 ராசிகள்.. பணம், வெற்றி குவியும்

Mahashivratri Lucky Zodiac Signs:  சிவபெருமானுக்கு உகந்த தினமாக மகாசிவராத்திரி இருக்கிறது. மாசி மாதத்தில் வரும் சிவராத்திரி மிகவும் விஷேசமாக உள்ளது.  அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு மகாசிவராத்திரி  பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி நடக்கிறது. பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி மூன்று கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. ஜோதிட ரீதியாக இந்த கிரகங்களின் பெயர்ச்சி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மகா சிவராத்திரி அன்று மூன்று கிரக பெயர்ச்சிகள்

மகாசிவராத்திரி அன்று மூன்று கிரங்களின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும் செவ்வாய் அவிட்டம்  நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி  அடைகிறார். சந்திரன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  புதன் புரட்டாசி நட்சத்திரத்திற்கும் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இப்படி மூன்று கிரகங்களும் ஒரே நாளில் அதுவும் மகா சிவராத்திரி நாளில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  மூன்று கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிக்காரர்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மகாசிவராத்திரி  நாளில்  குறிப்பிட்ட  சிவனின் அருளாள் மூன்று ராசிகளின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம்  இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

ரிஷபம் (Taurus)

மகா சிவராத்திரி நாளில் மூன்று கிரகப் பெயர்ச்சிகளால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்  இருக்கும். பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் ரிஷப ராசிக்காரர்ளுக்கு தொட்டதெல்லலாம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றியை கொடுக்கும். தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.  சிவனின் அருளால் புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தியை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமையும் மேம்படும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைக்ள தீரும். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. 

கடகம் (Cancer)

மகா சிவராத்திரி நாளில் மூன்று கிரக பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு    நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும்.  சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.   உங்கள் நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். நெருங்கிய நண்பரின் உதவி கிடைக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.  திட்டமிட்ட வேலைகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், தன்னிம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும். 

துலாம் (Libra)

மகா சிவராத்திரி அன்று மூன்று கிரக பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்த காரியங்கள்  அனைத்து கைகூடும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் வரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சிவனின் அருளாள் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். எதிர்பாராத நன்மைகளை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உயர் அதிகாரிகளால் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்களது கடின உழைப்பிற்கு அதற்கான பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல அதிக  வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். மொத்தத்தில் சிவனின் அருளாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான விஷயங்கள் நடக்கும்.   

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

