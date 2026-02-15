English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • மகா சிவராத்திரி நாளில் முக்கிய கிரக பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொன், பொருள் சேரும்

மகா சிவராத்திரி நாளில் முக்கிய கிரக பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொன், பொருள் சேரும்

Maha Shivratri 2026 Lucky Zodiac Signs: மகாசிவராத்திரி பிப்ரவரி 15ஆம் தேதியான இன்று செவ்வாய், சந்திரன், புதன் ஆகிய கிரகங்களில் சில மாற்றங்கள் நிகழப்போகிறது. இதனால், 4 ராசிகளுக்கு பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 15, 2026, 09:53 AM IST
  • இன்று மகா சிவராத்திரி
  • செவ்வாய், புதன், சந்திரன் நிலையில் மாற்றம்
  • 4 ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ் கொட்டும்

மகா சிவராத்திரி நாளில் முக்கிய கிரக பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொன், பொருள் சேரும்

Maha Shivratri 2026 Lucky Zodiac Signs: பிப்ரவரி 15ஆம் தேதியான இன்று மகாசிவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது. மகா சிவராத்திரி இன்று (பிப்ரவரி 15) மாலை 5.51 மணிக்கு  தொடங்கி, பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி மாலை 6.26 மணிக்கு நிறைவடைகிறது.  அதன்பின்பு, அமாவாசை தொடங்கும்.  மகா சிவராத்திரி அன்று சிவனை வழிபடுவது மிகவும் புன்னியமாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் சிவனை நினைத்து இரவு முழுவது கண்விழித்து, விரதம் இருந்து வழிபடுவார்கள். இப்படிப்பட்ட நாளில் சில கிரகங்களின் நிலைகள் மாறுப்படுகின்றன. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மகா சிவராத்திரி

அதாவது, பிப்ரவரி 15ஆம் தேதியான இன்று மகா சிவராத்திரி நாளில் மூன்று கிரகங்களின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அதாவது, புதன், செவ்வாய், சந்திரன் இன்று (பிப்ரவரி 15)  தங்கள் நிலைகளை மாற்றுகின்றன.  புதன் சதயம் நட்சத்திரத்தில் இருந்து வெளியேறி, இன்று பூரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். தொடர்ந்து, செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன் அவிட்ட நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதன், செவ்வாய், சந்திரனின் நிலை மாற்றத்தால், 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகள் உண்டாகும். 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். 

மேஷம் (Aries)

செவ்வாய், புதன், சந்திரனின் நிலை மாற்றத்தால்  மேஷ ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை முடிவுக்கு வரும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த அனைத்து விஷயங்களும் வெற்றியை கொடுக்கும். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.  தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைக்ள முடிவுக்கு வரும். தொழிலில் போட்டி, பொறாமை குறையும். பழைய முதலீடுகள் மூலம் குறிபிடத்தக்க வருமானத்தை பெறுவீர்கள். தடைகள் நீங்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.  முக்கிய விஷயங்களில் உங்கள் உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். 

மிதுனம்  (Gemini)

சந்திரன், செவ்வாய், புதனின் நிலை மாற்றத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் உயரக் கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

தனுசு (Sagittarius)

மகா சிவராத்திரி அன்று செவ்வாய், புதன், சந்திரனின் நிலை மாற்றத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மேலும், முக்கிய விஷயங்களில் தைரியாமான முடிவுகளை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. நினைத்த காரியங்களை திட்டமிட்டப்படி முடிப்பீர்கள். வாகனம், வீடு, நகை வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும்.  தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்து தொழிலில் ஆதரவு பெறுவீர்கள். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் அனைத்து தீரும். குடும்பத்துடன் கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுவீர்கள். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். 

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மகா சிவராத்திரி நாளில் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். அனைத்து விஷயங்களை வேகமாக முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்ட பணிகளை வேகத்துடம் முடிக்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான உத்தரவுகள் கிடைக்கும்.  நீதிமன்ற வழக்குகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். தொழில் விரிவாக்கம் செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது.  புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. சொத்து  விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டிருப்பவர்களுக்கு இது சாதகமான நேரமாக இருக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: இன்று மகா சிவராத்திரி.. 12 சுப யோகங்கள், 4 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம், அதிர்ஷ்டம்

 

மேலும் படிக்க: மகா சிவராத்திரி: சனியின் பிடியில் இருந்து விலகும் 4 ராசிகள்.. நாளை முதல் விடிவுகாலம்

 

