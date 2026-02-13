மகா சிவராத்திரி: உருவாகும் அரிய யோகங்கள்.. 6 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ் தேடி வரும்

Maha Shivratri Zodiac Signs 2026: மகா சிவராத்திரி அன்று பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் மகா சிவராத்திரி வருகிறது. ஆனால், மாசி மாதத்தில் வரும் மகா சிவராத்திரி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த நாளில் பல கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. மேலும், இந்த நாளில் அரிய யோகங்கள் உருவாகிறது. சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரிதான கிரக சேர்க்கைகள் நிகழவுள்ளன.
இந்த 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அதாவது, புதாதித்ய ராஜயோகம், திரிகிரக ராஜயோகம், லட்சுமி நாராயண யோகம், சுக்ராதித்ய ராஜயோகம், நவபஞ்ச ராஜயோகம், வியதிபத் யோகம், வாரியன் யோகம், துருவ யோகம் ஆகியவை உருவாகிறது. மகா சிவராத்திரி அன்று உருவாகும் இந்த 8 ராஜயோகங்களும் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசிக்காரர்கள் மகா சிவராத்திரியில் எதிர்பார்த்த வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைபீர்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசிகளுக்கு மகா சிவராத்திரியில் உருவாகும அரிய யோகத்தால் தொழிலில் சிறந்து முன்னேருவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்சைகள் தீரும். புதிய தொழிலை தொடங்குவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியை காணவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
மகா சிவராத்திரியில் உருவாகும் அரிய யோகங்களால், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பணியிடத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். விருச்கிக ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண தடைகள் நீங்கும். நல்ல வரன் அமையக் கூடும். சிவனின் அருளாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.
மகரம் (Sagittarius)
மகா சிவராத்திரியில் உருவாகும் அரிய யோகத்தால் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு பணப் பிரச்னை தீரும். கடன் கொடுத்தவர்கள் உங்களுக்கு பணம் திரும்ப கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது. பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். வேலை மற்றும் தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சியை காண்பீர்கள்.
கும்பம் (Aquarius)
மகா சிவராத்திரியில் உருவாகும் கும்ப ராசிக்காரர்களின் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் நிலவும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த மனக் குழப்பங்கள் தீரும். பணியிடத்திலும், குடும்பத்திலும் மரியாதை அதிகரிக்கும். அனைத்து விஷயங்களை பொறுமையாக கையாள்வீர்கள். சிக்கிய பணம் கைக்கு வந்து சேரும். நீங்கள் தொட்ட காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
துலாம் (Libra)
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மகா சிவராத்திரியில் உருவாகும் அரிய யோகங்களால் தடைபட்ட அனைத்து வேலைகளையும் முடிப்பீர்கள். பெற்றோர் சம்மத்தத்துடன் திருமணத்தை முடிப்பீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூட்டு தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரு. நகை, வீடு, வாகனம் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
