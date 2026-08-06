/மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: ஆகஸ்ட் 9 முதல் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பணம் கொட்டும்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அளப்பரிய செல்வத்தையும், அதிர்ஷ்டத்தையும், நிலையான செழிப்பையும் தரக்கூடிய மிக சக்திவாய்ந்த யோகங்களில் ஒன்றாக 'மகாலட்சுமி ராஜயோகம்' கருதப்படுகிறது. கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாயும், மனோகாரகனான சந்திரனும் ஒரே ராசியில் இணையும் போது இந்த மங்களகரமான யோகம் உருவாகிறது.
தற்போது மிதுன ராசியில் செவ்வாய் பயணித்து வரும் நிலையில், சந்திரன் ஆகஸ்ட் 09 ஆம் தேதி மிதுன ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்த சேர்க்கையால் மிதுனத்தில் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் மலர்கிறது. இதன் தாக்கம் 12 ராசிகளிலுமே காணப்பட்டாலும், குறிப்பாக 3 ராசியினருக்கு பொருளாதாரம் உயர்ந்து, தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் யோகம் கூடி வந்துள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
உங்கள் ராசியின் முதல் வீட்டிலேயே (லக்னத்தில்) இந்த ராஜயோகம் அமைவதால், சமூகத்தில் உங்களது அந்தஸ்தும் மதிப்பும் பலமடங்கு உயரும். எதிர்பாராத பணவரவு உண்டாகி, நீண்டநாட்களாக உங்களை ஆட்டிப்படைத்த கடன் சுமைகள் குறையும். புதிய ஆடை, ஆபரணங்கள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதுடன், தொடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்திலும் தொடர் வெற்றி கிட்டும்.
உங்கள் ராசிக்கு 10 ஆம் வீடான கர்ம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்-சந்திரன் இணைவதால், தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய உச்சத்தைத் தொடுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வுக்கான நற்செய்தியும் தேடி வரும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கும். வெளிநாடு செல்லக் காத்திருப்பவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் அமையும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டாகும்.
உங்கள் ராசிக்கு 6 ஆம் வீட்டில் இந்த யோகம் அமைவதால், எதிர்ப்புகளையும் தடைகளையும் தகர்த்தெறிந்து வெற்றி காண்பீர்கள். நீண்டநாட்களாக அலைக்கழித்த உடல்நலக் கோளாறுகள் அகன்று ஆரோக்கியம் சீராகும். மகாலட்சுமியின் பரிபூரண அருளால் நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் வலுவடையும். ஆன்மீகக் காரியங்களில் ஈடுபடும் வாய்ப்பும், குடும்பத்தில் அமைதியும் நிலவும். அதிர்ஷ்டத்தின் துணையால் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்திலும் லாபம் ஈட்டுவீர்கள்.
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