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மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: ஆகஸ்ட் 9 முதல் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பணம் கொட்டும்!

ஆகஸ்ட் 9ல் உருவாகும் மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் மிதுனம், கன்னி, மகரம் ராசியினருக்கு செல்வம், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 06, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:26 PM IST
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: ஆகஸ்ட் 9 முதல் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பணம் கொட்டும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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