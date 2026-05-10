மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்

Mahalakshmi Rajyog On May 16th: ஜோதிட ரீதியாக மே மாதம் மிகவும் மங்களகரமான மாதமாக கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் பல கிரக சேர்க்கைகள், பல கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகள் நடக்கிறது. இதனால், மே மாதத்தில் லாப யோகம், தன யோகம் என பொன், பொருளை அள்ளிக் கொடுக்கும் யோகங்கள் உருவாகிறது. அந்த வகையில், மே 16ஆம் தேதி மகாலாட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது.
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்
செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய இரு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் இணையும்போது இந்த யோகம் உருவாகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு மே 14ஆம் தேதி முதல் மே 16ஆம் தேதி வரையிலான இந்த காலக்கட்டத்தில் செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது.
மே 16ஆம் தேதி மேஷ ராசியில் செவ்வாய், சந்திரன் இருப்பார்கள். இந்த நேரத்தில் தான் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் மேஷ ராசியில் உருவாகிறது. மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கும் செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|மகாலட்சுமி ராஜயோகம் நடக்கும் நாள்
|மே 16
|ராசி
|மேஷத்தில் மகாலட்சுமி ராஜயோகம்
|கிரக சேர்க்கை
|செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன்
|மேஷம்
|மகாலட்சுமி அருளால் நிதி நிலைமை மேம்படும்
|மிதுனம்
|வாகனம், சொத்து, வீடு வாங்கும் யோகம் உள்ளது
|சிம்மம்
|பழைய கடன் அடையும். தொழிலில் எதிர்பாராத பலன்கள் பெறலாம்
|துலாம்
|தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு, சிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மகாலட்சுமியின் அருளாள் தடைகள் நீங்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் நிலவும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகக் கூடும். மேலும், வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள், புதிய பொறுப்புகள் உண்டாகும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவும் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் தொழிலதிபர்களுக்கு பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலிலும் சிறந்த பலன்களை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
மகா லட்சுமி ராஜயோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த யோகத்தால் உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றாம் காண்பார்கள். தொழில் ரீதியாக இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். இந்த யோகத்தால் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மே மாதத்தில் அரசு வேலை தொடர்பாக புதிய செய்திகளை கேட்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். இதனால், உங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் தீரும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள். வேலையில் இருந்து வந்த அழுத்தம் குறையும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைள் தீரும். மகாலட்சுமி அருளால் உங்களுக்கு தொழில், வேலையில் அபரிமிதமான வளர்ச்சி கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போட்டப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு தடைகள் நீங்கும். நிதி சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வரும். கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும் நாளாக அமையும். நிதி பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். திருமண தடைகள் நீங்கும்.
விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தர்களின் ஆதரவுகளும், உயர்வும் கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் இந்த காலக்கட்டத்தில் பெரிய லாபத்தை பெறுவார்கள். தொழில் ரீதியாக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்புள்ளது.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த ராஜயோகத்தால் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். நீங்கள் செய்யும் முதலீடுகளில் இருந்து பெரிய லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். அரசு வேலை தொடர்பாக நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். நிதி ரீதியாகவும் உதவி செய்வார்கள். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலக்கட்டம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.
பழைய சொத்துகளில் இருந்து பெரும் லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தொழில், வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். வேலைகளை மாற்ற விரும்புபவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். பணி மற்றும் வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டில் தொழில் செய்வர்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது.
