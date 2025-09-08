English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்று முதல் தொடங்குகிறது மகாளய பட்சம்.. திதி, தர்ப்பணம் கொடுக்க உகந்த நேரம் எது?

Mahalaya Patcham 2025: பித்ரு வழிபாட்டிற்கு உகந்த நாள் மகாளயம் இன்று அதாவது செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 8, 2025, 10:17 AM IST
  • நம் முன்னோர்களை ஒரு போதும் மறக்கக் கூடாது.
  • மகாளபட்ச காலத்தில் என்னென்ன பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும்
  • 2025 விசுவாச ஆண்டு மகாளய பட்ச திதி விவரம்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை: உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன குட் நியூஸ்!
camera icon7
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை: உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன குட் நியூஸ்!
மதராஸி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Madharaasi
மதராஸி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்ய நினைத்த நடிகை! அவரை விட 17 வயது இளையவர்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்ய நினைத்த நடிகை! அவரை விட 17 வயது இளையவர்-யார் தெரியுமா?
இன்று முதல் தொடங்குகிறது மகாளய பட்சம்.. திதி, தர்ப்பணம் கொடுக்க உகந்த நேரம் எது?

Mahalaya Patcham 2025: முன்னோர்கள் வழிபாடுகளுக்கு மிக சிறந்த காலமாக மகாளய பட்சம் ஆகும். அந்த வகையில் முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் செய்து, அவர்களின் ஆசி கிடைக்க உகந்த காலமான மகாளய பட்சம், இன்று அதாவது செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி திங்கட் கிழமை தொடங்கி உள்ளது. செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக் கிழமை மகாளய அமாவாசை வருகிறது. மகாளய பட்சம் செய்யாதவனுக்கு மங்களம் உண்டாகாது என்பது பழமொழி உள்ளது. வசிஷ்ட மகரிஷி, தசரதர், துஷ்யந்தன், நளன், அரிச்சந்திரன், பகவான் ராமர், தர்மர் ஆகியோர் மகாளயம் செய்து பெரும் பேறு பெற்றனர் என்கின்றன புராணங்கள். நாம் இந்த உலகிற்கு வர முக்கிய காரணமாக இருந்த நம் முன்னோர்களை ஒரு போதும் மறக்கக் கூடாது.

Add Zee News as a Preferred Source

நமது வாழ்நாளில் அவசியம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஒன்று, பிதருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள். இந்த கடமையில் தவறினால் முன்னோர்களின் கோபத்துக்கு ஆளாக நேரிடும். மேலும், மகாளய பட்ச காலத்தில், ராமேஸ்வரம், தனுஷ்கோடி, வேதாரண்யம், கன்னியாகுமரி, கோடியக்கரை, காவிரி ஆறு போன்ற புனித ஸ்தலங்களில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தால் நம் வம்சம், வாழையடி வாழையாக தழைத்தோங்குவதோடு, பித்ருக்களின் ஆசியால் மன நிம்மதியும், வாழ்க்கையில் வளமும் வந்து சேரும். அமாவாசை தர்ப்பணத்தை பொறுத்தவரை, மாதம் மாதம் வரும் அமாவாசையில், தை அமாவாசை, ஆடி அமாவாசை ஆகியவற்றை விட புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் மகாளய அமாவாசை மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மகாளய பட்ச காலத்தில் பிரதமை துவங்கி அமாவாசை வரை தினமும் தர்ப்பணம் செய்வது நல்லது. அவ்வாறு இயலவில்லை என்றால், சில குறிப்பிட்ட திதிகளில் மட்டுமாவது செய்ய வேண்டும்.

அதேபோல் நமது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கும் போது இடம் மிகவும் முக்கியமானது. ஓடுகிற நீர் இருக்கும் இடத்தில் தான் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். எனவே ஆற்றங்கரை அல்லது கடற்கரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது அவசியம். பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் எந்த காலகட்டத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்றால், காலை நேரம் சூரியன் உதயமாகிற காலகட்டம் ரொம்ப விசேஷம்.

வீட்டுக்கு வந்து பித்துருக்களுடைய படம் வைத்து அகல் தீபத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றி, அவர்களுக்கு பிடித்த பொருட்களை எல்லாம் வைத்து தீபாராதனை காண்பித்து, முறையாக வணங்கி முதல் உணவை காக்கைக்கும், இரண்டாவது உணவை அந்த ஊரில் ஏழ்மை நிலையில் இருப்பவருக்கும் கொடுத்துவிட்டு, பின் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் சாப்பிட வேண்டும்.

மகாளபட்ச காலத்தில் என்னென்ன பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும்

ஆடை தானம்

நெய் தானம்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி தானம்

எள்

உப்பு தானம்

2025 விசுவாச ஆண்டு மகாளய பட்ச திதி விவரம்:

ஆவணி 23 முதல் புரட்டாசி 06 ஆம் தேதி வரை

08-09-2025 - பிரதமை

09-09-2025 - துவிதியை

10-09-2025 - திருதியை

11-09-2025 - சதுர்த்தி

12-09-2025 - பஞ்சமி, சஷ்டி

13-09-2025 - சப்தமி

14-09-2025 - அஷ்டமி

15-09-2025 - நவமி

16-09-2025 - தசமி

17-09-2025 - ஏகாதசி

18-09-2025 - துவாதசி

19-09-2025 - திரயோதசி

20-09-2025 - சதுர்த்தசி

21-09-2025 - மகாளய சர்வ அமாவாசை

22-09-2025- பிரதமை

(பொறுப்புத் துறப்புஇந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள்ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | நாளை மறுநாள் சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

மேலும் படிக்க | உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://025/09/08/534567-tharanam.jpgt.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://025/09/08/534567-tharanam.jpgwhatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://025/09/08/534567-tharanam.jpgbit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://025/09/08/534567-tharanam.jpgapple.co/3yEataJ

About the Author
mahalaya patcham 2025Mahalaya PatchamMahalaya Amavasya 2025Pitru Paksha 2025Amavasya 2025

Trending News