  • Tamil News
  • Spiritual
  • இனி இவங்க தான் ராஜா! குருவின் அபூர்வ இரட்டை பெயர்ச்சி- 5 ராசிக்கு பணமழை கொட்டும்!

இனி இவங்க தான் ராஜா! குருவின் அபூர்வ இரட்டை பெயர்ச்சி- 5 ராசிக்கு பணமழை கொட்டும்!

Double Guru Peyarchi 2026: குரு கிரகம் தற்போது மிதுன ராசியில் பின்னோக்கி நகர்ந்து வருகிறார். பொதுவாக, குரு ஒரு ராசியில் சுமார் 13 மாதங்கள் தங்குவார், ஆனால் இந்த ஆண்டு, குரு இரண்டு முறை ராசிகளை மாற்றுவார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:09 PM IST
  • மார்ச் 11 ஆம் தேதி வக்கிர நிவர்த்தி
  • ஜூன் 2 ஆம் தேதி, குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்
  • நவம்பர் 1 ஆம் தேதி, குரு சிம்ம ராசிக்கு பயணம்

இனி இவங்க தான் ராஜா! குருவின் அபூர்வ இரட்டை பெயர்ச்சி- 5 ராசிக்கு பணமழை கொட்டும்!

Double Guru Peyarchi 2026: பிரபல ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பின்னோக்கி நகர்ந்து வருகிறார். இந்த கிரகம் மார்ச் 11 ஆம் தேதி வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்து நேராக பயணிக்கத் தொடங்குவார். இதன் பின்னர் ஜூன் 2 ஆம் தேதி, குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இதற்குப் பிறகு, நவம்பர் 1 ஆம் தேதி, குரு கடக ராசியிலிருந்து சிம்ம ராசிக்கும், பின்னர் டிசம்பர் 13 ஆம் தேதி சிம்ம ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த ஆண்டு, குருவின் நிலை பின்வருமாறு இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

அறிவு, அதிர்ஷ்டம், மதம், கல்வி, புத்திசாலித்தனம், திருமணம், குழந்தைகள், செல்வம் மற்றும் நீதி தொடர்பான விஷயங்களில் செல்வாக்கு தரும் கிரகமாக் குரு கருதப்படுகிறார். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் குரு சுப ஸ்தானத்தில் இருந்தால் வாழ்க்கையில் விரிவாக்கம், வெற்றி மற்றும் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். அதவே குருவின் ஸ்தானம் அசுப இடத்தில் இருந்தால் தன்னம்பிக்கை இழப்பு, முடிவுகளில் குழப்பம் ஏற்படுவது, மேலும் தொடர்ச்சியான நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இந்த வருடம் 12 ராசிகளிலும் குரு என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறார் என்பதை இந்த பதிவில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்...

மேஷம்
இந்த ராசிக்காரர்கள், குரு மிதுன ராசியில் பயணித்து வருவதால், ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கல்வி, எழுத்து, போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் குறுகிய பயணங்களால் ஆதாயம் பெறலாம். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, குரு கடக ராசிக்குள் நுழைவார், இது குடும்ப மகிழ்ச்சி, சொத்து, வாகனங்கள் மற்றும் தாய்மை தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மைகளைத் தரும். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு குரு சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவது தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவ திறன்கள் மற்றும் குழந்தை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.

ரிஷபம்
இந்த நேரத்தில் குரு நிதி விஷயங்களில் நன்மை செய்வார். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம், ஆனால் செலவுகளும் அதிகரிக்கும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு குரு கடக ராசிக்குள் நுழைவது தைரியத்தை அதிகரிக்கும், வேலையில் செயல்திறனை மேம்படுத்தும், உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து ஆதரவை பெறுவீர்கள் மற்றும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு குரு சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவது குடும்பப் பொறுப்புகலை அதிகரிக்கும். 

மிதுனம்
குரு 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குரு இந்த ராசியில் பயணித்து வருவதால் மிகவும் நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஆளுமை மேம்படும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகள் தோன்றும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, குரு கடக ராசிக்குள் செல்வார். இதனால் செல்வம், சேமிப்பு மற்றும் குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்துவார். தகவல் தொடர்பு, சந்தைப்படுத்தல், ஊடகம் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் நவம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு குரு சிம்ம ராசிக்குள் செல்வதால் பயனடைவார்கள்.

கடகம்
2026 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி இந்த நபர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் குரு ஜூன் மாதத்தில் இந்த ராசியில் நுழைகிறார். இது வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியத்தையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் அதிகரிக்கும். குடும்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சமநிலையில் இருக்கும். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, குரு சிம்ம ராசியில் நுழைவது லாபத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கும்.

சிம்மம்
இந்த நபர்களுக்கு, குரு ஆண்டின் தொடக்கத்தில் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த நபர்கள் சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, குரு கடக ராசிக்குள் செல்வார், இது ஆன்மீக நாட்டத்திற்கும், பரோபகார உணர்விற்கும் வழிவகுக்கும். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, குரு சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார், மேலும் அதன் நல்ல செல்வாக்கு வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். மரியாதை, அந்தஸ்து மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்கள் அதிகரிக்கும்.

கன்னி
2026 ஆம் ஆண்டில், குரு தொழில் மற்றும் சமூக அந்தஸ்தில் பங்கை வகிப்பார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகளும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவும் கிடைக்கும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, குரு கடக ராசிக்குள் செல்வார், நண்பர்கள், நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் திட்டங்களை வலுப்படுத்துவார். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, சிம்மத்தில் குரு பகவான் சோர்வை அதிகரிக்கக்கூடும், எனவே நீங்கள் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

துலாம்
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு அதிர்ஷ்டம், உயர் கல்வி மற்றும் பயணங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பார். குரு உங்களுக்கு புதிய கண்ணோட்டங்களையும் வாய்ப்புகளையும் வழங்குவார். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, குரு கடக ராசிக்கு நகர்ந்து, உங்கள் தொழில், பதவி உயர்வு மற்றும் சமூக அந்தஸ்தை மேம்படுத்துவார். அக்டோபர் மாதத்திற்குப் பிறகு, சிம்ம ராசியில் குரு உங்கள் நண்பர்கள் வட்டத்தையும் சமூக வட்டத்தையும் விரிவுபடுத்துவார்.

விருச்சிகம்
இந்த ஆண்டு, குரு புதிய அனுபவங்களைத் தருவார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஆராய்ச்சி, ரகசியங்கள், முதலீடுகள் மற்றும் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் குரு பலன்களைத் தரக்கூடும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, கடக ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டம், மதம், கல்வி மற்றும் பயணத்திற்கு சிறப்பாக இருக்கும். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, சிம்ம ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சி தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும்.

தனுசு
குரு இந்த ராசியின் அதிபதி. 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு கூட்டாண்மை, திருமணம் மற்றும் வணிக உறவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, கடக ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சி திடீர் லாபங்களைத் தரும். நீங்கள் வலிமையாக உணருவீர்கள். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, சிம்ம ராசியில் குரு உங்கள் லாப வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.

மகரம்
2026 ஆம் ஆண்டில், குரு உறவுகள் மற்றும் வேலையில் பல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பணியிடத்தில் போட்டி அதிகரிக்கலாம், ஆனால் விவேகம் நிலைமையை நிர்வகிக்க உதவும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, குரு கடக ராசிக்கு இடம்பெயர்வார், இது திருமணம், கூட்டாண்மை மற்றும் வணிக ஒப்பந்தங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, சிம்ம ராசியில் குரு திட்டங்களை வெற்றிகரமாக்குவார்.

கும்பம்
2026 ஆம் ஆண்டில், குரு உடல்நலம், தினசரி வழக்கம் மற்றும் வேலை பாணியை மேம்படுத்துவார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வேலை மற்றும் சேவைத் துறையில் நல்ல வாய்ப்புகளை உருவாகலாம். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, குரு கடக ராசிக்கு இடம்பெயர்வது மேம்பட்ட ஆரோக்கியம், வேலையில் மரியாதை மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவைக் கொண்டுவரும். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, குரு சிம்ம ராசிக்கு இடம்பெயர்வது திருமண வாழ்க்கையை வலுப்படுத்தும்.

மீனம்
இந்த ஆண்டு படைப்பாற்றல் மற்றும் உணர்ச்சி திருப்தியால் குறிக்கப்படும். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு கல்வி, குழந்தைகள் மற்றும் காதல் உறவுகளில் நல்ல பலன்களைத் தரும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, கடக ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சி லாபத்தையும் படைப்பு முயற்சிகளில் பெரும் வெற்றியையும் தரும். நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, குரு சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, வேலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவத செய்யும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

