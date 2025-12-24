மாளவ்ய ராஜயோகம்: 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை ஜோர்.. யாரெல்லாம் பாருங்க!

வரும் 2026ஆம் ஆண்டில் பல கிரகங்கள் தங்களின் ராசியை மாற்றி அமைக்க இருக்கின்றன. அதனால் உருவாகும் யோகம் மனித வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சுக்கிரன் தனது ராசியை மாதம் ஒருமுறை மாற்றிக்கொள்வார். அப்போது சில யோகங்களை உருவாக்குவார். அப்படி 2026ஆம் ஆண்டில் சுக்கிரன் மகாபுருஷ் என்ற ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளார்.
குறிப்பாக சுக்கிரன் மீன ராசியில் நுழையும்போது, பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில் ஒன்றான மாளவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்க போகிறார். கிட்டத்தட்ட ஒராண்டு கழித்து உருவாகும் இந்த ராஜயோகம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதிலும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகப்படியான நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அந்த ராசிகள் என்னென்ன எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை மாளவ்ய ராஜயோகம் ஏற்படுத்த இருக்கிறது என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் மாளவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மாளவ்ய ராஜயோகம் பல நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. வருமானம் அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி பெருகும். தடைபட்டிருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும். நீண்ட நாள் அசை நிறைவேறும். புதிய முதலீடுகள் செய்யும் வாய்ப்பு இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius)
சுக்கிரன் தனுசு ராசியின் 4வது வீட்டில் மாளவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளார். இது தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. புதிய வீடு, நிலம் மற்றும் வாகனம் வாங்கும் அதிர்ஷ்டம் உள்ளது. சொத்து தொடர்பான வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றி பெறும். தன்னப்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கும் யோகம் உள்ளது. தடைகள் நீங்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
மீனம் (Pisces)
சுக்கிரன் மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் மாளவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்கி உள்ளார். இதனால் மீன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். தேவையில்லாத செலவுகள் ஏற்படாது. வருமானம் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். உங்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். செல்வாக்குமிக்கவர்களின் நட்பு கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகும். வாழக்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் மாளவ்ய ராஜயோகத்தால் 2026ல் தனுசு, ரிஷம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை அமோகமாக இருக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
