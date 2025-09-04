English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி

Mars Transit 2025: செப்டம்பர் மாதத்தில் செவ்வாய் சுக்கிரனின் ராசியான துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 4, 2025, 09:22 PM IST
  • உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
  • வணிகம் வளரும். உங்கள் வீரம் பலனளிக்கும்.
  • புதிய ஒப்பந்தங்களால் நன்மைகளைப் பெறலாம்.

Trending Photos

கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.18,000 உதவித் தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்
camera icon11
Tamil Nadu government
கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.18,000 உதவித் தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்
லோகேஷ் கனகராஜ் இத்தனை ஷாட்‌ ஃபிலிம் எடுத்திருக்கிறாரா? முழு விவரம்!
camera icon7
Lokesh Kanagaraj Life
லோகேஷ் கனகராஜ் இத்தனை ஷாட்‌ ஃபிலிம் எடுத்திருக்கிறாரா? முழு விவரம்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இந்த பெண்கள் விரைவில் நீக்கம் - முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இந்த பெண்கள் விரைவில் நீக்கம் - முக்கிய அப்டேட்
வசனமாடா முக்கியம் படத்த பாருடா... என்பதைப் போல வசனமே இல்லாத படங்கள் இதோ!
camera icon8
Silent films
வசனமாடா முக்கியம் படத்த பாருடா... என்பதைப் போல வசனமே இல்லாத படங்கள் இதோ!
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி

Mars Transit 2025: ஜோதிடத்தின் படி, செவ்வாய் ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பெயர்ச்சி அடையும். செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி செவ்வாய் சுக்கிரனின் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது மேஷம் முதல் மீன ராசிக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். சில ராசிகளுக்கு, செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது சுபமாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் சில ராசிகளுக்கு பாதகமான பலன்கள் இருக்கும். ஜோதிடத்தின்படி, நான்கு அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவுடன் நல்ல செய்திகளையும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் பெறலாம். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் ஏற்படும் அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

1. மேஷம் - மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் கடின உழைப்பின் பலன்களைப் பெறுவீர்கள். வணிக நிலைமை வலுப்பெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி வரும். பொருளாதார லாபம் உண்டாகும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களால் நன்மைகளைப் பெறலாம்.

2. மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பொருள் இன்பங்கள் அதிகரிக்கலாம். அதிர்ஷ்டம் உங்களுடன் சாதகமான பலனைத் தரும். சிக்கிய வேலையில் வெற்றி பெறலாம். வணிகம் வளரும். உங்கள் வீரம் பலனளிக்கும். உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் நிலை வலுவாக இருக்கும். உங்கள் எதிரிகளின் தந்திரங்களை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்.

3. விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில், நிலம், சொத்து மற்றும் வாகனம் வாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் வேலையில் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும். சம்பாதிக்க நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திடீர் பண ஆதாயங்களைப் பெறலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் பணி மேம்படும். நீங்கள் நிலம் மற்றும் சொத்து வாங்க முடிவு செய்யலாம். குடும்பத்துடன் வெளியே செல்வதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

4. கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கக்கூடும். வேலையில் பதவி உயர்வுடன் வருமானமும் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டவசமாக, சில வேலைகள் செய்யப்படும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் உண்டாகும். செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்கலாம்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடிகளில் புழக்கம், பணக்கார யோகம்!

மேலும் படிக்க | கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mars TransitMarsmangalAstroloogyRasipaalan

Trending News