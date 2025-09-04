செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி

Mars Transit 2025: ஜோதிடத்தின் படி, செவ்வாய் ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பெயர்ச்சி அடையும். செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி செவ்வாய் சுக்கிரனின் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது மேஷம் முதல் மீன ராசிக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். சில ராசிகளுக்கு, செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது சுபமாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் சில ராசிகளுக்கு பாதகமான பலன்கள் இருக்கும். ஜோதிடத்தின்படி, நான்கு அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவுடன் நல்ல செய்திகளையும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் பெறலாம். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் ஏற்படும் அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
1. மேஷம் - மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் கடின உழைப்பின் பலன்களைப் பெறுவீர்கள். வணிக நிலைமை வலுப்பெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி வரும். பொருளாதார லாபம் உண்டாகும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களால் நன்மைகளைப் பெறலாம்.
2. மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பொருள் இன்பங்கள் அதிகரிக்கலாம். அதிர்ஷ்டம் உங்களுடன் சாதகமான பலனைத் தரும். சிக்கிய வேலையில் வெற்றி பெறலாம். வணிகம் வளரும். உங்கள் வீரம் பலனளிக்கும். உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் நிலை வலுவாக இருக்கும். உங்கள் எதிரிகளின் தந்திரங்களை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்.
3. விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில், நிலம், சொத்து மற்றும் வாகனம் வாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் வேலையில் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும். சம்பாதிக்க நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திடீர் பண ஆதாயங்களைப் பெறலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் பணி மேம்படும். நீங்கள் நிலம் மற்றும் சொத்து வாங்க முடிவு செய்யலாம். குடும்பத்துடன் வெளியே செல்வதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
4. கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கக்கூடும். வேலையில் பதவி உயர்வுடன் வருமானமும் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டவசமாக, சில வேலைகள் செய்யப்படும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் உண்டாகும். செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்கலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
