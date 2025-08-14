English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி

Mars Transit In Scorpio 2025: ஒன்றரை வருடங்களுக்குப் பிறகு செவ்வாய் தனது 'வீட்டுக்கு' திரும்புகிறார். இதனால் எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 14, 2025, 08:12 PM IST
  • செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் 2025
  • எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பயனளிக்கும்
  • எதிரிகளின் தந்திரங்களை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்.

செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி

Which zodiac signs will benefit from Mars transit 2025: செவ்வாய் கிரகம் சூரியனைப் போல சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பதால் அங்காரக கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற கிரகங்களைப் போலவே, இதுவும் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு தவறாமல் இடம்பெயர்ச்சி அடையும். அதன் சொந்த ராசி விருச்சிகம் ஆகும். அதன்படி இது ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது வீட்டிற்குத் திரும்பப் போகிறது. செவ்வாய் வருகிற செப்டம்பர் 13, 2025 அன்று இரவு 10:02 மணிக்கு துலாம் ராசியில் நுழைகிறது. அதன் பிறகு, அக்டோபர் 28, 2025 அன்று அதிகாலை 4:24 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும். செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்த வருகை பல ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். ஜோதிடத்தின் படி, செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மை அடையக்கூடிய மூன்று ராசிகள் உள்ளன. 

செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் 2025 எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பயனளிக்கும்

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): சிம்ம ராசிக்காரர்களின் கடினமான நாட்கள் அக்டோபர் 28 க்குப் பிறகு முடிவடையத் தொடங்கலாம். உங்கள் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் தீர்க்கப்படத் தொடங்கும். உங்கள் வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும், இதன் காரணமாக உங்கள் நிதி நிலைமை சிறப்பாக மாறும். உங்கள் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் தீர்க்கப்படத் தொடங்கும். வருமானம் அதிகரிப்பதால், நீங்கள் நிலம் மற்றும் சொத்து வாங்க முடிவு செய்யலாம். குடும்பத்துடன் வெளியே செல்வதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். செவ்வாய் கிரகத்தின் ஆசிர்வாதத்தால், அக்டோபர் 28 க்குப் பிறகு உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் லாபம் ஈட்டத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு இனிமையாக மாறும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் நிலை வலுவாக இருக்கும். உங்கள் எதிரிகளின் தந்திரங்களை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): அக்டோபர் மாதம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் லாபகரமான பலனைத் தரும். தீபாவளிக்கு முன், பழைய வருமானத்திலிருந்து பெரிய போனஸ் அல்லது பணம் கிடைக்கலாம். நல்ல இடத்தில் நல்ல வேலை கிடைக்கலாம். இது உங்களுக்கு செழிப்புக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் வீட்டில் சில சுப நிகழ்வுகள் நடக்கலாம். 

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கும் அளவில்லா அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும்

மேலும் படிக்க | இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்

