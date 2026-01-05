English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
3 நாளில் உருவாகும் மங்கள யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி.. கதவை தட்டும் அதிர்ஷ்டம்

Mangaladitya Yog 2026: வரும் ஜனவரி 09ஆம் தேதி உருவாக இருக்கும் மங்கலாதித்ய யோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். அது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 5, 2026, 11:12 AM IST
2026ஆம் ஆண்டு தற்போது தொடங்கி உள்ளது. இந்த ஆண்டில் பல கிரக மாற்றங்கள் நடைபெற்ற இருக்கும் நிலையில், அதனால் ராஜயோகங்களும் உருவாக உள்ளன. அந்த வகையில் சூரியனும் செவ்வாயும் இணைய இருக்கிறது. அப்போது மங்கலாதித்ய யோகம் என்ற சக்திவாய்ந்த யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகமானது நம்பிக்கை, தைரியம் ஆகியவற்றை கொடுக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. 

இந்த யோகம் இன்னும் 4 நாட்களில் உருவாகிறது. சரியாக ஜனவரி 09 மாலை 5.04 மணிக்கு சூரியனும் செவ்வாயும் 0 டிகிரியில் இணைகின்றன. இந்த ஆண்டில் கிரகங்களின் ராஜாவாகவும் செவ்வாய்யின் தளபதியுமான சூரியன் செவ்வாய்யுடன் இணைவது இதுவே முதல் முறையாகும். இந்த முக்கிய கிரகங்களின் சேர்க்கைதான் மங்கலாதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த நிலையில், மங்கலாதித்ய யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கும் ராசிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

மேஷம் (Aries)

சூரியன் - செவ்வாய் இணைவால் உருவாகும் மங்கலாதித்ய யோகம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல நேர்மறையான பலன்களை அளிக்கவிருக்கிறது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் நற்பெயரானது அதிகரிக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் தங்களில் தொழிலை விரிவுபடுத்த இது ஒரு நல்ல காலகட்டம் ஆகும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வாழ்க்கை துணையுடன் நிலவி வந்த பிரச்சனை தீர்ந்து மகிழ்ச்சி உண்டாகும். தொழில் ரீதியாக வெளி ஊர்களுக்கு பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழல் நிலை உருவாகும். 

சிம்மம் (Leo)

மங்கலாதித்ய யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பல வெற்றிகளை கைப்பற்ற இருக்கின்றனர். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகும். நிதி நிலைமையில் பிரச்சனை இருக்காது. பழைய கடகள் இருந்தால் அதை அடைத்து விடுவீர்கள். நீண்ட காலமாக தடைபட்டிருந்த வேலைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களும் வெற்றி அடையும். வெளிநாடு அல்லது வெளிமாநில செல்லும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆரோக்கிய ரீதியாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. 

தனுசு (Sagittarius)

சூரியன் மற்றும் செவ்வாய்யால் உருவாகும் மங்கலாதித்ய யோகத்தால், வாழ்க்கையில் பல முன்னேற்றங்களை காண இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் பல எதிர்பார்க்காத வரவுகள் வரும். உங்களில் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் பெறலாம். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் மங்கலாதித்ய யோகம் தனுசு ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 05, 2026): செலவு நிறைந்த நாள்!

மேலும் படிக்க: கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ஜெட் வேகத்தில் ஜாக்பாட் அடிக்கும், ராஜவாழ்க்கை

About the Author
