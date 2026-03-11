English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • பதவிப் போட்டிகள், மன அழுத்தம்: அடுத்த 15 நாட்கள் இந்த ராசிக்கு சவாலான காலம்!

பதவிப் போட்டிகள், மன அழுத்தம்: அடுத்த 15 நாட்கள் இந்த ராசிக்கு சவாலான காலம்!

March Month Horoscope 2026 : மீதம் இருக்கும் இந்த மார்ச் மாதம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வணிகம், நிதி, உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரும் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 11, 2026, 04:30 PM IST
  • சனிக்கிழமைகளில் எள் எண்ணெய் விளக்கேற்றுங்கள்.
  • தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்.
  • முதியவர்களுக்கு சேவை செய்யுங்கள்.

பதவிப் போட்டிகள், மன அழுத்தம்: அடுத்த 15 நாட்கள் இந்த ராசிக்கு சவாலான காலம்!

March Month Horoscope 2026 For Capricorn Zodiac Signs : ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் நிலை, ராசியின் விதியை தீர்மானிக்கிறது. கிரகங்களின் நிலை ஒவ்வொரு மாதமும் மாறுகிறது. அந்த வகையில் மீதம் இருக்கும் மார்ச் மாதம் மகர ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்வோம். தொழில், வணிகம், நிதி நிலை, ஆரோக்கியம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைடில் எப்படி பட்ட பெறப் போகிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மகர ராசிக்காரர்கள் மார்ச் மாதம் எப்படி இருக்கும்?

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மார்ச் மாதம் (March Month) மிதமான பலன்களைத் தரும். இந்த மாதம், உங்கள் திட்டமிட்ட பணிகளை முடிக்க கூடுதல் முயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பை போட வேண்டியிருக்கும். மேலும், உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையைத் தள்ளிப்போடுவதை கட்டாயம் தவிர்க்கவும். மாதத்தின் முதல் பாதி நீங்கள் கூடுதல் வேலை அழுத்தத்தை உணர்ந்திருப்பீர்கள். ஆனால் மீதம் இருக்கும் மாதமும் இது போன்ற சூழல் தான் இருக்கும். அதாவது உங்களுக்கு வேலை அழுத்தம் இருக்கும்.

வேலையில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் கீழ் பணிபுரிபவர்களின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவு கிடைக்காது, இதனால் விரக்தி அடைவீர்கள். மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் தேவையற்ற இடமாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாதம் விதிகளையும், நடைமுறைகளையும் மீறுவதைத் தவிர்த்து, சரியான நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை முடிக்க முயற்சிக்கவும்.

நீங்கள் செய்யும் வேலையிலோ அல்லது வியாபாரத்திலோ மற்றவர்களை கண்மூடித்தனமாக நம்புவதைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில், இதனால் நீங்கள் மோசம் அடையலாம். வணிகர்கள் சரியான நேரத்தில் வரியை செலுத்திடவும். மாதத்தின் பிற்பகுதியில் சந்தையில் ஏற்படும் மந்தநிலை உங்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தக்கூடும். சந்தையில் உங்கள் நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள உங்கள் கடுமையான உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.

மார்ச் மாதம் உறவுகளில் ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும். மாத தொடக்கத்தில் உங்கள் காதலருடன் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். இந்த நேரத்தில், திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் குறையக்கூடும். இதனால் சிறப்பு கவனம் தேவைப்படும்.

நடைமுறைத் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மாதமாக அமையும். மேலும் ஆசிரியர்களிடமிருந்து வழிகாட்டுதலைப் பெறுவது உங்களுக்கு நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெற உதவும்.

இந்த நேரத்தில் வேலையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும், கூடுதல் முயற்சி மற்றும் விடாமுயற்சி தேவைப்படும். இருப்பினும், உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களின் உதவியுடன், நீங்கள் அனைத்து சவால்களையும் எளிதாக எதிர் கொள்வீர்கள். எதிர்பாராத பெரிய செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டை சீர்குலைக்கலாம்.

வீட்டில் சில ஆடம்பரப் பொருட்களின் வருகை மகிழ்ச்சியைத் தரும். துணையுடன் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும். இந்த நேரத்தில், வதந்திகளை நம்பாதீர்கள், உரையாடல் மேற்கொள்வது நன்மை தரும். நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான தகராறுகள் தீர்வு பெறும். உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

மார்ச் 13 ஆம் தேதி சனி பகவான் அஸ்தமனமாக இருப்பதால், சோர்வு ஏற்படலாம். தூக்கம் மற்றும் நீரேற்றம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிக வேலைப்பளு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். செரிமான பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க சீரான உணவு மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி அவசியம். சரியான ஓய்வு மற்றும் தியானம் நிலைத்தன்மையை பராமரிக்க உதவும்.

மகர ராசிக்கு என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்

சனி பகவானை பலப்படுத்த "ஓம் சம் சனைச்சராய நமஹ" என்று தொடர்ந்து ஜபிக்கவும்.
சனிக்கிழமைகளில் கருப்பு எள் அல்லது கருப்பு ஆடைகளை தானம் செய்யுங்கள்.
சனிக்கிழமைகளில் எள் எண்ணெய் விளக்கேற்றுங்கள்.
தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்.
முதியவர்களுக்கு சேவை செய்யுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!

மேலும் படிக்க | இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி

மேலும் படிக்க | ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்

