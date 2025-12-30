மார்கழி 15: ஆண்டாள் காட்டும் வழிபாடு! இன்று வழிபட்டால் இவ்வளவு பலன்களா?

Margazhi Day 15: கோதையின் பக்திப் பாமாலை பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகளான ஆண்டாள் (கோதை), மகாவிஷ்ணுவின் மீது கொண்ட அளவற்ற பக்தியால் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே திருப்பாவை ஆகும். இது வைணவ இலக்கியங்களில் மிக முக்கியமான 'நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தின்' ஒரு பகுதியாகும்.
மார்கழி மாதத்தின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் மார்கழி மாதம் என்பது இறை வழிபாட்டிற்கே உரிய பிரத்யேக மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மாதத்தில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, வாசலில் வண்ணக் கோலமிட்டு, இறைவனைத் துதிப்பது வழக்கம். இது தெய்வ வழிபாட்டிற்கு உகந்த மாதம் என்பதால், திருமணம் போன்ற லௌகீக மங்கல நிகழ்ச்சிகள் இம்மாதத்தில் தவிர்க்கப்படுகின்றன. மார்கழியில் விரதமிருந்து விஷ்ணுவை வழிபடுவதால் தோஷங்கள் நீங்கி, செல்வச் செழிப்பும் மன அமைதியும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
கோலமிடுதலின் பின்னணி மார்கழி அதிகாலையில் வீட்டின் முன் கோலமிடுவது மகாலட்சுமியை அன்போடு வரவேற்பதைக் குறிக்கும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் மகாலட்சுமி இல்லம் தேடி வருவாள் என்பது ஐதீகம்.
ஆலயங்களில் திருப்பாவை மார்கழி மாதம் முழுவதும் அனைத்து வைணவ ஆலயங்களிலும் திருப்பாவை பாடப்படுகிறது. குறிப்பாக திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தில் இந்த ஒரு மாதம் மட்டும் அதிகாலையில் சுப்ரபாதத்திற்குப் பதிலாக திருப்பாவை பாடப்படுவது மிகச்சிறப்பு. அனைத்து பெருமாள் கோவில்களிலும் விஸ்வரூப தரிசனத்தின் போது திருப்பாவைக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இந்த புனிதமான மார்கழி மாதத்தில், ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடிய திருப்பாவையை இனிய குரலில் பாடி, அந்தப் பரந்தாமனின் அருளைப் பெறுவோம்.
திருப்பாவை 15-வது பாடல்:-
இளங்கிளியே! இன்னும் உறங்குதியோ!
சில்லென்று அழையேன்மின் நங்கைமீர்! போதருகின்றேன்
வல்லையுன் உன் கட்டுரைகள் பண்டேயுன் வாயறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக
ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லாரும் போந்தாரோ? போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள்
வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை மாயனைப் பாடலோர் எம்பாவாய்.
பொருள்: "ஏலே என் தோழியே! இளமைக் கிளியே! நாங்களெல்லாம் உனக்காக இவ்வளவு நேரம் காத்திருந்தும், இப்படியெல்லாம் அழைத்தும் உறங்குகிறாயே? என்று சற்று கடுமையாகவே தோழிகள் அவளை அழைத்தனர். அப்போது அந்த தோழி, "கோபத்துடன் என்னை அழைக்காதீர்கள்! இதோ வந்து விடுகிறேன், என்கிறாள்.
உடனே தோழிகள், ""உன்னுடைய வார்த்தைகள் மிக நன்றாக இருக்கிறது. இவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டு இப்போது எங்களிடம் கோபிக்காதே என்கிறாயே, என்று சிடுசிடுத்தனர்.அப்போது அவள், ""சரி..சரி...எனக்கு பேசத்தெரியவில்லை. நீங்களே பேச்சில் திறமைசாலிகளாய் இருங்கள். நான் ஏமாற்றுக்காரியாக இருந்து விட்டுப் போகிறேன், என்கிறாள்.""அடியே! நாங்களெல்லாம் முன்னமே எழுந்து வர வேண்டும்.
உனக்காக காத்திருக்க வேண்டும். அப்படியென்ன எங்களிடமில்லாத சிறப்பு உனக்கு இருக்கிறது? என்று கடிந்து கொள்கிறார்கள். அவளும் சண்டைக்காரி. பேச்சை விட மறுக்கிறாள். ""என்னவோ நான் மட்டும் எழாதது போல் பேசுகிறீர்களே! எல்லாரும் வந்துவிட்டார்களா? என்கிறாள்.
தோழிகள் அவளிடம், ""நீயே வெளியே வந்து இங்கிருப்போரை எண்ணிப் பார். வலிமை பொருந்திய குவலயாபீடம் என்னும் யானையை அழித்தவனும், எதிரிகளை வேட்டையாடும் திறம் கொண்டவனுமான மாயக்கண்ணனை வணங்கி மகிழ உடனே வருவாய், என்கிறார்கள்.
விளக்கம்: ஒரு பாடலை இருதரப்பார் பாடுவது போல், அவர்களின் பெயரைக் குறிப்பிடாமலே இனிமைபட பாடியிருக்கிறாள் ஆண்டாள். பெண்களுக்கு பேசக்கற்றுத்தரவா வேண்டும்! இந்தப் பாடலில் ஒரு பெண்ணை மற்ற பெண்கள் கலாய்க்கும் படியான ஒரு சூழலை நகைச்சுவை ததும்ப பாடியிருக்கிறாள். படிக்கப்படிக்க சர்க்கரைத் துண்டாய் இனிக்கும் பாடல் இது. இந்தப் பாட்டுடன் தோழியை எழுப்பும் படலம் முடிந்து விடுகிறது.
மேலும் படிக்க | வைகுண்ட ஏகாதசி: வழிபாடு, விரத முறைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்
மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 30, 2025): யோகம் நிறைந்த நாள்.. யாருக்கெல்லாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ