மார்கழி 16: நந்தகோபன் மாளிகை வாயிலில் நங்கை ஆண்டாள்!

மார்கழி மாதம் கடவுளை வழிபடும் மாதமாகும். இம்மாதத்தில் எவ்வித மங்கல நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படுவதில்லை. மார்கழி மாதம் விரதம் இருந்து விஷ்ணுவை வழிபட்டால் தோஷங்கள் நீங்கி செல்வ செழிப்பைப் பெறுவர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 31, 2025, 05:59 AM IST
  • மார்கழி 16-ஆம் நாள் வழிபாடும், பலன்களும்
  • மார்கழி வழிபாடும் 16-வது பாசுரத்தின் மகிமையும்!

Margazhi Day 16: கோதையின் பக்திப் பாமாலை பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகளான ஆண்டாள் (கோதை), மகாவிஷ்ணுவின் மீது கொண்ட அளவற்ற பக்தியால் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே திருப்பாவை ஆகும். இது வைணவ இலக்கியங்களில் மிக முக்கியமான 'நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தின்' ஒரு பகுதியாகும்.

மார்கழி மாதத்தின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் மார்கழி மாதம் என்பது இறை வழிபாட்டிற்கே உரிய பிரத்யேக மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மாதத்தில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, வாசலில் வண்ணக் கோலமிட்டு, இறைவனைத் துதிப்பது வழக்கம். இது தெய்வ வழிபாட்டிற்கு உகந்த மாதம் என்பதால், திருமணம் போன்ற லௌகீக மங்கல நிகழ்ச்சிகள் இம்மாதத்தில் தவிர்க்கப்படுகின்றன. மார்கழியில் விரதமிருந்து விஷ்ணுவை வழிபடுவதால் தோஷங்கள் நீங்கி, செல்வச் செழிப்பும் மன அமைதியும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

கோலமிடுதலின் பின்னணி மார்கழி அதிகாலையில் வீட்டின் முன் கோலமிடுவது மகாலட்சுமியை அன்போடு வரவேற்பதைக் குறிக்கும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் மகாலட்சுமி இல்லம் தேடி வருவாள் என்பது ஐதீகம்.

ஆலயங்களில் திருப்பாவை மார்கழி மாதம் முழுவதும் அனைத்து வைணவ ஆலயங்களிலும் திருப்பாவை பாடப்படுகிறது. குறிப்பாக திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தில் இந்த ஒரு மாதம் மட்டும் அதிகாலையில் சுப்ரபாதத்திற்குப் பதிலாக திருப்பாவை பாடப்படுவது மிகச்சிறப்பு. அனைத்து பெருமாள் கோவில்களிலும் விஸ்வரூப தரிசனத்தின் போது திருப்பாவைக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இந்த புனிதமான மார்கழி மாதத்தில், ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடிய திருப்பாவையை இனிய குரலில் பாடி, அந்தப் பரந்தாமனின் அருளைப் பெறுவோம்.

திருப்பாவை 16-வது பாடல்:-

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய
கோயில் காப்பானே! கொடித்தோன்றும் தோரண
வாயில் காப்பானே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்
ஆயர் சிறுமிய ரோமுக்கு அறைபறை
மாயன் மணிவண்ணன் நென்னனலே வாய்நேர்ந்தான்
தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப் பாடுவான்
வாயால் முன்னமுன்னம் மாற்றாதே யம்மா! நீ
நேய நிலைக்கதவம் நீக்கலோர் எம்பாவாய்.

பொருள்:- எங்களுடைய தலைவனாய் இருக்கிற நந்தகோபனின் திருமாளிகையை பாதுகாக்கும் காவலனே! கொடித் தோரணம் கட்டப்பட்ட வாசல் காவலனே! ஆயர்குல சிறுமியரான எங்களுக்காக இந்த மாளிகைக் கதவைத் திறப்பாயாக. மாயச்செயல்கள் செய்பவனும், கரிய நிறத்தவனுமான கண்ணன் எங்களுக்கு ஒலியெழுப்பும் பறை (சிறு முரசு) தருவதாக நேற்றே சொல்லியிருக்கிறான். அதனைப் பெற்றுச்செல்ல நாங்கள் நீராடி வந்திருக்கிறோம். அவனைத் துயிலெழுப்பும் பாடல்களையும் பாட உள்ளோம். "அதெல்லாம் முடியாது என உன் வாயால் முதலிலேயே சொல்லி விடாதே. மூடியுள்ள இந்த நிலைக்கதவை எங்களுக்கு திறப்பாயாக.

விளக்கம்:- ஒருவர் ஒரு செயலைச் செய்யப் போவதாக தெரிந்த ஒருவரிடம் சொல்கிறார். ஒருவேளை, அது அவருக்கு பிடிக்காமல் இருந்தாலும் கூட, ஆரம்பத்திலேயே, ""இதைச் செய்யாதே, நீ செய்யப் போவது உருப்படவா போகுது போன்ற அபசகுனமான வார்த்தைகளை பேசிவிடக்கூடாது. "அப்படியா? என்று ஆரம்பித்து, செய்யப்போகும் பணியைப் பற்றி முழுமையாகத் தெரிந்துகொண்டு, அதன் பின், "இப்படி செய்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று சாந்தமாக அறிவுரை சொல்லலாம். சொற்கள் மனித வாழ்வில் மிக முக்கியமானவை என்று ஆண்டாள் இப்பாடல் மூலம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறாள்.

