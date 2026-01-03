மார்கழி 19: "குத்து விளக்கெரிய" - பாசறை நாயகனை துயில் எழுப்பும் பாவை! முழு விளக்கம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வைணவப் பெரியோர்களான பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் திருமகளாய் விளங்கியவர் ஆண்டாள். கோதை நாச்சியார் என்று அழைக்கப்படும் இவர், இறைவனை வேண்டிப் பாடிய முப்பது பாடல்கள் அடங்கிய தொகுப்பே 'திருப்பாவை' ஆகும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:02 AM IST
  • மார்கழி மாத விரதமும் வழிபாடும்
  • கோயில்களில் திருப்பாவை

Margazhi Day 19: பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் திருமகளாய் அவதரித்தவள் ஆண்டாள். அவள் தன் இறைவனான கண்ணன் மீது கொண்ட தீராத பக்தியால் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே 'திருப்பாவை' என்று போற்றப்படுகிறது. பக்தி இலக்கியத்தின் சிகரமாகத் திகழும் இந்தப் பாடல்கள், இன்றும் இறை அருளைப் பெற்றுத் தரும் உன்னத வழியாகத் திகழ்கின்றன.

மார்கழி மாத விரதமும் வழிபாடும்

மார்கழி மாதம் என்பது ஆன்மிகத் தேடலுக்கும், இறை வழிபாட்டிற்கும் உகந்த மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மாதத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு:

உலகியல் சார்ந்த மங்கல நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர்த்து, முழு கவனத்தையும் இறை வழிபாட்டில் செலுத்துவதற்காகவே இம்மாதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மார்கழி அதிகாலையில் நீராடி, வாசலில் வண்ணக் கோலமிடுவது மகாலட்சுமியை இல்லத்திற்கு அழைக்கும் செயலாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மாதத்தில் விரதமிருந்து விஷ்ணுவை வழிபடுவதன் மூலம் தோஷங்கள் நீங்கி, வாழ்வில் செல்வச் செழிப்பும் அமைதியும் உண்டாகும். வீடுகளிலும் கோயில்களிலும் திருப்பாவை மற்றும் திருவெம்பாவை பாடல்கள் ஒலிப்பது மனதிற்குப் பேரமைதியைத் தரும்.

கோயில்களில் திருப்பாவை

வைணவத் தலங்களில் மார்கழி மாதம் முழுவதும் ஒரு சிறப்பான நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. குறிப்பாக திருப்பதி உள்ளிட்ட அனைத்துப் பெருமாள் கோயில்களிலும், மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் அதிகாலையில் ஒலிக்கப்படும் 'சுப்ரபாதத்திற்கு' பதிலாக ஆண்டாளின் 'திருப்பாவை' பாடப்படுகிறது. ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் ஒவ்வொன்றும் இறைவனைத் துயிலெழுப்பவும், அவனது அருளைப் பெறவும் உதவும் திறவுகோல்கள். பக்தியும் பாசமும் நிறைந்த இந்த மார்கழித் திங்களில், ஆண்டாளின் திருப்பாவை பாசுரங்களை இனிய குரலில் பாடி, அந்தப் பரந்தாமனின் திருவருளைப் பெறுவோம்!

திருப்பாவை 19-வது பாடல்:-

குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல்

மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி

கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல்

வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா! வாய் திறவாய்

மைத்தடங் கண்ணினாய்! நீயுன் மணாளனை

எத்தனை போதும் துயிலெழ ஒட்டாய்காண்

எத்தனை யேலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால்

தத்துவமன்று தகவேலோர் எம்பாவாய்.

பொருள்:- "குத்து விளக்கெரிய, யானைத் தந்தத்தால் ஆன கட்டில் மேல் விரிக்கப்பட்ட மிருதுவான பஞ்சுமெத்தையில், விரிந்த கொத்தாக பூ சூடிய நப்பின்னையின் மார்பில் தலை வைத்து கண் மூடியிருக்கும் மலர் மாலை தரித்த கண்ணனே! நீ எங்களுடன் பேசுவாயாக. மை பூசிய கண்களை உடைய நப் பின்னையே! நீ உன் கணவனாகிய கண்ணனை எவ்வளவு நேரமானாலும் தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்புவதில்லை. காரணம், கணநேரம் கூட அவனைப் பிரிந்திருக்கும் சக்தியை இழந்து விட்டாய். இப்படிசெய்வது உன் சுபாவத்துக்கு தகுதியாகுமா?

விளக்கம்:- பஞ்சசயனம் என்பது அன்னத்தின் தூரிகை, இலவம்பஞ்சு, பூக்கள், கோரைப்புல், மயில் தூரிகை ஆகிய ஐவகை பொருட்களால் செய்யப்பட்ட மெத்தையில், தன் மனைவியின் மார்பின் மீது தலை வைத்து தூங்குகிறானாம் கண்ணன். எழுவானா? அவள் தான் எழ விடுவாளா? ஆனாலும், கண்ணன் ஓரக்கண்ணால் தன் பக்தைகளைப் பார்க்கிறானாம்."நீ எங்களுடன் பேசு என்று பாவைப் பெண்கள் கோரிக்கை எழுப்ப, அவன் ஓரக்கண்களால் பார்த்து "நீங்களே அவளிடம் சொல்லுங்கள் என்று தன் மனைவியை நோக்கிசைகை காட்டுகிறானாம்.

தாயே! நீயே எங்கள் கோரிக்கையை கவனிக்கவில்லையானால், அந்த மாயவனிடம் யார் எடுத்துச் சொல்வார்கள்? அவன் உன் மார்பில் தலைவைத்து கிடக்கும் பாக்கியத்தைப் பெற்றவள் நீ. எங்களுக்கு அவன் வாயால் "நன்றாயிருங்கள் என்று ஒரே ஒரு ஆசி வார்த்தை கிடைத்தால் போதும் என்கிறார்கள்.

