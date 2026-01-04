மார்கழி 20 ஆம் நாள் 2026: திருப்பாவை பாடலின் பொருள், பூஜைக்கான நல்ல நேரம்!!

Margazhi Day 20: பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் திருமகளாய் அவதரித்தவள் ஆண்டாள். அவள் தன் இறைவனான கண்ணன் மீது கொண்ட தீராத பக்தியால் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே 'திருப்பாவை' என்று போற்றப்படுகிறது. பக்தி இலக்கியத்தின் சிகரமாகத் திகழும் இந்தப் பாடல்கள், இன்றும் இறை அருளைப் பெற்றுத் தரும் உன்னத வழியாகத் திகழ்கின்றன.
மார்கழி மாத விரதமும் வழிபாடும்
மார்கழி மாதம் என்பது ஆன்மிகத் தேடலுக்கும், இறை வழிபாட்டிற்கும் உகந்த மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மாதத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு:
உலகியல் சார்ந்த மங்கல நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர்த்து, முழு கவனத்தையும் இறை வழிபாட்டில் செலுத்துவதற்காகவே இம்மாதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மார்கழி அதிகாலையில் நீராடி, வாசலில் வண்ணக் கோலமிடுவது மகாலட்சுமியை இல்லத்திற்கு அழைக்கும் செயலாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மாதத்தில் விரதமிருந்து விஷ்ணுவை வழிபடுவதன் மூலம் தோஷங்கள் நீங்கி, வாழ்வில் செல்வச் செழிப்பும் அமைதியும் உண்டாகும். வீடுகளிலும் கோயில்களிலும் திருப்பாவை மற்றும் திருவெம்பாவை பாடல்கள் ஒலிப்பது மனதிற்குப் பேரமைதியைத் தரும்.
கோயில்களில் திருப்பாவை
வைணவத் தலங்களில் மார்கழி மாதம் முழுவதும் ஒரு சிறப்பான நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. குறிப்பாக திருப்பதி உள்ளிட்ட அனைத்துப் பெருமாள் கோயில்களிலும், மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் அதிகாலையில் ஒலிக்கப்படும் 'சுப்ரபாதத்திற்கு' பதிலாக ஆண்டாளின் 'திருப்பாவை' பாடப்படுகிறது. ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் ஒவ்வொன்றும் இறைவனைத் துயிலெழுப்பவும், அவனது அருளைப் பெறவும் உதவும் திறவுகோல்கள். பக்தியும் பாசமும் நிறைந்த இந்த மார்கழித் திங்களில், ஆண்டாளின் திருப்பாவை பாசுரங்களை இனிய குரலில் பாடி, அந்தப் பரந்தாமனின் திருவருளைப் பெறுவோம்!
திருப்பாவை 20வது பாடல்:-
முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே! துயிலெழாய்!
செப்பமுடையாய் திறலுடையாய் செற்றார்க்கு
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயிலெழாய்!
செப்பன்ன மென்முலைச் செவ்வாய் சிறுமருங்குல்
நப்பின்னை நங்காய்! திருவே! துயிலெழாய்
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்துன் மணாளனை
இப்போதே எம்மை நீராட்டலோர் எம்பாவாய்.
பொருள்: முப்பத்து மூன்று கோடி தேவர்கள் இருந்தாலும், அவர்களுக்கெல்லாம் முன்னதாகச் சென்று பக்தர்களின் துயர் துடைக்கும் கலியுக தெய்வமே! நீ எழுவாயாக! நேர்மையானவனே! ஆற்றல் மிக்கவனே! பகைவர்களுக்கு வியர்வை பெருக்கெடுக்கும்படி செய்யும் தூயவனே! துயில் எழுவாயாக. பொற்கலசம் போன்ற மென்மையான ஸ்தனங்களும், பவளச் செவ்வாயும், சிற்றிடையும் கொண்ட நப்பின்னை பிராட்டியே! லட்சுமிக்கு நிகரானவளே! துயில் எழுவாயாக. எங்களுக்கு விசிறி, கண்ணாடி ஆகியவற்றையும், உன் கணவனாகிய கண்ணனையும் தந்து இப்போதே எங்களை அருள்மழையில் நனையச் செய்வாயாக.
