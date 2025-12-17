English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • மார்கழி மாதம் இரண்டாம் நாள் வழிப்படு! ஆயர்பாடியும் தில்லை சிற்றம்பலமும்!!

மார்கழி மாதம் இரண்டாம் நாள் வழிப்படு! ஆயர்பாடியும் தில்லை சிற்றம்பலமும்!!

Margazhi Month Day 2: மார்கழி மாதம் முழுவதும் அனைத்துப் பெருமாள் கோயில்களிலும் திருப்பாவை பாடப்படுகிறது. குறிப்பாக, திருப்பதி திருமலையில் கூட, காலையில் பாடும் சுப்ரபாதத்திற்குப் பதிலாக, இந்த மார்கழி மாதம் முழுவதும் ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவைப் பாடல்களைப் பாடி விஷ்ணுவை வழிபடுகிறார்கள். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 17, 2025, 05:50 AM IST

Margazhi Month Day 2: மார்கழி மாதம் என்பது கடவுளை வழிபடுவதற்குச் சிறப்பான மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் பொதுவாக எவ்விதமான மங்கல நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படுவதில்லை. பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் மகளான கோதை என்ற ஆண்டாள் பாடிய முப்பது பாடல்களே திருப்பாவை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மார்கழி மாதத்தில் விஷ்ணுவை வழிபட்டு விரதம் இருந்தால், தோஷங்கள் நீங்கி செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கை. இந்த மாதத்தில் மக்கள் பின்வரும் வழிபாடுகளை மேற்கொள்கின்றனர்:

  • அதிகாலையில் எழுந்து வீட்டைச் சுத்தம் செய்து நீராடி, வாசலில் கோலமிடுவது வழக்கம்.
  • மார்கழியில் வாசலில் கோலமிட்டால் மகாலட்சுமி வீடு தேடி வருவாள் என்பது ஐதீகம்.
  • நீராடிவிட்டு, திருப்பாவை மற்றும் திருவெம்பாவை போன்ற பாடல்களைப் பாடுவது வழக்கம்.

மார்கழி மாதம் முழுவதும் அனைத்துப் பெருமாள் கோயில்களிலும் திருப்பாவை பாடப்படுகிறது. குறிப்பாக, திருப்பதி திருமலையில் கூட, காலையில் பாடும் சுப்ரபாதத்திற்குப் பதிலாக, இந்த மார்கழி மாதம் முழுவதும் ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவைப் பாடல்களைப் பாடி விஷ்ணுவை வழிபடுகிறார்கள். அனைத்துப் பெருமாள் ஆலயங்களிலும் சுப்ரபாதத்திற்குப் பதில் திருப்பாவையே பாடப்படுகிறது.

மார்கழி மாதத்தில் ஆண்டாள் பாடிய இந்தத் திருப்பாவையை இனிய குரலில் பாடி, இறையருளைப் பெறுங்கள்.

திருப்பாவை - 2

வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம் பாவைக்குச்

செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பாற்கடலுள்

பையத்துயின்ற பரமன் அடிபாடி

நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி

மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்

செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம்

ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி

உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய்.

பொருள்: கண்ணன் அவதரித்த ஆயர்பாடியில் வாழும் கன்னியரே! இந்த உலகத்தில் இருந்து நாம் விடுபட்டு, அந்த பரந்தாமனின் திருவடிகளை அடையவேண்டும். அதற்காக, விரதமிருந்து வணங்கும் வழிமுறைகளைக் கேளுங்கள். அதிகாலையே நீராடி விட வேண்டும். நெய் உண்ணாமல், பால் குடிக்காமல் விரதம் இருக்க வேண்டும். கண்ணில் மை தீட்டாமல், கூந்தலில் மலர் சூடாமல் அதாவது அலங்காரங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மனதாலும் தீய செயல்களை நினைக்க வேண்டாம். வாயிலிருந்து தீய சொற்களை சொல்வது கூட பாவம், எனவே பிறரைப் பற்றி பேசவே வேண்டாம். எளியவர்களுக்கும், துறவிகளுக்கும், ஞானிகளும் திருப்தியடையுமாறு தர்மம் செய்ய வேண்டும்.

திருப்பள்ளியெழுச்சி - 2

அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள்போய்

அகன்றது உதயம் நின்மலர்த்திரு முகத்தின்

கருணையின் சூரியன் எழுவெழ நயனக்

கடிமலர் மலரமற்று அண்ணல் அங்கண்ணாம்

திரள்நிறை யறுபதம் முரல்வன இவையோர்

திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெருமானே

அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே

அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே.

பொருள்: திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே! சூரியனின் தேரோட்டியான அருணன் கிழக்கே உதித்துவிட்டான். உனது முகத்தில் காணும் கருணை ஒளியைப் போல சூரியனும் அருணன் உதித்து, இருளை நீக்கி விட்டான். பெம்மானே! உனது கண்களை ஒத்த தாமரைகள் தடாகங்களில் மலர்ந்து விட்டன. அவற்றில் தேன் அருந்த வண்டுகள் திரளாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அருட்செல்வத்தை வாரி வழங்கும் ஐயனே! மலை போல் இன்பம் தருபவனே! அருட்கடலே! நீ கண் விழிப்பாயாக.

மேலும் படிக்க | திருப்பதி போறீங்களா? பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன தேவஸ்தானம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

மேலும் படிக்க | மார்கழி மாதம்: பிறக்கப்போகுது விடிவு காலம்.. 5 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்

About the Author
