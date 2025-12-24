English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மார்கழி 9: "தூமணி மாடத்து" - உங்கள் இல்லத்தில் செல்வத்தையும் அருளையும் சேர்க்கும் பாடல்

மார்கழி 9: "தூமணி மாடத்து" - உங்கள் இல்லத்தில் செல்வத்தையும் அருளையும் சேர்க்கும் பாடல்

Margazhi Month 2025 Day 9: சுற்றுப்புறச் சூழல் எவ்வளவு வசதியாக இருந்தாலும், பகவானை நினைக்காமல் உறங்குவது ஆன்மாவிற்கு அழகல்ல. சக பக்தர்களுடன் இணைந்து இறைவனைப் போற்றுவதே சிறந்தது என்பதுதான் இந்தப் பாடலின் சாரம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 24, 2025, 09:09 PM IST

    மார்கழி மாத வழிபாட்டு முறைகள்

    திருப்பதி திருமலை மற்றும் பெருமாள் கோயில்கள்

    நாளை மார்கழி மாத 9வது நாள்

மார்கழி 9: "தூமணி மாடத்து" - உங்கள் இல்லத்தில் செல்வத்தையும் அருளையும் சேர்க்கும் பாடல்

Margazhi Month 2025 Day 9: இந்துக்களின் புனிதமான மாதங்களில் ஒன்றான மார்கழி, முழுமையாக இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மாதமாகும். "மாதங்களில் நான் மார்கழி" என்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவே சிறப்பித்துக் கூறிய இந்த மாதத்தில், உலகியல் சார்ந்த மங்கல நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர்த்து, ஆன்மீகப் பயணத்தில் மக்கள் கவனம் செலுத்துகின்றனர்.

மார்கழி மாத வழிபாட்டு முறைகள்

அதிகாலைத் துயில் எழுதல்: பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து நீராடி, மனத்தூய்மையுடன் வழிபாட்டைத் தொடங்குவது சிறப்பு.

வாசலில் கோலமிடுதல்: அதிகாலையில் வீட்டின் முன் வண்ணக் கோலமிடுவது மகாலட்சுமியை வீட்டிற்குள் வரவேற்கும் ஒரு புனிதச் செயலாகக் கருதப்படுகிறது. இது செல்வச் செழிப்பைக் கொண்டுவரும் என்பது நம்பிக்கை.

பாசுரங்கள் பாடுதல்: வைணவத் தலங்களில் ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை பாடல்களும், சைவத் தலங்களில் மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவெம்பாவை பாடல்களும் ஒலிக்கும்.

திருப்பதி திருமலை மற்றும் பெருமாள் கோயில்கள்

மார்கழி மாதத்தின் ஒரு தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், அனைத்து விஷ்ணு ஆலயங்களிலும் வழக்கமாகப் பாடப்படும் 'சுப்ரபாதம்' பாடப்படுவதற்குப் பதிலாக, ஆண்டாள் பாடிய திருப்பாவை பாசுரங்கள் பாடப்படுகின்றன. குறிப்பாக, திருப்பதி திருமலையில் வெங்கடாஜலபதிக்கு திருப்பாவை பாடியே திருப்பள்ளி எழுச்சி நடத்தப்படுகிறது.

திருப்பாவை 9வது பாடல்:

தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய

தூபம் கமழத் துயிலணை மேல் கண்வளரும்

மாமன் மகளே! மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்

மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ? உன்மகள் தான்

ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ, அனந்தலோ?

ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ?

மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று

நாமம் பலவும் நவின்றேலோர் எம்பாவாய்.

பொருள்:- பிரகாசமான நவரத்தினங் களால் கட்டப்பட்ட மாளிகையில், சுற்றிச்சூழ விளக்கெரிய, நறுமணதிரவியம் மணம் வீச, அழகிய பஞ்சுமெத்தையில் உறங்கும் எங்கள் மாமன் மகளே! உன் வீட்டு மணிக்கதவைத் திறப்பாயாக. எங்கள் அன்பு மாமியே! அவளை நீ எழுப்பு. உன் மகளை எத்தனை நேரமாக நாங்கள் கூவி அழைக்கிறோம்! அவள் பதிலே சொல்லவில்லையே! அவள் ஊமையா? செவிடா? சோம்பல் அவளை ஆட்கொண்டு விட்டதா? அல்லது எழ முடியாதபடி ஏதாவது மந்திரத்தில் சிக்கி விட்டாளா? உடனே எழு. எங்களுடன் இணைந்து மாயங்கள் செய்பவன், மாதவத்துக்கு சொந்தக்காரன், வைகுண்டத்துக்கு அதிபதி என்றெல்லாம் அந்த நாராயணனின் திருநாமங்களைச் சொல்.

விளக்கம்:- உலக மக்கள் மாடமாளிகை, பஞ்சு மெத்தை என சொகுசு வாழ்க்கையில் சிக்கி சோம்பலில் கட்டுண்டு கிடக்கின்றனர். இதில் இருந்து அவர்களை மீட்டு பகவானின் இருப்பிடமான வைகுண்டமே நிலையானது என்பதை அறிவுறுத்த வேண்டும். அந்த வைகுண்டத்தை அடைய பகவானின் திருநாமங்களைச் சொல்ல வேண்டும்.

 

