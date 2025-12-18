மார்கழி மூன்றாம் நாள்: அரியும் அரனும் ஒன்றாய் அருள் பாலிக்கும் காலம்

Margazhi Month 2025 Third Day: தமிழ் மாதங்களில் மிகவும் புனிதமானதாகவும், வழிபாட்டிற்கு உரியதாகவும் கருதப்படுவது மார்கழி மாதம். "மாதங்களில் நான் மார்கழி" என்று பகவான் கிருஷ்ணரே பகவத் கீதையில் கூறியுள்ள சிறப்பிற்குரிய மாதம் இது. இந்த மாதத்தின் சிறப்புகளையும் மரபுகளையும் இன்னும் அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் கீழே காண்போம்:
சைவ-வைணவ சங்கமம்
மார்கழி மாதம் என்பது சைவமும் வைணவமும் கைகோர்க்கும் ஒரு பக்தி சங்கமம். சிவபெருமானைப் போற்றி மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய திருவெம்பாவையும், மகாவிஷ்ணுவின் அருளைப் பெற ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடிய திருப்பாவையும் இம்மாதத்தின் இரு கண்கள் போன்றவை.
ஆண்டாளின் திருப்பாவை
பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகளான கோதை (ஆண்டாள்), இறைவனை அடைய பாடிய முப்பது பாடல்களே திருப்பாவை. இப்பாவையின் ஒவ்வொரு பாடலும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று என முப்பது நாட்களும் பாடப்பட்டு, இறைவனின் பேரருளைப் பெற்றுத் தருகிறது.
அதிகாலை வழிபாட்டின் மகத்துவம்
மார்கழி மாதத்தின் அதிகாலை நேரம் (பிரம்ம முகூர்த்தம்) மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, வாசலில் வண்ணக் கோலமிடுவது வழக்கம். மார்கழி கோலங்கள் மகாலட்சுமியை வீட்டிற்குள் வரவேற்கும் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆன்மீகத்திற்காக முழுமையாக ஒதுக்கப்பட்ட மாதம் என்பதால், இம்மாதத்தில் திருமணம் போன்ற மங்கல நிகழ்வுகள் தவிர்க்கப்பட்டு, வழிபாட்டிற்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
மார்கழியில் அதிகாலை எழுந்து இறைவனைத் தொழுதால் மன அமைதி கிடைக்கும், தோஷங்கள் நீங்கும் என்பது ஐதீகம். குறிப்பாக, பெண்கள் திருப்பாவை பாடல்களைப் பாடி விரதமிருப்பது நற்பலன்களைத் தரும்.
இந்த மாதத்தில் திருப்பதி திருமலையில் காலையில் சுப்ரபாதம் பாடுவதற்கு பதிலாக ஆண்டாளின் திருப்பாவை பாடுவார்கள்.
திருப்பாவை 3-வது பாடல்:
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து
ஓங்கு பெருஞ்செந்நெல் ஊடு கயலுகள
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி
வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய்.
பொருள்:
சிறுமியரே! நம் பரந்தாமன் வாமன அவதாரத்தில் மூன்றடிகளால் விண்ணையும் மண்ணையும் அளந்து தன்னுடையதாக்கிக் கொண்ட உத்தமன். அவனது சிறப்பைக் குறித்து பாடி, நம் பாவைக்கு மலர்கள் சாத்தி வழிபடுவதற்கு முன் நீராடச் செல்வோம். இந்த விரதமிருப்பதால், உலகம் முழுவதும் மாதம் மும்முறை மழை பெய்து தண்ணீர் இல்லாத குறையைப் போக்கும். மழை காரணமாக வயல்களில் செந்நெல் செழித்து வளரும். மீன்கள் வயலுக்குள் பாய்ந்தோடி மகிழும். குவளை மலர்களில் புள்ளிகளையுடைய வண்டுகள் தேன் குடிக்க வந்து கிறங்கிக் கிடக்கும். வள்ளல் போன்ற பசுக்கள் பாலை நிரம்பத்தரும். என்றும் வற்றாத செல்வத்தை இந்த விரதம் தரும்.
