மார்கழி 11: "கற்றுக் கறவை" பாசுரத்தின் உட்பொருளும், வழிபாட்டிற்கு உகந்த நல்நேரமும்

Margazhi Month 2025 Day 11: பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் திருமகளாகத் தோன்றியவள் கோதை நாச்சியார் எனப்படும் ஆண்டாள். இறைவனையே மணாளனாக அடைய வேண்டி, அவர் மீது மாறாத பக்தி கொண்டு ஆண்டாள் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே 'திருப்பாவை' என்று போற்றப்படுகிறது.
பக்திக்கு உகந்த மார்கழி மாதம்
மார்கழி மாதம் என்பது இறை வழிபாட்டிற்கே உரிய மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இதனாலேயே "மாதங்களில் நான் மார்கழி" என்று பகவத் கீதையில் கண்ணன் குறிப்பிடுகிறார். இம்மாதத்தின் சிறப்புகள் சில:
மார்கழி அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, வீட்டு வாசலில் வண்ணக் கோலமிட்டு, திருப்பாவை மற்றும் திருவெம்பாவை பாடல்களைப் பாடி இறைவனை வழிபட்டால் செல்வச் செழிப்பும், மன அமைதியும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
அதிகாலையில் வாசலில் கோலமிடும் வீடுகளைத் தேடி மகாலட்சுமி வருவாள் என்பது ஐதீகம். மார்கழி மாதம் முழுவதும் அனைத்து வைணவத் தலங்களிலும் அதிகாலை வேளையில் திருப்பாவை பாடப்படும்.
திருப்பதி திருமலையில் திருப்பாவை
பொதுவாக விஷ்ணு ஆலயங்களில் காலையில் சுப்ரபாதம் பாடி இறைவனைத் துயிலெழுப்புவார்கள். ஆனால், மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் ஒரு சிறப்பான நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது:
திருப்பதி திருமலை உள்ளிட்ட அனைத்துப் பெருமாள் கோயில்களிலும் சுப்ரபாதத்திற்குப் பதிலாக ஆண்டாளின் திருப்பாவை பாடப்படுகிறது.
ஆண்டாளின் பாசுரங்களைக் கொண்டு இறைவனைத் துயிலெழுப்புவது மிகவும் புண்ணியமாகக் கருதப்படுகிறது.
திருப்பாவை 11-வது பாடல்:-
கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருகச் செய்யும்
குற்றமொன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே!
புற்றரவு அல்குல் புனமயிலே போதராய்
சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லாரும் வந்துநின்
முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட,
சிற்றாதே பேசாதே செல்வப்பெண்டாட்டி! நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய்.
பொருள்: கன்றுகளோடு கூடிய பசுக்களிடமிருந்து பால் கறப்பவனாகவும், தங்களைப் பகைத்தவர்களை எதிர்த்து நின்று போரிடும் தன்மையுடையவனும், மாசுமருவற்றவனுமான கோபாலனை தழுவத் துடிக்கின்ற பொற்கொடியே! புற்றில் இருக்கும் பாம்பின் படத்தைப் போன்ற அல்குலை உடைய மயில் போன்றவளே! நம் சுற்றுப்புறத்திலுள்ள எல்லாத் தோழியரும் உன் வீட்டு வாசலில் வந்து கூடிவிட்டார்கள். அவர்கள் மேகவண்ணனாகிய கண்ணனைப் புகழ்ந்து பாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். செல்வத்தையும், பெண்மையையும் புனிதமாய் காப்பவளே! இதையெல்லாம் கேட்டும் அசையாமலும், பேசாமலும் உறங்கிக்கொண்டிருக்கிறாயே! அர்த்தமற்ற இந்த உறக்கத்தினால் உனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கப் போகிறது?.
விளக்கம்: நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. தோழியோ எழுந்து வந்தபாடில்லை! நாமாக இருந்தால் என்ன செய்திருப்போம்? அவளை விட்டுவிட்டு, நீராடச் சென்றிருப்போம். ஆனால், பக்திநெறிக்கு இது அழகல்ல. பிறரை விட்டுவிட்டு, தான் மட்டும் இறைவனை அடைய முயன்றால் அது நடக்காத ஒன்று. எல்லோருமாய் இறைவனை நாட வேண்டும், அவன் புகழ் பேச வேண்டும். அப்போது தான் அவனருள் கிடைக்கும். இதனால் தான் கூட்டுப்பிரார்த்தனைக்கு மகத்துவம் அதிகமாக இருக்கிறது.
