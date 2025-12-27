English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மனப்பால் தெளிக்க வரும் மார்கழிப் பாசுரம்: 12-ஆம் நாள் தரிசனம்

Margazhi Month 2025 Day 12: பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் மகளாக அவதரித்தவர் கோதை நாச்சியார். ஆண்டாள் என்று போற்றப்படும் இவர், திருமால் மீது கொண்டுள்ள பக்தியால் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே திருப்பாவை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:00 AM IST
  • மார்கழி மாதத்தின் மகிமை
  • மார்கழி வழிபாட்டு முறைகள்
  • திருப்பதி திருமலை சிறப்பு

மனப்பால் தெளிக்க வரும் மார்கழிப் பாசுரம்: 12-ஆம் நாள் தரிசனம்

பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் திருமகளாக அவதரித்தவர் கோதை நாச்சியார். 'ஆண்டாள்' என்று போற்றப்படும் இவர், எம்பெருமான் திருமாலை எண்ணி உருகிப் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே திருப்பாவை ஆகும்.

மார்கழி மாதத்தின் மகிமை:

மார்கழி மாதம் என்பது முழுமையாக இறை வழிபாட்டிற்கே ஒதுக்கப்பட்ட மாதமாகும். இம்மாதத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர்த்து, விரதமிருந்து விஷ்ணுவை வழிபட்டால் தோஷங்கள் நீங்கி, வாழ்வில் செல்வச் செழிப்பு பெருகும் என்பது நம்பிக்கை.

மார்கழி வழிபாட்டு முறைகள்:

அதிகாலை வழிபாடு: அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, வாசலில் வண்ணக் கோலமிட்டு இறைவனை வணங்க வேண்டும். மார்கழியில் கோலமிடும் வீடுகளுக்கு மகாலட்சுமி தேடி வருவாள் என்பது ஐதீகம்.

பாடல்கள்: வழிபாட்டின் போது திருப்பாவை மற்றும் திருவெம்பாவை பாடல்களைப் பாடி இறைவனைத் துதிப்பது வழக்கம்.

கோயில் வழிபாடு: அனைத்து வைணவத் தலங்களிலும் மார்கழி மாதம் முழுவதும் திருப்பாவை பாசுரங்கள் ஒலிக்கப்படும்.

திருப்பதி திருமலை சிறப்பு

திருப்பதி திருமலையில் ஆண்டு முழுவதும் பாடப்படும் சுப்ரபாதத்திற்கு பதிலாக, மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை பாடப்படுகிறது. இதே முறை அனைத்துப் பெருமாள் கோயில்களிலும் பின்பற்றப்படுகிறது. நீங்களும் இந்த மார்கழி மாதத்தில் ஆண்டாளின் திருப்பாவையை இனிய குரலில் பாடி, அந்தப் பரந்தாமனின் பேரருளைப் பெறுங்கள்!

திருப்பாவை 12-வது பாடல்:-

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி

நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர

நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!

பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடைபற்றி

சினத்தினால் தென் இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற

மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும் நீ வாய்திறவாய்

இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம்!

அனைத்தில்லத் தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய்.

பொருள்: பசியால் கதறித் திரியும் தங்கள் கன்றுகளை எண்ணிய எருமைகள் தங்கள் மடியில் சொரியும் பாலைச் சிந்தியபடியே அங்குமிங்கும் செல்கின்றன. அவை சொரிந்த பால் இல்லத்து வாசல்களை சேறாக்குகின்றது. இந்த அளவுக்கு விடாமல் பால் சொரியும் எருமைகளுக்கு சொந்தக்காரனான ஆயனின் தங்கையே! கொட்டுகின்ற பனி எங்கள் தலையில் விழ, உன் வீட்டு தலைவாசலில் நாங்கள் காத்து நிற்கிறோம். சீதையைக் கவர்ந்து சென்ற ராவணனின் மீது கோபம் கொண்டு அவனை அழிக்க ராமாவதாரம் எடுத்த கோமானாகிய அந்த நாராயணனின் பெருமையைப் பாடுகிறோம். நீயோ, இன்னும் பேசாமல் இருக்கிறாய். எல்லா வீடுகளிலும் அனைவரும் எழுந்து விட்ட பிறகும், உனக்கு மட்டும் ஏன்பேருறக்கம்?

விளக்கம்: எருமைகள் பால் சொரிந்து உறங்கும் தோழியின் இல்ல வாசலை சேறாக்கி விட்டதால், அவளது வீட்டுக்குள் நுழைய முடியாத பெண்கள், அவளது வீட்டு வாசலிலுள்ள ஒரு கட்டையைப் பிடித்துக் தொங்கியபடி அவளை எழுப்பு கிறார்களாம் இந்தப் பாடலில். தலையிலோ பனி பெய்கிறது. மார்கழியில் எழுந்து குளிர்தாங்காமல் வெந்நீரில் குளிப்பவர்கள், இவர்கள் படும் கஷ்டத்தை உணர வேண்டும். கீழே பால் வெள்ளத்தால் குளிர்ச்சி, மேலே பனியின் குளிர்ச்சி, இத்தனையையும் தாண்டி இறைவனை அடைய எத்தனிக்கிறார்கள் இவர்கள். எவ்வளவு சிரமப் பட்டேனும் ஒருவர் விடாமல் எல்லாரும் அவன் திருப்பாதம் சேரவேண்டும் என்பது இப்பாடல் உணர்த்தும் கருத்து.

மேலும் படிக்க | சூரிய பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. உயர் பதவி கிடைக்குமாம்!

மேலும் படிக்க | சுக்கிரன், சூரியன், புதன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும்.. 2026ல் பணமழை

