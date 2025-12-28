மார்கழி 13: பாவை நோன்பின் முக்கியத்துவம், திருப்பாவை பாடல் விளக்கம் மற்றும் வழிபாடு பலன்கள்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Margazhi Month 2025 Day 13: ஆண்டாள் பாடிய முப்பது பாடல்களே திருப்பாவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாருக்கு மகளான‌ கோதை என்ற ஆண்டாள் பாடிய‌ பாடல்களே திருப்பாவை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 28, 2025, 05:59 AM IST

    மார்கழி மாதம் என்பது வழிபாட்டிற்கே உரிய மாதமாகக் கருதப்படுகிறது.

    இன்றைய நாள் (மார்கழி 13) - பாசுரம் 13

    திருப்பாவை வழிபாட்டின் முக்கியத்துவம்

Margazhi Month Day 13 2025: பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வாரின் திருமகளாகத் தோன்றி, கண்ணன் மீதான மாறாத பக்தியால் அவனை மணம் புரிந்தவள் கோதை நாச்சியார் எனும் ஆண்டாள். இவள் பாடிய முப்பது பாடல்களின் தொகுப்பே 'திருப்பாவை' என்று போற்றப்படுகிறது. மார்கழி மாதத்தின் அதிகாலையில் இறைவனைத் துதித்துப் பாடும் இந்தப் பாடல்கள், ஆன்மீகச் சிறப்பும் இலக்கியச் சுவையும் கொண்டவை.

மார்கழி மாதத்தின் சிறப்பு

மார்கழி மாதம் என்பது வழிபாட்டிற்கே உரிய மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. "மாதங்களில் நான் மார்கழி" என்று பகவத் கீதையில் கிருஷ்ணபரமாத்மாவே இதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்இம்மாதம் முழுவதும் இறைவனை நோக்கிய தவமும் விரதமும் முதன்மை பெறுவதால், சுப காரியங்களைத் தவிர்த்து முழு கவனமும் வழிபாட்டில் செலுத்தப்படுகிறது.

மார்கழி அதிகாலையில் எழுந்து வீட்டைத் தூய்மை செய்து, வண்ணக் கோலமிட்டு, திருப்பாவை மற்றும் திருவெம்பாவை பாடல்களைப் பாடி விஷ்ணுவை வழிபட்டால், நம்மிடமுள்ள தோஷங்கள் நீங்கி, இல்லத்தில் செல்வம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை.

திருப்பாவை வழிபாட்டின் முக்கியத்துவம்

மார்கழி மாதத்தின் அதிகாலைப் பொழுதில் வீடுகளின் முன்புறம் கோலமிடுவது, மகாலட்சுமியை அன்போடு வரவேற்பதைக் குறிக்கிறது. இதனால் இல்லத்தில் சுபிட்சம் உண்டாகும்.

உலகப்புகழ் பெற்ற திருப்பதி திருமலை வேங்கடவன் ஆலயத்தில் கூட, மார்கழி மாதம் முழுவதும் சுப்ரபாதத்திற்குப் பதிலாக ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை பாசுரங்களே பாடப்படுகின்றன. அனைத்து வைணவத் தலங்களிலும் அதிகாலையில் திருப்பாவை ஓதப்பட்டு, இறைவனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.

இன்றைய நாள் (மார்கழி 13) - பாசுரம் 13: "புள்ளின் வாய் கீண்டானை..."

இனிய குரலில் திருப்பாவையைப் பாடி, ஆண்டாள் காட்டிய பக்தியின் பாதையில் இறைவனின் அருளைப் பெறுவோம்.

திருப்பாவை 13-வது பாடல்:-

புள்ளின்வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை

கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்

பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்

வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று

புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்!

குள்ளக் குளிரக் குடைந்துநீர் ஆடாதே

பள்ளிக்கிடத்தியோ! பாவாய்! நீ நன்னாளால்

கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய்.

பொருள்: பறவை வடிவம் கொண்டு வந்த பகாசுரனின் வாயைப் பிளந்து அழிக்கவும், பிறன்மனை நாடிய ராவணனின் தலையைக் கொய்யவும் அவதாரம் எடுத்த நாராயணனின் புகழைப் பாடியபடியே, நம் தோழியர் எல்ேலாரும் பாவை விரதம் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றாகி விட்டது. கீழ்வானத்தில் வெள்ளி முளைத்து விட்டது. வியாழன் மறைந்து விட்டது. பறவைகள் கீச்சிட்டு பாடுகின்றன. தாமரை மலர் போன்ற கண்களையுடைய பெண்ணே! குளிக்க வராமல் என்ன செய்கிறாய்? அந்தக் கண்ணனை நினைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நன்னாளே! மார்கழியில் அவனை நினைப்பது இன்னும் சிறப்பல்லவா? துாக்கம் என்கிற திருட்டை தவிர்த்து நீராட வா.

