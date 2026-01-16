செவ்வாய் - ராகு சேர்க்கை: பிப்ரவரி முதல் கஷ்ட காலம் . 3 ராசிக்காரர்கள் உஷார்!

Angarak Yog 2026: கிரகங்களில் மிகவும் முக்கிய கரகமாக இருப்பவர் ராகு. இவர் ஒரு நழல் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ராகு ஒரு ராசியில் மட்டும் சுமார் ஒன்றரை வருடம் அதாவது 18 மாதங்கள் பயணிக்கும். அதுவும் மற்ற கிரகங்களை போல் நேர்கதியில் பயணிக்காமல், பின்னோக்கி வக்ர கதியில் பயணிக்கக்கூடியது. தற்போது ராகு கும்ப ராசியில் இருக்கிறார். இந்த நிலையில், வரும் பிப்ரவரி மாதம் செவ்வாய் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி ஆக உள்ளது. இதனால் கும்ப ராசியில் இணையும் ராகு, செவ்வாய்யால் அங்காரக யோகம் உருவாக உள்ளது.
இந்த அங்காரக யோகம் சுமார் 18 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் உருவாக இருக்கிறது. இந்த யோகமானது எதிர்மனையான பலன்களையே கொடுக்கும். இதனால் சில ராசிகள் மோசமான விளைவுகளை சந்திப்பார்கள். இந்த நிலையில், வரும் பிப்ரவரி மாதம் உருவாகும் அங்காரக யோகத்தால் எதிர்மறையான விளைவுகளை சந்திக்க இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடகம்
ராகு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கையால் உருவாகும் அங்காரக யோகம் கடக ராசியின் 8வது வீட்டில் உருவாகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கடக ராசிக்காரர்கள் பல சோதனைகள் சந்திக்க இருக்கிறார்கள். ஆரோக்கிய பிரச்சனை ஏற்படலாம். அதேபோல் வாகனம் ஓட்டும்போது மிகவும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். இதய பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. முடிவுகளை ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை யோசித்து எடுக்கவும். வாழ்க்கை துணையுடன் பிரச்சனை செய்யாமல் இணக்கமாக செல்லவும். இல்லையென்றால் அது மோசமான விளைவுகளை தர வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி
செவ்வாய் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையால் உருவாகும் அங்காரக யோகம் கன்னி ராசியின் 6வது வீட்டில் உருவாக உள்ளது. இது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செலவுகளை அதிகரிக்க செய்ய இருக்கிறது. குறிப்பாக மருத்துவ செலவுகளை சந்திக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இரத்தம் தொடர்பான பிரச்சனை வரக்கூடும். எனவே உடல் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் மிகவும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். சொத்து தொடர்பான வழக்குகள் தோல்வியில் முடியும். கையில் எடுக்கும் விஷயங்களில் வெற்றி பெற முடியாது.
மீனம்
செவ்வாய் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையால் உருவாகும் அங்காரக யோகம் மீன ராசியின் 12ஆம் வீட்டில் உருவாக உள்ளது. இதனால் மீன ராசிக்காரர்களும் அதிக செலவுகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். சேமிப்பில் இருந்த பணம் அனைத்தும் இழக்க வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் இழக்க நேரிடும். நீதிமன்ற வழக்குகள் தோல்வியில் முடியும். குடும்பத்தினருடன் கருத்து வேறுபாடு வரும். அதனால் மகிழ்ச்சி குறையும். செய்யும் வேலையில் பிரச்சனை ஏற்படும். எனவே மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
