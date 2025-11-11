கோடீஸ்வர யோகம் தரும் செவ்வாய்.. விருச்சிக ராசியில் அஸ்தமனம்.. தொல்லை அதிகரிக்கும்

Mangal Ast Impact on Zodiac Sign 2025: ஜோதிடத்தில், செவ்வாய் கிரகம் மற்ற கிரகங்களின் தளபதியாகக் கருதப்படுகிறது, இது தைரியம், ஆற்றல், வீரம் மற்றும் சக்தியைக் குறிக்கிறது. தற்போது, அது அதன் சொந்த ராசியான விருச்சிகத்தில் பயணித்து வருகிறது, ஆனால் தற்போது செவ்வாய் அஸ்தமன நிலையில் உள்ளது. ஜோதிடத்தின் படி, ஒரு கிரகம் அஸ்தமன நிலையில் இருக்கும்போதெல்லாம், அதன் செல்வாக்கு குறையும், மேலும் இது 12 ராசிகளின் மீது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே, செவ்வாய் அஸ்தமனமானது சில ராசிகளின் பிரச்சினைகளை அதிகரிக்கக்கூடும். செவ்வாயின் இந்த நிலை ஆற்றல் குறைதல், முடிவெடுப்பதில் சிரமம், கோபம் அதிகரித்தல் மற்றும் எதிரிகளுடன் தகராறுகளுக்கு வழிவகுக்கும். நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான திட்டங்களில் தாமதங்களும் ஏற்படலாம்.
மேஷம்: இந்த நேரத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கை தேவை. நிதி பரிவர்த்தனைகளில் கவனக்குறைவைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இது நிதி இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைத்து வேலைக்கும் மற்றவர்களை நம்புவதைத் தவிர்க்கவும். உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் தொழிலில் மந்தநிலையையும் சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் பேச்சு மற்றும் நடத்தையைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். இப்போதைக்கு எந்த புதிய முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அற்ப விஷயங்களில் வாக்குவாதங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது மிக முக்கியம். இந்த நேரத்தில் புதிய முதலீடுகள் அல்லது முக்கிய முடிவுகளை ஒத்திவைப்பது நல்லது. மேஷ ராசியின் அசுப விளைவுகளைத் தவிர்க்க, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஹனுமான் சாலிசாவை சொல்லவும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இது கடினமான நேரமாக இருக்கும். ஒருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அதிகப்படியான தலையீடு வாக்குவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். மற்றவர்களின் விஷயங்களில் தலையிடுவதைத் தவிர்க்கவும். வணிகம் தொடர்பான அனைத்து பணிகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். நிதி ரீதியாக, உங்கள் நிலைமை வலுவாக இருக்கும், ஆனால் ஆடம்பர செலவுகளும் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் வணிகம் முன்பை விட சிறப்பாக செயல்படும். இருப்பினும், நிதி சிக்கல்கள் காரணமாக, நீங்கள் இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடும். பயணங்களைத் தவிர்க்கவும். உறவுகள் விரிசல் அடையக்கூடும். வேலையில் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம், பயணம் செய்யும் போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள். எந்தவொரு புதிய திட்டத்தையும் எச்சரிக்கையுடன் தொடங்குங்கள். உடல்நலம் ரீதியாக, சோர்வு அல்லது தூக்கமின்மை ஒரு கவலையாக இருக்கலாம்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு உடல்நலக் குறைவு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். குடும்பம் மற்றும் சொத்து விஷயங்கள் சிக்கலானதாக இருக்கலாம். வணிகப் பணிகள் எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லை என்றால் எதிர்மறை எண்ணங்கள் எழக்கூடும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சில குறிப்பிடத்தக்க செலவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டியிருந்தால், உங்கள் நலம் விரும்பிகளின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள். மன அமைதிக்காக மத நடைமுறைகள் அல்லது தியானம் மற்றும் பிரார்த்தனையை செய்வது நன்மை பயக்கும். கூட்டாண்மை விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பாதீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
