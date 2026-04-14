செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கை! 24 மணி நேரத்தில் 5 ராசிகளுக்கு தொடங்கும் நல்ல காலம்

Mars Moon Conjunction: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மற்றும் சேர்க்கை மனித வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில், ஏப்ரல் 15, புதன்கிழமை அன்று திரயோதசி திதியில் மிக முக்கியமான கிரக மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. நாளை சந்திரன் மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். அங்கு ஏற்கனவே அமர்ந்துள்ள செவ்வாய், சனி மற்றும் புதனுடன் சந்திரன் இணைவதால் 'சதுர்க்கிரகி யோகம்' உண்டாகிறது. இது தவிர, செவ்வாய்-சந்திர சேர்க்கையால் 'தன யோகம்' மற்றும் குரு-சந்திர பார்வையில் 'கஜகேசரி யோகம்' ஆகியவையும் இணைந்து நாளை தினத்தை அதீத சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றுகின்றன.
மேஷ ராசி
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நாளை புதன்கிழமை பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் சாதகமான நாளாக அமையப்போகிறது. உங்களின் ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதும், மீன ராசியில் தன யோகம் உருவாவதும் எதிர்பாராத நிதி லாபங்களை உங்களுக்குக் கொண்டு வரும். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் உங்களுக்கு உண்டாகும், இதனால் சேமிப்பு உயரும்.
வேலை தேடுபவர்களுக்கு அல்லது வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு உங்களின் ராஜதந்திரம் மற்றும் கடின உழைப்பால் வெற்றிகள் தேடி வரும். தொழில் நிமித்தமாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் இனிமையாகவும், லாபகரமானதாகவும் அமையும். குறிப்பாகக் குடும்பத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு நாளை இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும். நீங்கள் நாளை 'ஸ்ரீ ராம ரட்சா ஸ்தோத்திரம்' பாராயணம் செய்வது உங்களின் அதிர்ஷ்டத்தை மேலும் பலப்படுத்தும்.
மிதுன ராசி
மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு நாளை உற்சாகமும் நம்பிக்கையும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் ராசியில் குரு பகவானும், மீன ராசியில் சந்திரனும் சஞ்சரிப்பது உங்களின் மன உறுதியை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலவி வந்த குழப்பங்களுக்கு உங்களின் மேலதிகாரிகளுடன் பேசுவதன் மூலம் தெளிவான தீர்வு காண்பீர்கள். அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இருந்த வேலைகளைச் சுலபமாக முடித்து பாராட்டு பெறுவீர்கள்.
வெளியூரில் இருக்கும் உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும், அது உங்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும். கல்வி மற்றும் மேலாண்மைத் துறையில் இருப்பவர்கள் தங்களின் திறமையை நிரூபித்து முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உறவுகளுக்கு இடையே இருந்த கசப்புகள் நீங்கிப் புரிந்துணர்வு ஏற்படும்.
கடக ராசி
கடக ராசி நேயர்களுக்கு மீன ராசியில் உருவாகும் தன யோகம் மிகப்பெரிய பண வரவைத் தரப்போகிறது. சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு நாளை மிகச்சிறந்த நாளாக அமையும். உங்களின் கர்ம வினைப்பயனாகச் சில சுபச் செலவுகள் ஏற்பட்டாலும், வருமானம் அதற்கு இணையாக இருக்கும்.
நண்பர்களின் உதவியுடன் நீண்ட நாட்களாகத் தடையிலிருந்த ஒரு முக்கியமான காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். பித்ருக்களின் சொத்து அல்லது பூர்வீக சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகளில் உங்களுக்குச் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மனதிற்குப் பிடித்த உணவுகளை உண்டு மகிழ்வீர்கள். பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருப்பதால் உங்களின் ஒவ்வொரு செயலும் நாளை வெற்றியையே தரும்.
கன்னி ராசி
கன்னி ராசி நேயர்களுக்கு நாளை அறிவுத்திறனால் ஆதாயம் கிடைக்கும் நாளாக அமையும். ராசிநாதன் புதனுடன் சந்திரன் இணைவதால் உங்களின் பேச்சுத்திறன் மற்றும் படைப்பாற்றல் அபரிமிதமாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட்டு மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் முழு ஒத்துழைப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
இது உங்களின் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் தரக்கூடிய சூழல்கள் அமைந்தாலும், அவசப்பட்டு எந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கும் முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டாம். உங்களின் பொறுமையே உங்களுக்கு நாளை வெற்றியைக் கொடுக்கும். வாக்கு வன்மையால் பல சிக்கலான பிரச்சனைகளைச் சுலபமாகத் தீர்த்து வைப்பீர்கள்.
மீன ராசி
மீன ராசியில் சந்திரன் நுழைவதால் உங்களின் ராசியிலேயே தன யோகம் உருவாகிறது. இதன் காரணமாகச் சதுர்க்கிரகி யோகத்தின் முழுப் பலன்களையும் நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த சச்சரவுகள் நீங்கி அமைதி உண்டாகும். ஏழரை சனியின் தாக்கம் இருந்தாலும், இந்த யோகங்களின் பலத்தால் உங்களின் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு இனிமையான வெற்றி கிடைக்கும்.
பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பலமாக இருக்கும். உங்களின் சிறந்த மேலாண்மைத் திறனால் தொழிலில் புதிய உச்சங்களைத் தொடுவீர்கள். வீட்டில் திருமணப் பேச்சுவார்த்தைகள் அல்லது சுப காரியங்கள் நடைபெறுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு நாளை உங்களின் இலக்குகளை அடைவீர்கள்.
