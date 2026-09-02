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செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இனி இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்.. பணம் கொட்டும்!

செப்டம்பர் 02 ஆம் தேதி செவ்வாய் புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார். இதன் காரணமாக 3 ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 02, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:24 AM IST
செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இனி இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்.. பணம் கொட்டும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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