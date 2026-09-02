/செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இனி இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்.. பணம் கொட்டும்!

ஜோதிடத்தில் வீரியம், தைரியம் மற்றும் வலிமையை குறிக்கும் கிரகமாக செவ்வாய் பார்க்கப்படுகிறார். நவகிரகங்களில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் இவர், மேஷம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய இரு ராசிகளுக்கு அதிபதியாக உள்ளார். பொதுவாக சுமார் 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்லும் செவ்வாய், அவ்வப்போது தனது நட்சத்திரத்தையும் மாற்றிக் கொள்கிறார்.
செவ்வாயின் நிலையில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு மாற்றமும் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் வெவ்வேறு விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், செப்டம்பர் 2ம் தேதி செவ்வாய் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றி உள்ளார். அதாவது குரு பகவானின் ஆதிக்கம் கொண்ட புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார்.
செவ்வாய், குருவின் நட்சத்திரத்திற்குள் செல்வதால் அதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் இருக்கும் என்றாலும், குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் மிகவும் சாதகமான பலன்களை வழங்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம், வேலை இடத்தில் வெற்றி, பொருளாதார ரீதியாக சாதகமான மாற்றங்கள் போன்ற பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்படி, செவ்வாயின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம்.
செவ்வாயின் நட்சத்திர மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக முடிக்க முடியாமல் தாமதமாகி வந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யும் வாய்ப்பு ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அதிகரிக்கலாம். பரம்பரை சொத்துகள் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் தங்களது திறமையை நிரூபிக்கவும், திறமைகளுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தைப் பெறவும் சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகலாம். மேலும், மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். தொழில் ரீதியாகவும் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரலாம்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த வேலை அல்லது வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான சூழல் உருவாகும். முதலீடுகள் செய்திருப்பவர்களுக்கு அதிலிருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இதுவரை மேற்கொண்ட கடின உழைப்புக்கு உரிய பலன் கிடைக்கத் தொடங்கலாம். பணியிடத்தில் சிறப்பாக செயல்படும் சிலருக்கு பதவி உயர்வு அல்லது முக்கிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். அதே நேரத்தில் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் செவ்வாயின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக தொடங்க முடியாமல் இருந்த முக்கியமான பணிகளை மீண்டும் தொடங்கி வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஆரோக்கியம் தொடர்பாக இருந்து வந்த சில பிரச்சனைகளில் நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக இழுபறியில் இருந்த வேலைகள் முடிவுக்கு வந்து, அதன் மூலம் நல்ல லாபமும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. செவ்வாயின் சாதகமான தாக்கத்தால் தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். இதனால் இந்த காலகட்டம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பல வகையிலும் சாதகமாக அமையக்கூடும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)