நாளை செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பணம், வெற்றி, பட்டைய கிளப்பப்போகுது லக்

Mars Nakshatra Transit From April 24 : தைரியம், வீரம் மற்றும் ஆற்றல் ஆகியவற்றிற்கு காரக கிரகமாகத் திகழும் செவ்வாய் கிரகம், ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதியன்று ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்க உள்ளது. ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, செவ்வாய் கிரகம் மே 11-ஆம் தேதி வரை ரேவதி நட்சத்திரத்திலேயே சஞ்சரிக்கும். இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதி, 'கிரகங்களின் இளவரசன்' என்று போற்றப்படும் புதன் கிரகமாகும். செவ்வாய் கிரகம் இந்த நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவது, மூன்று ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் கிரகம் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைந்த உடனேயே, நான்கு ராசிகள் பல்வேறு சிறப்பான நன்மைகளை குறிப்பாகத் தொழில் மற்றும் வணிகத் துறைகளில் அடைவார்கள்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
செவ்வாய் கிரகம் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசித்ததைத் தொடர்ந்து, உங்கள் வருமானத்தில் திடீர் உயர்வொன்றை நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடும். ஊதியம் பெறும் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கலாம்; அதேவேளையில், தொழில்முனைவோர் தங்கள் லாபத்தில் முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். உங்கள் தலைமைத்துவப் பண்புகளும் மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டு வருபவர்களுக்கு, இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் மூலம் லாபத்தை ஈட்டித் தரும். கூட்டாண்மை அடிப்படையில் தொழில் நடத்தி வருபவர்களுக்கும் இக்காலம் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தெரிகிறது. காயங்கள் மற்றும் விபத்துகளிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
வரவிருக்கும் காலம் மிதுன ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானதாக அமையவுள்ளது. ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் என இரு தரப்பினரும் இதன் மூலம் நற்பலன்களைப் பெறவுள்ளனர். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். சந்தைப்படுத்தல், ஊடகம், விளம்பரம், தகவல் தொடர்பு அல்லது பிற ஆக்கப்பூர்வமான துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இக்காலம் குறிப்பாக வெகுமதி அளிப்பதாக அமையும். உடல்நலன் சார்ந்த வகையிலும், இக்காலம் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையுமென எதிர்பார்க்கலாம். நீண்ட காலமாக நாள்பட்ட நோய்கள் அல்லது உடல்நலப் பிரச்சினைகளுடன் போராடி வருபவர்களுக்கு, இக்காலம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். மேலும், ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்களையும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் இணைத்துக்கொள்வீர்கள்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
செவ்வாய் கிரகத்தின் நட்சத்திர நிலையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், விருச்சிக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்குப் பெரிதும் நன்மை பயப்பதாக அமையும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரக்கூடும்; மேலும், உங்கள் தொழில்சார் அந்தஸ்தும் புகழும் மென்மேலும் சிறப்படையவுள்ளன. அரசுத் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்குச் சில மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட தூரப் பயணங்கள் மூலமாகவும் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக அரசுப் பணிக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கும், அல்லது அரசு சார்ந்த பணிகள் ஏதேனும் தேக்க நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும், மிக விரைவில் நற்செய்திகள் வந்து சேரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
செவ்வாய் கிரகம் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பது எப்போது?
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, செவ்வாய் கிரகம் ஏப்ரல் 24, 2026 அன்று ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறது. இது மே 11, 2026 வரை அதே நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும்.
ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி யார்? அதன் சிறப்பு என்ன?
ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன் ஆவார். புதன் கிரகங்களின் இளவரசனாகவும், அறிவு மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கு அதிபதியாகவும் கருதப்படுகிறார். செவ்வாய் புதனின் நட்சத்திரத்தில் நுழைவது ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றங்களை உருவாக்கும்.
இந்த பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் அதிக லாபம் அடையும்?
முக்கியமாக மேஷம், மிதுனம் மற்றும் மகரம் (உங்கள் தகவலின்படி விருச்சிக ராசியினருக்கும் பொருந்தும்) ஆகிய ராசியினர் தொழில், நிதி மற்றும் ஆரோக்கிய ரீதியாக பெரும் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்.
வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த காலம் சாதகமாக இருக்குமா?
நிச்சயமாக. குறிப்பாக மகரம் மற்றும் மேஷ ராசியினருக்குப் புதிய வேலை வாய்ப்புகள், பதவி உயர்வு மற்றும் அரசுப் பணி தொடர்பான நற்செய்திகள் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
தொழில்முனைவோர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன?
புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாதல், கூட்டாண்மைத் தொழிலில் லாபம் அதிகரித்தல் மற்றும் வருமானத்தில் திடீர் உயர்வு போன்ற சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
