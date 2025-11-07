இடம் மாறும் செவ்வாய்.. இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை!

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, ஒரு கிரகம் தனது அஸ்தநிலைக்கு சென்றால், அது பலவீனமடைந்து சவாலான நேரத்தை உருவாக்கும். தற்போது விருச்சிக ராசியில் அஸ்தமனமாகும் செவ்வாய் கிரகம், பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில் ஒன்றான ருச்சக யோகம் உருவாகச் செய்துள்ளதுடன், அதே நேரத்தில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு கடினமான பருவத்தை உருவாக்கி வருகிறது. குறிப்பாக மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், விருச்சிகம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ஐந்து ராசியினருக்கு தொழில், பொருள், உடல் மற்றும் மண வாழ்க்கையில் சவால்கள் அதிகரிக்கும் எனப் கூறப்படுகிறது.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில் 8-வது வீட்டில் உருவாகும் இச்செவ்வாய் அஸ்தநிலை, அவர்களின் தொழில் மற்றும் மண வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். பணியிட தாமதங்கள், எதிர்பாராத தடைகள், முதலீட்டில் இழப்புகள் ஏற்படும். காதல் மற்றும் தம்பதிய வாழ்க்கையில் மனஸ்பாதங்கள் அதிகரிக்கும். குடல் மற்றும் மூட்டு வலி போன்ற உடல் பிரச்சனைகளும் கூடும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இது அதிகச் செலவுகளை ஏற்படுத்தும் காலமாகும். ஜாதகத்தின் 6-வது வீட்டில் உருவாகும் செவ்வாய் அஸ்தனம், உடல் ஆரோக்கியத்தில் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். மருத்துவச் செலவுகள் உயரும். தொழில் வாழ்க்கையில் கட்டுப்பாடற்ற செலவுகள் மற்றும் சேமிப்பில் குறைவு ஏற்படும். அச்சுத் துறையில் இருப்போர் தொழில் விபத்துகளால் பாதிக்கப்படலாம். குடும்ப உறவுகளிலும், காதல் வாழ்க்கையிலும் வாக்குவாதம் மற்றும் மனஸ்தாபம் கூடும்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசியினருக்கு இந்த காலம் மணவாழ்க்கையும் மனநிலையும் சோதிக்கும் நேரமாகும். தம்பதிகளிடையே மன வேதனை மற்றும் குழப்பம் ஏற்படும். பழைய உறவுகள் மீண்டும் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத வகையில் தோன்றலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் சதி முயற்சிகள் உண்டாகும். தவறான முதலீட்டால் நட்டம் ஏற்படும். காதல் உறவில் மனஸ்தாபம், பிரிவிற்கும் வழிவகுக்கலாம். அதிக மன அழுத்தம் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கலாம்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கே இச்செவ்வாய் அஸ்தனம் நடப்பதால், அவர்கள் அதிக உளச்சிதறலுக்குள்ளாகலாம். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும், அதனை தவிர்க்க முடியாத சூழல் உருவாகும். காதல் உறவில் உள்ளவர்கள் அதிகப் பணம் செலவழித்து பொருளாதார சிரமத்தை சந்திக்கலாம். பணியிட அழுத்தம் அதிகரித்து, சக ஊழியர்களுடன் மனஸ்தாபம் உருவாகும். குடும்பத்தில் சொத்து பிரச்சனைகள் எழலாம். நஷ்டங்களை சமாளிக்க தன்னம்பிக்கையே ஒரே ஆதாரம்.
மீனம்
மீன ராசியினரின் ஜாதகத்தில் 9-வது வீட்டில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், பெரியவர்களுடன் மோதல்களுக்கு வழிவகுக்கும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் மூத்தோர்களுடன் வாக்குவாதம், உறவில் பிளவை ஏற்படுத்தும். தம்பதிகளிடையேயான சண்டைகள் குழந்தைகளின் மனநிலையையும் கல்வியையும் பாதிக்கும். பண விஷயங்களில் எடுக்கும் முடிவுகள் தவறாகிப் போகும் வாய்ப்பும் உண்டு.
இந்த கிரகநிலை மாற்றத்தினால் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சவால்களை சமாளிக்க அமைதியையும் பொறுமையையும் கையாளுவது முக்கியம் என ஜோதிட நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன.
