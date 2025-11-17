English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்



செவ்வாய் விரைவில் அனுஷம் நட்சத்திரத்திலிருந்து கேட்டை நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 17, 2025, 07:50 PM IST
  3 ராசிகளுக்கும் பொற்காலமாகும்
  நவம்பர் 19 செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
  நல்ல நாட்களைக் கொண்டுவரும்



ஜோதிடத்தில், செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாகவும் கருதப்படுகிறது. தற்போது, ​​கிரகத் தலைவர் அனுஷம் நட்சத்திரம் மற்றும் விருச்சிக ராசி வழியாக பெயர்ச்சி அடைகிறார். நவம்பர் 19 ஆம் தேதி புதன்கிழமை மாலை 7:40 மணிக்கு செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்றுவார். இந்த நாளில், செவ்வாய் அனுஷம் நட்சத்திரத்திலிருந்து கேட்டை நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி மாலை வரை செவ்வாய் இந்த நட்சத்திரத்தில் பயணிப்பார். புதன் கேட்டை நட்சத்திரத்தை ஆளும் கிரகம். இதன் விளைவாக, கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு சாதகமான பலன்களையும், மற்றவற்றுக்கு எதிர்மறை பலன்களையும் தரும். கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் புதன் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவது எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்களைத் தரும் என்பதை பார்ப்போம்:

நவம்பர் 19 ஆம் தேதி இந்த 3 ராசிகளுக்கும் பொற்காலமாகும்; நல்ல நாட்களைக் கொண்டுவரும்.

மிதுனம்: மிதுனத்திற்கு, கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் புதன் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் தடைபட்ட வேலை மீண்டும் முன்னேறத் தொடங்கும். தொழில் முன்னேற்றத்தை அடைய, நீங்கள் பல முக்கியமான பணிகளைப் பெறலாம், அவற்றை நீங்கள் முழுமையாக முடிக்க வேண்டும். செல்வம் பெருகும். வேலைக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளையும் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும்.

துலாம்: கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், புதன் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது துலாம் ராசிக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். செலவுகளும் அதிகரிக்கலாம். எனவே, உங்கள் பட்ஜெட்டில் கவனமாக இருங்கள். இந்த நேரத்தில் புதிய வேலையைத் தொடங்குவது சுபமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையும் இனிமையாக இருக்கும்.

மகரம்: கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், புதன் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வணிகத் துறையில் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தொடர்ந்து ஏற்படும் சிரமங்கள் படிப்படியாக முடிவடையும். செவ்வாய் கிரகத்தின் நல்ல செல்வாக்கால் உங்கள் தொழில் நிலைமையும் மேம்படக்கூடும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | மகாலட்சுமி ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது - பணம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க | கார்த்திகை பிறக்கப்போகுது.. இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!

Mars TransitMarsmangalAstrologyRasipalan

